Apakah Brasil memiliki ‘rencana anti-Erling Haaland’? Carlo Ancelotti menjelaskan bagaimana timnya berencana menghadapi striker Norwegia yang sangat produktif itu dalam laga babak 16 besar Piala Dunia

Pertandingan di MetLife Stadium pada hari Minggu nanti akan menjadi ajang berlanjutnya beberapa rivalitas antar klub di panggung internasional. Bek Arsenal, Gabriel Magalhaes, diperkirakan akan memimpin barisan pertahanan Brasil, dan akan berhadapan langsung dengan seorang penyerang yang sering ia hadapi di Liga Premier. Ancelotti yakin bahwa keakraban ini akan menguntungkan juara dunia lima kali tersebut saat mereka berupaya mencapai perempat final, di mana kemungkinan pertemuan dengan Inggris atau Meksiko menanti.

“Mereka jelas sudah beberapa kali bermain melawan dia, jadi kami hanya fokus untuk mempersiapkan diri dengan baik menjelang pertandingan, memahami karakteristik dasar lawan, dan kami tahu bahwa mereka sangat berbahaya dalam serangan,” tambah Ancelotti. “Norwegia adalah tim yang menantang, tim yang memiliki struktur dan organisasi yang sangat baik, jadi kami harus bermain di level terbaik kami, tetapi saya pikir kami sedang berada dalam kondisi di mana kami bisa bermain di level terbaik kami, karena kami percaya diri dan baru saja melewati pertandingan terakhir yang menantang melawan Jepang.”