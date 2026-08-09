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Apakah Benjamin Sesko nomor 9 ‘jangka panjang’ untuk Manchester United? Michael Owen punya ‘keraguan’ karena Manchester United kekurangan opsi di lini pencetak gol
Sesko menjadi supersub untuk Manchester United
Setelah kesulitan menemukan opsi yang bisa diandalkan untuk memimpin lini depan, setelah berganti-ganti dari Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Wout Weghorst, dan Rasmus Hojland, United menanamkan kepercayaan senilai £74 juta ($100 juta) kepada Sesko pada bursa transfer musim panas 2025.
Mantan pemain RB Leipzig itu membutuhkan tujuh pertandingan untuk membuka rekening golnya bagi Manchester United dan hanya mencatatkan dua gol hingga pergantian tahun. Pada fase itu, kontribusinya untuk kepentingan tim secara keseluruhan mulai dipertanyakan secara serius.
Ia kemudian menikmati periode impresif pada paruh kedua musim 2025-26, dengan mencetak gol dalam 10 kesempatan dari 15 pertandingan, dan membangun reputasi sebagai semacam supersub.
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Apakah Manchester United perlu merekrut penyerang nomor 9 lagi?
United, jelang kembali tampil di Liga Champions, masih belum mendatangkan striker mapan lain untuk bersaing dengan atau bermain bersama Sesko. Ketika ditanya apakah itu menjadi sumber kekhawatiran, mantan penyerang Manchester United peraih gelar Premier League, Owen, dalam perannya sebagai duta untuk Casino.org yang membantu menemukan kasino online untuk pemain di Inggris Raya, mengatakan kepada GOAL: "Yah, sering kali, separuh waktunya dia [Sesko] bahkan tidak bermain dan mereka tetap tampil cukup baik.
"Entah mereka mendorong [Matheus] Cunha ke depan atau [Bryan] Mbeumo atau siapa pun, mereka sudah mampu tanpa dirinya. Meskipun dia satu-satunya penyerang tengah murni, jika final Piala Eropa digelar pekan depan, saya tidak yakin dia akan menjadi starter. Jika mereka punya opsi lain, opsi yang lebih baik, saya yakin mereka akan mengambilnya.
"Namun, dia telah mengejutkan beberapa orang. Dia tidak terlalu meyakinkan pada awalnya, tetapi tidak mudah untuk tampil meyakinkan di tim Manchester United dalam sekitar satu dekade terakhir.
"Jelas, pada paruh kedua musim, Manchester United bermain sangat, sangat baik. Dia juga berkembang dalam peran itu. Anda pasti akan mengatakan dia akan mendapatkan lebih banyak waktu bermain musim ini dan kita lihat bagaimana performanya. Apakah saya melihatnya sebagai penyerang tengah Manchester United untuk jangka panjang? Saya ragu."
Apakah Thiago akan cocok untuk Manchester United?
United disebut-sebut termasuk di antara klub yang sedang mempertimbangkan pendekatan untuk striker Brentford Igor Thiago, setelah melihatnya mencetak 22 gol di Premier League musim lalu dan masuk skuad Piala Dunia Brasil, tetapi apakah penyerang tengah bertubuh besar lainnya memang yang dibutuhkan Manchester United?
Owen menambahkan: “Itu sebenarnya bukan gaya mereka selama ini, hanya memiliki target man besar. Jika Anda menempatkan satu pemain seperti itu di sana, para pemain harus beradaptasi dengan tipe apa pun yang datang dan bermain di sana.
“Apakah itu posisi yang paling mendesak bagi mereka? Saya tidak yakin. Jelas, mereka telah kehilangan Casemiro, tetapi mereka menggantikannya dengan dua gelandang lain. Untuk opsi serangan, saya tidak akan bilang mereka punya sangat banyak, tetapi musim lalu mereka cukup bagus untuk mereka. Maksud saya, Amad bermain setengah dari waktu dan mereka sedikit merotasinya.
“Satu hal yang mereka miliki musim ini, tentu saja, adalah jauh lebih banyak pertandingan di Liga Champions. Mereka harus mengelola itu. Anda selalu ingin meningkatkan jumlah sekaligus kualitas.
“Saya pikir Michael Carrick akan ingin mendatangkan beberapa pemain lagi. Bukan sembarang pemain, tetapi saya memang berpikir penting untuk menambah jumlah kali ini dengan Liga Champions. Itulah satu hal yang bisa menjegal mereka, yaitu jumlah pertandingan yang harus mereka mainkan.”
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Jadwal Manchester United 2026-27: Laga persahabatan & pembuka Premier League
United masih mencari ritme pada pramusim, seiring mereka menyambut kembali para bintang Piala Dunia ke dalam skuad, dan masih memiliki dua laga persahabatan lagi, melawan Leeds dan AC Milan, sebelum aksi kompetitif kembali dimulai.
Mereka akan mengawali kampanye 2026-27 dengan laga tandang ke markas tim promosi Hull City pada 22 Agustus dan memiliki waktu hingga 1 September untuk mendatangkan wajah-wajah baru, termasuk seorang striker lagi, sebelum tenggat transfer berikutnya berakhir.
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