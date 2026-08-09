Apakah Bayern Munich akan menolak €200 juta untuk Michael Olise? Satu-satunya cara transfer ke Real Madrid bisa terjadi saat juara Bundesliga itu menjelaskan sikapnya di Allianz Arena

Pada satu tahap, sempat dilaporkan bahwa Real siap membayar €223 juta (£191 juta/$258 juta) untuk Olise dan menjadikannya pemain termahal di dunia, melampaui transfer yang membawa Neymar ke Paris Saint-Germain dari Barcelona pada 2017.

Saat ditanya apakah Bayern, terlepas dari keengganan mereka untuk menjual, mampu menolak tawaran seperti itu jika memang diajukan, Hamann menambahkan: “Mereka pernah menolak hampir 100 juta untuk [Franck] Ribery dan itu terjadi 10 atau 15 tahun lalu. Dan mereka menceritakan kisah itu, saya tidak ingat siapa klubnya. Saya pikir itu klub Inggris. Mungkin Manchester United, ketika Ribery meminta dewan untuk mempertimbangkannya dan mereka berkata, tidak, itu tidak akan terjadi.

“Jadi jika ada tawaran 200 juta dan pemain ingin pergi, maka itu bisa menjadi situasi baru. Saya pikir semuanya bergantung pada pemain. Jika pemain datang ke dewan dan berkata, ‘Saya melihat diri saya di tempat lain’, maka saya pikir segalanya akan berubah.

“Dan Real Madrid kabarnya mendekatinya, Olise, dan tentu mereka tahu berapa biaya yang dibutuhkan untuk membawanya keluar dari Munich jika memang ada peluang. Jadi kita berbicara tentang 180, 200 juta. Saya pikir ini hanya akan menjadi relevan jika pemain menegaskan dan berkata, ‘Saya ingin pergi’, karena jika itu tidak terjadi, mereka bahkan tidak akan melayani pembicaraan apa pun.”