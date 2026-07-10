Kesepakatan antara Barcelona dan pemain berusia 24 tahun itu dilaporkan telah tercapai. Pelatih Barca, Hansi Flick, juga telah menyetujui perekrutan tersebut, demikian menurut Romano.

Blaugrana melihat "potensi finansial" pada diri Adeyemi. Kontraknya sudah rampung, yaitu kontrak berdurasi lima tahun. Adeyemi ingin bergabung dengan Barcelona. Dia tidak sedang bernegosiasi dengan klub lain mana pun."

Namun demikian, kedua klub masih harus mencapai kesepakatan. Menurut informasi dari Sky, BVB telah menolak tawaran pertama dari FC Barcelona untuk penyerang sayap tersebut sebesar 20 juta euro dan tetap berpegang pada tuntutan biaya transfer awalnya sebesar 40 juta euro.

Menurut Ruhr Nachrichten, jumlah tersebut “sulit hingga mustahil” untuk dipenuhi oleh BVB, sehingga berbagai media pun kemudian mengemukakan kemungkinan pertukaran pemain. Jika Barca tidak mampu membayar biaya transfer yang diminta Dortmund, seorang pemain dari klub Catalan tersebut dapat dimasukkan ke dalam kesepakatan. Trio yang terdiri dari Roony Bardghji, Hector Fort, dan Marc Casado tampaknya menarik minat BVB.