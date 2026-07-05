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Apakah Brasil memiliki ‘rencana anti-Erling Haaland’? Carlo Ancelotti menjelaskan bagaimana timnya berencana menghadapi striker Norwegia yang sangat produktif itu dalam laga babak 16 besar Piala Dunia
Tidak ada perlakuan khusus untuk Haaland
Haaland telah mencetak lima gol di turnamen ini, dan Ancelotti sangat menyadari ancaman yang ditimbulkan oleh pencetak gol terbanyak Liga Premier tersebut saat timnya berupaya membendung penyerang Manchester City itu dan mengalahkan Norwegia untuk mengamankan tempat di perempat final Piala Dunia. Pelatih legendaris asal Italia itu yakin para pemain belakangnya sudah cukup siap menghadapi tantangan tersebut setelah bertahun-tahun berkompetisi di level tertinggi sepak bola Eropa.
Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan, Ancelotti mengatakan: “Saya tidak berpikir ada yang namanya ‘rencana anti-Haaland’. Saya tidak perlu memberi tahu para pemain saya cara bertahan, mereka sudah beberapa kali berhadapan dengannya. Tim kami berada dalam kondisi optimal. Namun, kami harus terus meningkatkan performa. Semua orang tahu bagaimana dia bermain. Saya tidak perlu menjelaskan apa pun kepada para pemain belakang saya tentang cara menghadapi dia.”
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Lawan-lawan yang sudah tak asing lagi di MetLife Stadium
Pertandingan di MetLife Stadium pada hari Minggu nanti akan menjadi ajang berlanjutnya beberapa rivalitas antar klub di panggung internasional. Bek Arsenal, Gabriel Magalhaes, diperkirakan akan memimpin barisan pertahanan Brasil, dan akan berhadapan langsung dengan seorang penyerang yang sering ia hadapi di Liga Premier. Ancelotti yakin bahwa keakraban ini akan menguntungkan juara dunia lima kali tersebut saat mereka berupaya mencapai perempat final, di mana kemungkinan pertemuan dengan Inggris atau Meksiko menanti.
“Mereka jelas sudah beberapa kali bermain melawan dia, jadi kami hanya fokus untuk mempersiapkan diri dengan baik menjelang pertandingan, memahami karakteristik dasar lawan, dan kami tahu bahwa mereka sangat berbahaya dalam serangan,” tambah Ancelotti. “Norwegia adalah tim yang menantang, tim yang memiliki struktur dan organisasi yang sangat baik, jadi kami harus bermain di level terbaik kami, tetapi saya pikir kami sedang berada dalam kondisi di mana kami bisa bermain di level terbaik kami, karena kami percaya diri dan baru saja melewati pertandingan terakhir yang menantang melawan Jepang.”
Berita tim dan kekhawatiran terkait cedera para pemain Selecao
Brasil memasuki laga ini setelah melalui akhir yang dramatis dalam pertandingan babak 32 besar, di mana aksi heroik Gabriel Martinelli di masa tambahan waktu memastikan kemenangan 2-1 atas Jepang. Namun, skuad ini dihadapkan pada kabar cedera yang campur aduk, baik positif maupun negatif. Gelandang Lucas Paqueta dipastikan absen dalam laga melawan Norwegia setelah mengalami cedera otot paha belakang pada babak sebelumnya, sehingga meninggalkan kekosongan di lini tengah Selecao. Di sisi yang lebih positif bagi raksasa Amerika Selatan ini, penyerang Barcelona Raphinha berpeluang kembali bermain setelah pulih dari cedera paha. Kembalinya dia akan memberi Ancelotti lebih banyak opsi di lini serang yang sudah tampil tajam.
Sementara itu, Norwegia masih cemas menanti kondisi kebugaran Julian Ryerson dan Holmgren Pedersen, meskipun Stale Solbakken tetap optimis bahwa barisan pertahanannya mampu menahan tekanan yang diberikan oleh lini depan Brasil yang penuh talenta.
- Getty Images Sport
Solbakken mengalihkan fokusnya dari para pemain individu
Pelatih Norwegia, Stale Solbakken, juga menegaskan bahwa pertandingan hari Minggu di East Rutherford tidak hanya akan bergantung pada apakah Haaland mampu mengungguli duet bek tengah Brasil yang tangguh, yaitu Gabriel dan bek Paris Saint-Germain, Marquinhos. Meskipun mata dunia akan tertuju pada calon peraih Sepatu Emas tersebut, Solbakken yakin bahwa kerja sama timlah yang akan menentukan negara mana yang akan melaju ke babak selanjutnya dalam turnamen ini.
“Brasil memiliki salah satu pasangan bek terbaik di turnamen ini, dua pemain yang berada di level internasional teratas,” kata Solbakken. “Akan ada beberapa duel sengit antara mereka dan Erling, tetapi bagi saya ini lebih merupakan pertarungan Brasil melawan Norwegia. Brasil adalah favorit, tentu saja, tetapi kami berharap bisa memberikan perlawanan yang sengit kepada mereka – dan kami harus tampil dalam performa terbaik kami, jika tidak, kami tidak akan memiliki peluang.”
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