Juara Liga Primer yang bermarkas di Stadion Emirates itu mencari penyerang sisi kiri pada bursa transfer musim panas. Penyerang asal Yunani yang energik, Christos Tzolis, didatangkan, sementara Leandro Trossard dan Gabriel Martinelli hengkang.

Minat juga ditunjukkan kepada pemain yang kualitasnya lebih terbukti, dengan rumor bahwa ‘Galactico’ Real Madrid Vinicius Junior berpotensi menuju London utara sempat menarik perhatian. Pemain asal Brasil yang pernah menjadi kandidat peraih Ballon d’Or itu akhirnya menandatangani kontrak baru di Santiago Bernabeu.

Bradley Barcola juga masuk radar perekrutan Arsenal sebagai bintang timnas Prancis dan peraih gelar Liga Champions dua musim berturut-turut bersama Paris Saint-Germain. Valuasinya terus meningkat, hingga Liverpool akhirnya membayar £123 juta ($165 juta) untuk pemain berusia 24 tahun itu.