Hal ini dilaporkan oleh pakar transfer asal Italia, Gianluca Di Marzio. Menurutnya, Barcola tidak puas dengan perannya saat ini di tim asuhan pelatih Luis Enrique dan ingin mendapatkan lebih banyak menit bermain. Di lini serang PSG yang dipenuhi pemain-pemain berkualitas, Barcola belakangan ini sering hanya menjadi cadangan di belakang Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, dan Desire Doue, seperti yang terjadi pada final Liga Champions melawan Arsenal.
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Apakah Bradley Barcola kesal karena minimnya waktu bermain? PSG tampaknya sedang berusaha mendatangkan bintang Barcelona sebagai penggantinya
Ferran Torres semakin menonjol di FC Barcelona pada musim lalu. Penampilannya membuat Robert Lewandowski tidak lagi menjadi pilihan utama di lini depan tim Catalan tersebut. Secara keseluruhan, pemain timnas Spanyol ini mencetak 21 gol di semua kompetisi untuk Barca.
Karena kontrak Lewandowski tidak diperpanjang dan sang pemain asal Polandia itu pun meninggalkan klub, porsi bermain Ferran Torres di musim mendatang di bawah asuhan pelatih Hansi Flick diperkirakan akan semakin besar - dan oleh karena itu, sangat diragukan bahwa Barca akan melepas pemain serang tersebut.
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Barca juga dikaitkan dengan Julian Alvarez
Kontrak Ferran Torres di Barcelona akan berakhir pada musim panas mendatang. Kabarnya, klub tersebut berupaya memperpanjang kerja sama dengan pemain berusia 26 tahun itu secepat mungkin untuk menggagalkan minat klub-klub papan atas.
Di FC Barcelona, Julian Alvarez dari Atletico Madrid telah lama disebut-sebut sebagai calon pemain baru untuk lini serang, namun pekan lalu Real Madrid tiba-tiba ikut campur dalam perburuan pemain juara dunia asal Argentina tersebut - dan gagal dengan tawaran sebesar 150 juta euro.
FC Bayern juga dikabarkan tertarik pada Bradley Barcola
Konon, sejumlah klub papan atas telah menunjukkan minat pada Barcola di masa lalu — di antaranya FC Bayern München, Arsenal, dan Liverpool. Apakah pemain berusia 23 tahun itu benar-benar berencana hengkang dari klub yang dua kali menjuarai Liga Champions tersebut, akan terungkap dalam beberapa pekan ke depan.
Musim 2025/26 Bradley Barcola bersama Paris Saint-Germain:
Permainan: 49 Menit bermain: 2971 Gol: 13 Assist: 7