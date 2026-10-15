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Apakah Aston Villa satu-satunya ancaman bagi rencana Everton merekrut Jack Grealish dengan status bebas transfer? Mantan pemain sayap Everton menjelaskan dilema soal “uang” menjelang kepergian bintang senilai £100 juta itu dari Manchester City
Grealish, penggemar Aston Villa, bergabung dengan Manchester City pada 2021
Saat ini belum ada indikasi bahwa Villa berminat membahas kesepakatan yang akan membawa putra daerah itu kembali ke tanah kelahirannya di West Midlands. Setelah menamatkan pendidikan di akademi klub masa kecilnya, Grealish hijrah ke Manchester pada 2021.
Ketika itu, ia merupakan pemain termahal dalam sepakbola Britania Raya, tetapi tidak pernah benar-benar mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan taktik Pep Guardiola. Ia menikmati keberhasilan meraih treble pada 2023, dengan tiga gelar Premier League dan satu gelar Liga Champions menjadi bagian menonjol dari deretan prestasinya yang gemilang.
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Grealish akan berstatus bebas transfer pada 2027
Namun, Manchester City telah melangkah maju. Mereka mengizinkan Grealish bergabung dengan Everton musim lalu dan sempat melihatnya kembali menunjukkan kreativitas sebelum cedera kaki yang nahas mengakhiri musim 2025-26 baginya.
Di bawah Enzo Maresca, Grealish tidak mendapat kesempatan untuk memulai dari awal, sehingga kepindahan lain dengan status pinjaman bisa terwujud. Winger berusia 31 tahun itu dinilai masih berupaya mengembalikan sentuhannya, tetapi kemampuannya membuat lini pertahanan lawan kewalahan saat berada dalam performa terbaik tak perlu diragukan.
Everton kemungkinan akan menjajaki opsi untuk mempertahankan kemampuan tersebut dalam skuad mereka setelah musim ini berakhir, tanpa perlu membayar biaya transfer. Namun, akankah Grealish menarik minat klub lain?
Everton atau Aston Villa: Ke klub mana Grealish akan bergabung untuk jangka panjang?
Ketika ditanya apakah Villa, mengingat kemampuannya menyentuh sisi emosional Grealish, merupakan satu-satunya klub di Inggris yang bisa mencegah Grealish melanjutkan kiprahnya bersama Everton, Nevin, yang berbicara dalam kerja sama dengan NetBet Casino, mengatakan kepada GOAL: “Ini situasi yang rumit karena pada akhirnya, meski menyakitkan, semuanya mungkin bergantung pada uang. Jack tidak murah.
“Memang, kontraknya akan berakhir, tetapi tetap ada uang dalam jumlah besar yang terlibat. Tidak akan ada lagi kemungkinan Man City membayar sebagian gajinya. Jadi, merekrutnya merupakan keputusan besar bagi sebuah tim. Dengan gaji sebesar itu, mungkin Anda bisa mendapatkan dua atau tiga pemain. Karena itu, ini keputusan yang sulit.
“Ya, dia ingin ke Villa. Saya melihat Villa dan tidak tahu apakah mereka akan merekrutnya saat ini. Ada gaya bermain mereka, dan mereka juga harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Saya merasa Everton cocok untuknya.
“Saya hadir di pertandingan melawan Hull akhir pekan lalu dan, sejujurnya, pada babak pertama terlihat semua alasan Pep merasa jengkel. Permainannya agak ceroboh, dia tidak melewati lawan, tidak menyerang, serta agak lengah dan malas. Anda tidak bisa bermain seperti itu di Liga Primer. Saya pun berpikir, ‘Moyesy tidak akan senang dengan penampilanmu’.
“Namun, saat tampil pada babak kedua, dia bermain hebat. Dia tampaknya membutuhkan sosok seperti itu. Mudah saja menyebutnya pendekatan tegas yang dilandasi perhatian, tetapi menurut saya Jack perlu menghormati dan merasa segan kepada seorang pelatih. Saya tidak tahu berapa banyak pelatih yang bisa membuatnya merasa demikian. Menurut saya Moysey bisa menyesuaikan diri dan melakukannya. Jadi, saya menduga Everton bisa menjadi klub tempat dia bertahan.”
- Getty
Pemain sayap timnas Inggris membutuhkan stabilitas
Meski Villa jelas menarik bagi Grealish, ia perlu menemukan stabilitas di dalam dan luar lapangan agar bisa terus tampil di level tinggi. Suporter Everton telah menerimanya dengan sepenuh hati.
Ia mungkin bukan lagi pemain seperti dahulu, meski telah mencatatkan 39 penampilan bersama timnas senior Inggris, tetapi masih mampu menentukan kemenangan saat berada dalam performa terbaiknya. Everton akan yakin bahwa mereka bisa membuat sosok penuh warna itu kembali bermain dengan senyum di wajahnya.
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