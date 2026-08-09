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Apakah Bayern Munich akan menolak €200 juta untuk Michael Olise? Satu-satunya cara transfer ke Real Madrid bisa terjadi saat juara Bundesliga itu menjelaskan sikapnya di Allianz Arena
Vini Jr meneken kontrak baru & Real merekrut Diomande
Rencana itu mungkin untuk sementara ditunda, dengan Vinicius Junior, yang sempat dikaitkan dengan Arsenal, menandatangani kontrak baru bernilai besar. Tambahan kreativitas dan daya gedor di sektor sayap juga telah didapatkan lewat transfer penyerang Pantai Gading Yan Diomande senilai €140 juta (£120 juta/$162 juta).
Real Madrid tidak perlu mengeluarkan dana besar untuk Olise pada bursa transfer saat ini, tetapi bisa menjajaki opsi itu lagi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pemain berusia 24 tahun itu dikabarkan tertarik oleh minat dari Santiago Bernabeu.
Mudah untuk melihat mengapa Real tertarik pada Olise, setelah melihatnya mencatatkan 66 kontribusi gol dalam penampilan untuk klub dan tim nasional pada musim 2025-26. Ia adalah dua kali juara Bundesliga bersama Bayern dan tampil mencolok bersama Kylian Mbappe di Piala Dunia 2026.
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Apakah ketertarikan Real Madrid pada Olise harus membuat Bayern khawatir?
Ketika ditanya apakah lirikan penuh kekaguman dari ibu kota Spanyol akan menjadi sumber kekhawatiran bagi pihak Allianz Arena, mantan gelandang Bayern Hamann, yang berbicara bekerja sama dengan MrQ, mengatakan kepada GOAL: “Dia masih punya sisa dua atau tiga tahun. Uli Hoeness mengatakan dengan tegas tidak mungkin, karena mereka selalu menekankan bahwa mereka bukan klub penjual. Mereka hanya menjual pemain ketika mereka ingin menjual pemain.
“Dia adalah pemain yang paling menonjol. Mereka tidak punya niat, sama sekali tidak punya ketertarikan. Jika sang pemain datang ke Bayern Munich dan berkata, ‘Saya ingin pergi’, maka itu mungkin jadi proposisi yang berbeda, mungkin jadi skenario yang berbeda. Tetapi Diomonde dari Leipzig sedang menuju Madrid. Jadi kecuali Vini Jr pergi, saya tidak bisa melihat Olise juga pergi ke sana.
“Saya pikir tim kembali dari Asia, Bayern Munich dalam beberapa hari ke depan, Olise akan kembali berlatih dalam dua atau tiga hari ke depan. Saya pikir begitu dia mulai berlatih di sini, saya benar-benar tidak bisa melihat itu terjadi. Saya cukup yakin bahwa Olise adalah pemain Bayern Munich musim depan.”
Akankah Bayern menolak tawaran pemecah rekor untuk Olise?
Pada satu tahap, sempat dilaporkan bahwa Real siap membayar €223 juta (£191 juta/$258 juta) untuk Olise dan menjadikannya pemain termahal di dunia, melampaui transfer yang membawa Neymar ke Paris Saint-Germain dari Barcelona pada 2017.
Saat ditanya apakah Bayern, terlepas dari keengganan mereka untuk menjual, mampu menolak tawaran seperti itu jika memang diajukan, Hamann menambahkan: “Mereka pernah menolak hampir 100 juta untuk [Franck] Ribery dan itu terjadi 10 atau 15 tahun lalu. Dan mereka menceritakan kisah itu, saya tidak ingat siapa klubnya. Saya pikir itu klub Inggris. Mungkin Manchester United, ketika Ribery meminta dewan untuk mempertimbangkannya dan mereka berkata, tidak, itu tidak akan terjadi.
“Jadi jika ada tawaran 200 juta dan pemain ingin pergi, maka itu bisa menjadi situasi baru. Saya pikir semuanya bergantung pada pemain. Jika pemain datang ke dewan dan berkata, ‘Saya melihat diri saya di tempat lain’, maka saya pikir segalanya akan berubah.
“Dan Real Madrid kabarnya mendekatinya, Olise, dan tentu mereka tahu berapa biaya yang dibutuhkan untuk membawanya keluar dari Munich jika memang ada peluang. Jadi kita berbicara tentang 180, 200 juta. Saya pikir ini hanya akan menjadi relevan jika pemain menegaskan dan berkata, ‘Saya ingin pergi’, karena jika itu tidak terjadi, mereka bahkan tidak akan melayani pembicaraan apa pun.”
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Olise siap mengejar lebih banyak trofi bersama Kane
Olise terikat kontrak di Munich hingga musim panas 2029. Ketentuan itu membantu menjaga harga jualnya tetap tinggi dan berarti Bayern tidak berada di bawah tekanan untuk mempertimbangkan melepas aset berharga mereka.
Mantan bintang Crystal Palace itu seharusnya kembali bermain bersama Harry Kane dan kawan-kawan pada 2026-27, dengan Bayern membidik kejayaan di Liga Champions. Namun, bisa jadi playmaker enigmatik itu akan menuju ibu kota Spanyol pada satu titik dalam kariernya.
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