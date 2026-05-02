Apakah Bayer Leverkusen telah ditipu? Pemain pengganti Wirtz yang harganya selangit itu menjadi simbol dari berbagai keputusan keliru di bursa transfer

Begitulah akhirnya tercapainya kesepakatan senilai 35 juta euro untuk Malik Tillman, yang dalam dua tahun kariernya di Belanda telah dua kali menjuarai liga bersama PSV dan mencatatkan statistik impresif pada musim sebelumnya (16 gol dalam 34 pertandingan resmi). Angka terbarunya? 41. Itu adalah total menit yang ia habiskan di lapangan untuk Bayer dalam empat pertandingan Bundesliga terakhir. Dari gelandang serang yang, juga karena posisinya dan nilai transfer yang tinggi, masih digambarkan oleh media sebagai "pengganti Wirtz" pada musim panas lalu, pihak Leverkusen jelas mengharapkan lebih banyak.

"Sabarlah dengan Malik, berikan dia kasih sayang, dan bicaralah dengannya": Itulah saran yang diberikan pelatih PSV, Peter Bosz, kepada para pemain Leverkusen menjelang laga Liga Champions awal Oktober. Sudah pada saat itu, Bosz dan semua pengamat lain menyadari bahwa tidak akan ada kisah sukses instan dengan Tillman dan Bayer 04. Karena partisipasinya di Gold Cup bersama tim nasional AS, pemain baru ini mendapat liburan yang diperpanjang – dan kemudian cedera saat persiapan. Dalam perjalanannya menuju performa terbaik, Tillman tertinggal dan tidak bisa langsung meninggalkan kesan yang baik. Hal ini diikuti dengan pemecatan cepat pelatih baru Erik ten Hag, yang digantikan oleh Kasper Hjulmand. "Ini bukanlah awal yang mudah bagi saya," kata Tillman kepada media klub Bayer.