Ketika ditanya apakah Villa, mengingat kemampuannya menyentuh sisi emosional Grealish, merupakan satu-satunya klub di Inggris yang bisa mencegah Grealish melanjutkan kiprahnya bersama Everton, Nevin, yang berbicara dalam kerja sama dengan NetBet Casino, mengatakan kepada GOAL: “Ini situasi yang rumit karena pada akhirnya, meski menyakitkan, semuanya mungkin bergantung pada uang. Jack tidak murah.

“Memang, kontraknya akan berakhir, tetapi tetap ada uang dalam jumlah besar yang terlibat. Tidak akan ada lagi kemungkinan Man City membayar sebagian gajinya. Jadi, merekrutnya merupakan keputusan besar bagi sebuah tim. Dengan gaji sebesar itu, mungkin Anda bisa mendapatkan dua atau tiga pemain. Karena itu, ini keputusan yang sulit.

“Ya, dia ingin ke Villa. Saya melihat Villa dan tidak tahu apakah mereka akan merekrutnya saat ini. Ada gaya bermain mereka, dan mereka juga harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Saya merasa Everton cocok untuknya.

“Saya hadir di pertandingan melawan Hull akhir pekan lalu dan, sejujurnya, pada babak pertama terlihat semua alasan Pep merasa jengkel. Permainannya agak ceroboh, dia tidak melewati lawan, tidak menyerang, serta agak lengah dan malas. Anda tidak bisa bermain seperti itu di Liga Primer. Saya pun berpikir, ‘Moyesy tidak akan senang dengan penampilanmu’.

“Namun, saat tampil pada babak kedua, dia bermain hebat. Dia tampaknya membutuhkan sosok seperti itu. Mudah saja menyebutnya pendekatan tegas yang dilandasi perhatian, tetapi menurut saya Jack perlu menghormati dan merasa segan kepada seorang pelatih. Saya tidak tahu berapa banyak pelatih yang bisa membuatnya merasa demikian. Menurut saya Moysey bisa menyesuaikan diri dan melakukannya. Jadi, saya menduga Everton bisa menjadi klub tempat dia bertahan.”