Apakah Beth Mead akan bergabung dengan Vivianne Miedema di Man City? Pemuncak klasemen WSL sedang mengupayakan transfer gratis untuk bintang timnas Inggris dan rekan setimnya di Arsenal, Katie McCabe

McCabe dan Mead termasuk di antara beberapa bintang tim utama Arsenal yang kontraknya akan berakhir pada akhir musim ini. Meskipun McCabe kembali menjadi pemain kunci bagi The Gunners musim ini, dengan memainkan berbagai peran untuk membantu mengatasi cedera dan membawa klub ini ke ambang final Liga Champions untuk kedua kalinya secara berturut-turut, kepergiannya tampaknya sudah tak terhindarkan sejak laporan dari The Guardian pada awal Februari mengisyaratkan hal tersebut.

Namun, masa depan Mead kurang jelas. Pemain sayap Inggris ini sempat diincar oleh tim London City Lionesses yang baru promosi ke Liga Super Wanita musim panas lalu, tetapi ia memilih untuk tetap bertahan di Arsenal. Kini, The Athletic melaporkan bahwa Man City sedang mengejar tanda tangan Mead dan McCabe, dengan kesepakatan untuk Mead akan membuatnya bersatu kembali dengan pasangannya, Miedema, yang meninggalkan Arsenal dua tahun lalu. Laporan tersebut mencatat bahwa belum ada yang final, tetapi ada 'antisipasi yang semakin besar' bahwa City akan berhasil merealisasikan transfer tersebut.