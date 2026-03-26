Apakah Arne Slot terancam dipecat? David Ornstein mengungkap sikap Liverpool terhadap manajer yang sedang dalam sorotan

Namun, Ornstein tidak segan mengakui bahwa musim ini belum memenuhi ekspektasi bagi juara Liga Premier 2024-25. Liverpool telah menghadapi sejumlah tantangan di dalam dan di luar lapangan, yang mengakibatkan penampilan yang tidak konsisten sehingga mereka harus berjuang untuk finis di lima besar. Meskipun pelatih kepala tentu saja menjadi sorotan selama periode seperti ini, klub percaya bahwa faktor-faktor eksternal harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan drastis.

"Saya tidak di sini untuk membela Arne Slot, musim Liverpool memang buruk menurut standar mereka, baik dari segi penampilan maupun hasil, dan dia berada di pusat dari semua itu," tambah Ornstein. "Namun, jika Anda melihat berbagai faktor di dalam dan di luar lapangan, situasinya cukup luar biasa, dan saya tidak terkejut bahwa Liverpool ingin memberinya waktu lebih lama."







