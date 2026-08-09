United, jelang kembali tampil di Liga Champions, masih belum mendatangkan striker mapan lain untuk bersaing dengan atau bermain bersama Sesko. Ketika ditanya apakah itu menjadi sumber kekhawatiran, mantan penyerang Manchester United peraih gelar Premier League, Owen, dalam perannya sebagai duta untuk Casino.org yang membantu menemukan kasino online untuk pemain di Inggris Raya, mengatakan kepada GOAL: "Yah, sering kali, separuh waktunya dia [Sesko] bahkan tidak bermain dan mereka tetap tampil cukup baik.

"Entah mereka mendorong [Matheus] Cunha ke depan atau [Bryan] Mbeumo atau siapa pun, mereka sudah mampu tanpa dirinya. Meskipun dia satu-satunya penyerang tengah murni, jika final Piala Eropa digelar pekan depan, saya tidak yakin dia akan menjadi starter. Jika mereka punya opsi lain, opsi yang lebih baik, saya yakin mereka akan mengambilnya.

"Namun, dia telah mengejutkan beberapa orang. Dia tidak terlalu meyakinkan pada awalnya, tetapi tidak mudah untuk tampil meyakinkan di tim Manchester United dalam sekitar satu dekade terakhir.

"Jelas, pada paruh kedua musim, Manchester United bermain sangat, sangat baik. Dia juga berkembang dalam peran itu. Anda pasti akan mengatakan dia akan mendapatkan lebih banyak waktu bermain musim ini dan kita lihat bagaimana performanya. Apakah saya melihatnya sebagai penyerang tengah Manchester United untuk jangka panjang? Saya ragu."