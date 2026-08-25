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Apakah Barcelona sedang memainkan strategi jangka panjang untuk Erling Haaland? Transfer ‘mitos’ itu dibahas saat striker produktif Manchester City tersebut dikabarkan berpeluang pindah ke La Liga
Barcelona telah berpisah dengan Lewandowski dan Ferran Torres
Setelah meraih lagi gelar domestik pada 2025-26, Barca sepakat melepas dua pemain yang telah terbukti tampil apik. Penyerang tajam asal Polandia, Robert Lewandowski, telah mengucapkan selamat tinggal kepada Catalunya sebagai agen bebas dan kini berkarier di MLS, sementara pemain internasional Spanyol peraih Piala Dunia Ferran Torres telah hengkang ke Paris Saint-Germain dalam transfer senilai €50 juta (£43 juta/$58 juta).
Potensi menarik wonderkid Mesir Hamza Abdelkarim didapatkan pada Februari, tetapi usianya baru 18 tahun dan relatif belum teruji di level tertinggi. Ada banyak pembahasan mengenai dugaan ketertarikan pada penyerang Atletico Madrid Julian Alvarez yang ingin hengkang.
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Barcelona dikaitkan dengan juara Piala Dunia Alvarez
Penyerang Argentina berusia 26 tahun itu masih bisa saja berakhir di Camp Nou, tetapi penyerang tajam lain yang punya kaitan dengan Manchester City sudah masuk dalam radar rekrutmen sejak beberapa waktu lalu. Haaland telah mencetak gol 162 kali dalam 200 penampilan untuk raksasa Premier League tersebut.
Ia terikat kontrak hingga 2034, tetapi itu tidak banyak meredam pembicaraan soal kepindahan di Inggris. Ayah Haaland, Alf Inge, membiarkan pintu transfer tetap terbuka, dengan tantangan baru di Spanyol memiliki daya tarik besar. Apakah Barca sedang menunggu waktu yang tepat dan menyiapkan pendekatan pada 2027?
Mungkinkah Haaland berakhir di Camp Nou pada 2027?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada McManaman, mantan bintang City itu, yang berbicara kepada GOAL atas kebaikan ESPN di Disney+, yang akan menayangkan lawatan Atletico ke markas Sevilla pada Sabtu ini, mengatakan: “Mungkin. Semua orang punya anggapan semacam mitos bahwa Erling ingin bermain di Spanyol, bukan?
“Maksud saya, apakah Barcelona bahkan mampu membeli Erling itu pertanyaan lain, jadi mungkin mereka sedang memainkan rencana jangka panjang, saya tidak tahu. Erling tampak sangat, sangat bahagia di City, menandatangani kontrak jangka panjang yang besar tahun lalu, bukan?
“Tapi saya setuju, saya pikir mereka cukup kekurangan di lini depan tahun lalu dan mereka tetap menjuarai liga dengan cukup nyaman. Robert sudah pergi, Ferran sudah pergi, siapa penyerang tengah mereka tahun ini?
“Saya pikir [Karim] Adeyemi bukan benar-benar nomor sembilan murni, dia lebih seperti pemain yang mengandalkan kecepatan, bukan, Anda punya Raphinha, Anda punya [Anthony] Gordon, Anda punya Lamine [Yamal].
“Setiap kali saya melihat Barcelona tahun lalu, mereka melakukan hal yang sama, tahun sebelumnya mereka melakukan hal yang sama. Saya melihat berbagai area dan berpikir mereka tampak kekurangan di sana, mereka tampak kekurangan di sana, lalu mereka malah menghancurkan semua orang.
“Saya melihat Eric Garcia, dia bermain di sekitar empat atau lima posisi tahun lalu dan saya berpikir dalam hati, ‘bisakah dia bermain di sana, bisakah dia bermain di sana,’ dan ternyata bisa, dia bisa bermain di mana saja!”
“Jadi mereka terus mengejutkan saya, tapi saya juga sama, saya tetap berpikir mereka membutuhkan nomor sembilan yang punya posisi alami di sana. Apakah mereka punya seseorang di La Masia, yang sedang naik dari level muda dan bisa melakukan tugas itu untuk Anda mungkin dalam 10-15 pertandingan, itu hal lain.
“Madrid mendatangkan [Carlos] Espi, sudah mencetak beberapa gol, sekali lagi tipe pemain yang berbeda. Tapi Anda tahu Lamine akan mencetak 20 gol jika dia tetap bugar, Raphinha akan menambah 25 gol lagi jika dia tetap bugar, dan Adeyemi saya yakin akan mencetak 20 gol, dan Gordon juga, jika dia bermain cukup banyak, akan mencetak 20 gol. Mereka cenderung membaginya sedikit lebih merata daripada Real Madrid.”
- Getty
Jadwal Barcelona 2026-27: mempertahankan gelar La Liga
Barcelona menempatkan pemain internasional Jerman, Adeyemi, sebagai penyerang tengah saat memulai kampanye 2026-27 mereka di markas Elche. Ia ikut mencetak gol dalam kemenangan telak 5-0, dengan Raphinha dan Fermin Lopez masing-masing memborong dua gol.
Tim juara bertahan asuhan Hansi Flick itu kini akan menghadapi dua laga kandang beruntun, dengan yang pertama mempertemukan mereka dengan Athletic Club pada Kamis. Setelah itu, dengan rumor Haaland tetap beredar di latar belakang, mereka akan menjamu Rayo Vallecano pada 31 Agustus.
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