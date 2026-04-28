Apakah Beth Mead akan bergabung dengan Vivianne Miedema di Man City? Pemuncak klasemen WSL sedang mengupayakan transfer gratis untuk bintang timnas Inggris dan rekan setimnya di Arsenal, Katie McCabe
Dari satu rival di Liga Premier ke rival lainnya: Man City memburu Mead dan McCabe dari Arsenal
McCabe dan Mead termasuk di antara beberapa bintang tim utama Arsenal yang kontraknya akan berakhir pada akhir musim ini. Meskipun McCabe kembali menjadi pemain kunci bagi The Gunners musim ini, dengan memainkan berbagai peran untuk membantu mengatasi cedera dan membawa klub ini ke ambang final Liga Champions untuk kedua kalinya secara berturut-turut, kepergiannya tampaknya sudah tak terhindarkan sejak laporan dari The Guardian pada awal Februari mengisyaratkan hal tersebut.
Namun, masa depan Mead kurang jelas. Pemain sayap Inggris ini sempat diincar oleh tim London City Lionesses yang baru promosi ke Liga Super Wanita musim panas lalu, tetapi ia memilih untuk tetap bertahan di Arsenal. Kini, The Athletic melaporkan bahwa Man City sedang mengejar tanda tangan Mead dan McCabe, dengan kesepakatan untuk Mead akan membuatnya bersatu kembali dengan pasangannya, Miedema, yang meninggalkan Arsenal dua tahun lalu. Laporan tersebut mencatat bahwa belum ada yang final, tetapi ada 'antisipasi yang semakin besar' bahwa City akan berhasil merealisasikan transfer tersebut.
Kontribusi yang berharga dan tambahan yang sangat dibutuhkan: Apa yang akan diberikan Mead & McCabe kepada Man City
Skuad City memiliki banyak pilihan pemain di sayap, dengan Lauren Hemp, Kerolin, Mary Fowler, Aoba Fujino, dan Iman Beney yang semuanya terdaftar dalam skuad. Namun, klub ini akan berlaga di Liga Champions musim depan, sehingga menambah beban pada skuad yang perlu diperkuat agar mampu mengatasinya. Merekrut Mead akan membantu dalam hal itu, sekaligus membebaskan pemain seperti Kerolin dan Fowler untuk bermain lebih ke tengah pada saat-saat tertentu, sesuai kemampuan mereka.
Sementara itu, McCabe akan menjadi pilihan yang masuk akal sebagai rekrutan musim panas karena City sangat membutuhkan bek kiri. Leila Ouahabi semakin tidak disukai di posisi tersebut, meskipun ia memang pemain alami di sana, dengan pelatih kepala Andree Jeglertz malah menempatkan Alex Greenwood di sana, dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi. Pemain internasional Inggris ini jauh lebih baik di posisi tengah dan penambahan bek kiri berkualitas tinggi seperti McCabe akan memungkinkannya kembali ke posisi tersebut.
Apakah Mead & McCabe akan bergabung dengan Shaw? Masa depan striker Man City itu masih belum pasti
Kedua pemain tersebut akan sangat memperkuat lini serang City, dan klub berharap mereka dapat memberikan umpan-umpan berkualitas bagi striker andalan Khadija Shaw, namun masa depannya saat ini masih sangat tidak pasti. Pencetak gol terbanyak WSL, yang telah mencetak 22 gol dalam 28 pertandingan di semua kompetisi klub musim ini, juga akan habis kontraknya musim panas ini dan The Athletic melaporkan pekan lalu bahwa Chelsea telah mengajukan tawaran yang akan membayar Shaw £1 juta per tahun ($1,35 juta) - tawaran yang belum bisa disamai oleh City.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa preferensi sang penyerang adalah tetap di Manchester, tempat ia berkembang menjadi penyerang tengah kelas dunia sejak tiba lima tahun lalu, namun belum ada kesepakatan yang tercapai. Shaw juga telah menerima tawaran dari luar WSL, dari klub-klub di Eropa dan Amerika Serikat. Mempertahankan dirinya di klub seharusnya menjadi prioritas utama bagi City, yang tampaknya akan mengakhiri penantian selama 10 tahun untuk meraih gelar WSL lainnya musim ini, dengan Shaw sebagai salah satu alasan utama mereka berada dalam posisi tersebut.
Masa depan para pemain Arsenal yang belum pasti: The Gunners masih harus mengambil banyak keputusan
Adapun Arsenal, mereka juga harus menangani banyak masalah kontrak selain yang melibatkan McCabe dan Mead. Beberapa perpanjangan kontrak telah diselesaikan dalam beberapa pekan terakhir, dengan kapten Kim Little dan penyerang Stina Blackstenius termasuk di antara mereka yang menandatangani kontrak baru, sebelum bek Steph Catley menyusul mereka dengan melakukan hal yang sama pada pekan ini. Pelatih kepala Renee Slegers juga telah menandatangani kontrak baru pada awal tahun ini.
Namun, Caitlin Foord, Victoria Pelova, Laia Codina, dan kapten Inggris Leah Williamson juga memiliki kontrak yang akan berakhir, dengan kiper Manuela Zinsberger dikonfirmasi beberapa hari terakhir akan hengkang saat kontraknya berakhir musim panas ini. Menurut Arseblog, klub tidak ingin kehilangan baik Foord maupun Mead musim panas ini, mengingat dampak besar yang akan ditimbulkan terhadap stok pemain sayap mereka.
Berita positif lainnya, Arsenal tampaknya sangat aktif dalam urusan perekrutan pemain baru. Ona Batlle, bek sayap Barcelona, sedang dalam pembicaraan lanjutan dengan The Gunners mengenai kepindahannya ke London Utara, dalam kesepakatan yang akan mengisi sebagian kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian McCabe. Pemain internasional Inggris Georgia Stanway juga tampaknya hampir bergabung dengan klub, seiring berakhirnya masa baktinya bersama Bayern Munich.