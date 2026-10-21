Getty/GOAL
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Apakah Arsenal menginginkan Jeremy Doku atau Antoine Semenyo? Mantan bintang Arsenal tak yakin klub akan memburu salah satu dari mereka jika Manchester City dijatuhi sanksi degradasi terkait FFP
Arsenal dikaitkan dengan Vini Jr dan Barcola
Juara Liga Primer yang bermarkas di Stadion Emirates itu mencari penyerang sisi kiri pada bursa transfer musim panas. Penyerang asal Yunani yang energik, Christos Tzolis, didatangkan, sementara Leandro Trossard dan Gabriel Martinelli hengkang.
Minat juga ditunjukkan kepada pemain yang kualitasnya lebih terbukti, dengan rumor bahwa ‘Galactico’ Real Madrid Vinicius Junior berpotensi menuju London utara sempat menarik perhatian. Pemain asal Brasil yang pernah menjadi kandidat peraih Ballon d’Or itu akhirnya menandatangani kontrak baru di Santiago Bernabeu.
Bradley Barcola juga masuk radar perekrutan Arsenal sebagai bintang timnas Prancis dan peraih gelar Liga Champions dua musim berturut-turut bersama Paris Saint-Germain. Valuasinya terus meningkat, hingga Liverpool akhirnya membayar £123 juta ($165 juta) untuk pemain berusia 24 tahun itu.
- Getty/GOAL
Man City bisa terdegradasi ke divisi Championship
Arteta dan jajarannya tampaknya enggan mengeluarkan dana sebesar itu untuk satu pemain, mengingat pemain seperti Eberechi Eze dan Noni Madueke mampu bermain di sisi sayap dan menambah kreativitas.
Namun, jika opsi yang tepat tersedia, Arsenal kemungkinan akan bergerak. Mereka akan terus mencermati perkembangan di Manchester. Dengan 114 dakwaan yang membayangi Manchester City, muncul dugaan bahwa pengurangan poin yang sangat besar bisa dijatuhkan.
Jika tim asuhan Enzo Maresca sampai terdegradasi dari kasta tertinggi, banyak pemain berbakat diperkirakan akan hengkang. Mereka bisa termasuk Semenyo, pemain cepat yang pernah membela Bournemouth, serta pemain sayap lincah Doku, yang telah meningkatkan permainannya ke level lain di Liga Primer Inggris dalam beberapa musim terakhir.
Apakah Arsenal tertarik pada Doku dan Semenyo?
Pemain internasional Belgia itu tampaknya sangat cocok untuk Arsenal dan kebutuhan lini serang mereka, tetapi Grimandi tidak begitu yakin. Peraih dua gelar Liga Primer Inggris itu, yang berbicara dalam kerja sama dengan BetVictor Online Casino, mengatakan kepada GOAL ketika ditanya tentang kemungkinan mendatangkan pemain sayap yang mungkin harus dilepas City: “Sejujurnya, saya tidak yakin.
“Saya tidak tahu apakah mereka bisa bermain dengan cara yang mereka inginkan. Saya menyaksikan pertandingan-pertandingan City dan Doku punya kemampuan luar biasa serta kecepatan, tetapi soal Semenyo, saya tidak yakin. Saya rasa mereka tidak akan memberikan sesuatu yang istimewa.
“[Khvicha] Kvaratskhelia tentu akan memberikan sesuatu yang istimewa bagi Arsenal. Saya tidak yakin, tetapi saya rasa kami juga punya pemain muda berkualitas di Arsenal. Mungkin ini kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan.
“Itulah pandangan saya saat ini. Saya tidak melihat Arsenal akan mengeluarkan uang, tetapi mungkin Doku atau Semenyo akan tersedia secara gratis.”
- Getty
Arsenal fokus pada masa kini dan duel melawan Bayern
Sejumlah pihak lain, seperti mantan pemain timnas Inggris Gabriel Agbonlahor, mengklaim Doku akan “sangat cocok” untuk Arsenal. Paul Scholes juga memprediksi pemain asal Belgia itu akan menuju Emirates jika Manchester City terdegradasi ke Championship.
Belum diketahui apakah Arteta sependapat dan bersedia memenuhi tuntutan rival yang tengah memburu trofi itu. Arsenal diperkirakan akan mencari tambahan pemain untuk memperkuat sisi kiri pada 2027.
Untuk saat ini, Arsenal sepenuhnya fokus pada laga-laga di depan mata. Mereka akan menjalani duel akbar di kompetisi Eropa melawan Harry Kane dan Bayern Munich pada Rabu, sebelum menjamu Everton di kompetisi domestik pada Sabtu.
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