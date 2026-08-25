Ketika pertanyaan itu diajukan kepada McManaman, mantan bintang City itu, yang berbicara kepada GOAL atas kebaikan ESPN di Disney+, yang akan menayangkan lawatan Atletico ke markas Sevilla pada Sabtu ini, mengatakan: “Mungkin. Semua orang punya anggapan semacam mitos bahwa Erling ingin bermain di Spanyol, bukan?

“Maksud saya, apakah Barcelona bahkan mampu membeli Erling itu pertanyaan lain, jadi mungkin mereka sedang memainkan rencana jangka panjang, saya tidak tahu. Erling tampak sangat, sangat bahagia di City, menandatangani kontrak jangka panjang yang besar tahun lalu, bukan?

“Tapi saya setuju, saya pikir mereka cukup kekurangan di lini depan tahun lalu dan mereka tetap menjuarai liga dengan cukup nyaman. Robert sudah pergi, Ferran sudah pergi, siapa penyerang tengah mereka tahun ini?

“Saya pikir [Karim] Adeyemi bukan benar-benar nomor sembilan murni, dia lebih seperti pemain yang mengandalkan kecepatan, bukan, Anda punya Raphinha, Anda punya [Anthony] Gordon, Anda punya Lamine [Yamal].

“Setiap kali saya melihat Barcelona tahun lalu, mereka melakukan hal yang sama, tahun sebelumnya mereka melakukan hal yang sama. Saya melihat berbagai area dan berpikir mereka tampak kekurangan di sana, mereka tampak kekurangan di sana, lalu mereka malah menghancurkan semua orang.

“Saya melihat Eric Garcia, dia bermain di sekitar empat atau lima posisi tahun lalu dan saya berpikir dalam hati, ‘bisakah dia bermain di sana, bisakah dia bermain di sana,’ dan ternyata bisa, dia bisa bermain di mana saja!”

“Jadi mereka terus mengejutkan saya, tapi saya juga sama, saya tetap berpikir mereka membutuhkan nomor sembilan yang punya posisi alami di sana. Apakah mereka punya seseorang di La Masia, yang sedang naik dari level muda dan bisa melakukan tugas itu untuk Anda mungkin dalam 10-15 pertandingan, itu hal lain.

“Madrid mendatangkan [Carlos] Espi, sudah mencetak beberapa gol, sekali lagi tipe pemain yang berbeda. Tapi Anda tahu Lamine akan mencetak 20 gol jika dia tetap bugar, Raphinha akan menambah 25 gol lagi jika dia tetap bugar, dan Adeyemi saya yakin akan mencetak 20 gol, dan Gordon juga, jika dia bermain cukup banyak, akan mencetak 20 gol. Mereka cenderung membaginya sedikit lebih merata daripada Real Madrid.”