Seperti yang dilaporkan Fabrizio Romano di Caught Offside, klub asal Katalonia itu siap bertaruh habis-habisan untuk pemain yang telah 11 kali membela tim nasional Jerman tersebut. "Adeyemi hampir pasti akan pindah," kata pakar transfer asal Italia itu.
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Apakah Barcelona dan BVB telah mencapai kesepakatan? Rincian terbaru seputar drama transfer Karim Adeyemi terungkap
Kesepakatan antara Barcelona dan pemain berusia 24 tahun itu dilaporkan telah tercapai. Pelatih Barca, Hansi Flick, juga telah menyetujui perekrutan tersebut, demikian menurut Romano.
Blaugrana melihat "potensi finansial" pada diri Adeyemi. Kontraknya sudah rampung, yaitu kontrak berdurasi lima tahun. Adeyemi ingin bergabung dengan Barcelona. Dia tidak sedang bernegosiasi dengan klub lain mana pun."
Namun demikian, kedua klub masih harus mencapai kesepakatan. Menurut informasi dari Sky, BVB telah menolak tawaran pertama dari FC Barcelona untuk penyerang sayap tersebut sebesar 20 juta euro dan tetap berpegang pada tuntutan biaya transfer awalnya sebesar 40 juta euro.
Menurut Ruhr Nachrichten, jumlah tersebut “sulit hingga mustahil” untuk dipenuhi oleh BVB, sehingga berbagai media pun kemudian mengemukakan kemungkinan pertukaran pemain. Jika Barca tidak mampu membayar biaya transfer yang diminta Dortmund, seorang pemain dari klub Catalan tersebut dapat dimasukkan ke dalam kesepakatan. Trio yang terdiri dari Roony Bardghji, Hector Fort, dan Marc Casado tampaknya menarik minat BVB.
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Drama transfer Karim Adeyemi: Akankah Barcelona dan BVB mencapai kesepakatan?
Sky melaporkan skenario lain pada Jumat malam. Dilaporkan bahwa Barca berencana mentransfer sejumlah 22 juta euro secara langsung ke Borussia Dortmund dan menambahkan sembilan juta euro lagi dalam bentuk bonus yang mudah dipenuhi. Kesepakatan tersebut dilaporkan telah tercapai.
Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak melampaui tahun 2027 antara pihak Dortmund dan Adeyemi—yang kini diwakili oleh agen ternama Jorge Mendes—baru-baru ini digambarkan oleh Bild sebagai “telah ditakdirkan untuk gagal”, karena kedua belah pihak “terpisah oleh jurang yang sangat lebar”. Adeyemi dilaporkan saat ini memperoleh gaji sekitar 6,5 juta euro per tahun, namun tampaknya ia menuntut lebih dari sepuluh juta euro serta klausul pelepasan jika kontraknya diperpanjang.
Tuntutan tersebut tampaknya sulit dipenuhi sepenuhnya oleh petinggi BVB kepada pemain yang telah 11 kali membela tim nasional ini, terutama mengingat fluktuasi performa yang sangat mencolok yang terus-menerus ditunjukkannya. Menurut laporan terbaru dari Ruhr Nachrichten, dalam beberapa pekan terakhir dilaporkan terjadi “ketegangan” di kalangan pengambil keputusan BVB, karena negosiasi dengan Adeyemi telah mengalami kebuntuan yang cukup parah.
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