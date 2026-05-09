Dalam episode terbaru podcast "Einfach mal Luppen" bersama saudaranya, Toni, Felix tidak menyembunyikan betapa terkesannya dia dengan penampilan pemain asal Georgia itu. "Setelah melihat aksi Kvaratskhelia yang sekali lagi berhasil menembus pertahanan lawan, saya mencatat: Kvaratskhelia, Ballon d'Or," katanya.
Apakah Ballon d'Or akan diraih oleh Khvicha Kvaratskhelia, momok bagi Bayern? Felix Kroos melihat adanya masalah besar
Selama 180 menit melawan juara bertahan Jerman, Kvaratskhelia menjadi mimpi buruk bagi barisan pertahanan tim tersebut. Ia sudah tampil gemilang dengan mencetak dua gol pada leg pertama. Di leg kedua, ia kembali mencuri perhatian saat memberikan umpan yang berujung pada gol pembuka oleh Ousmane Dembele hanya dalam waktu 139 detik.
Dengan demikian, Kvaratskhelia telah memasuki dimensi baru. Ia menjadi pemain pertama dalam sejarah Liga Champions yang berhasil mencatatkan kontribusi gol (gol atau assist) dalam tujuh pertandingan sistem gugur berturut-turut pada musim yang sama. Pada musim ini, ia kini telah mencatatkan 16 kontribusi gol dalam hanya 15 pertandingan.
- AFP
Kroos memuji Kvaratskhelia
Kroos bersemangat: "Sekarang kita sudah melihatnya bermain hampir sepanjang pertandingan dalam dua laga terakhir. Kemampuannya saat menguasai bola maupun saat bertahan, ketangguhannya, keputusan-keputusan yang dia ambil saat menguasai bola, dan cara dia menciptakan gol pembuka 1-0. Luar biasa, bagaimana dia mengangkat kepalanya dan mengoper bola tepat ke tempat yang dituju—dengan kecepatan penuh."
Namun, Toni Kroos melihat adanya kendala terkait tuntutan saudaranya untuk meraih Ballon d'Or: "Masalahnya adalah: dia tidak akan menjadi juara dunia," kata mantan bintang Real Madrid itu.
Karena Georgia gagal lolos ke Piala Dunia musim panas mendatang, Kvaratskhelia kehilangan panggung terbesar untuk mengumpulkan argumen lebih lanjut demi meraih Ballon d'Or.
Kvaratskhelia untuk PSG: 18 gol, 10 assist
Meskipun tak punya peluang lolos ke Piala Dunia, cara pemain asal Georgia itu bersaing di level tertinggi tetap mengesankan bagi Kroos. Terutama aspek fisiknya yang sangat memukau dirinya. "Lalu datanglah pemain bertubuh besar seperti Upamecano atau Tah, dan dia bahkan tak kalah secara fisik. Sebagai pemain serang, mampu menahan serangan seperti itu sungguh mengesankan bagi saya," kata Kroos dengan nada kagum.
Kvaratskhelia, yang telah 49 kali membela tim nasional, menjalani musim yang gemilang. Setelah 44 pertandingan resmi sejauh ini, ia telah mencetak 18 gol dan 10 assist. Pada Januari 2025, Kvaratskhelia pindah ke ibu kota Prancis. PSG mentransfer 80 juta euro ke SSC Napoli untuknya, di mana berkat penampilannya yang luar biasa, ia dijuluki "Kvaradona" sebagai penghormatan kepada idola klub, Diego Maradona.
Sejak kedatangannya di Paris, Kvaratskhelia telah tampil dalam 81 pertandingan. Sejak itu, ia telah mencetak 26 gol dan 17 assist.