Apakah Bradley Barcola kesal karena minimnya waktu bermain? PSG tampaknya sedang berusaha mendatangkan bintang Barcelona sebagai penggantinya

Ferran Torres semakin menonjol di FC Barcelona pada musim lalu. Penampilannya membuat Robert Lewandowski tidak lagi menjadi pilihan utama di lini depan tim Catalan tersebut. Secara keseluruhan, pemain timnas Spanyol ini mencetak 21 gol di semua kompetisi untuk Barca.

Karena kontrak Lewandowski tidak diperpanjang dan sang pemain asal Polandia itu pun meninggalkan klub, porsi bermain Ferran Torres di musim mendatang di bawah asuhan pelatih Hansi Flick diperkirakan akan semakin besar - dan oleh karena itu, sangat diragukan bahwa Barca akan melepas pemain serang tersebut.