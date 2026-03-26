Apakah Arne Slot terancam dipecat? David Ornstein mengungkap sikap Liverpool terhadap manajer yang sedang dalam sorotan
Pihak manajemen Liverpool tetap mendukung Arne Slot
Dalam wawancara di podcast The Athletic FC, Ornstein menjelaskan posisi klub saat ini dengan menyatakan: "Berdasarkan semua informasi yang kami miliki, terlepas dari laporan yang bertentangan, Liverpool tetap mempertahankan Arne Slot; tidak ada rencana untuk mengganti pelatih. Mereka merencanakan masa depan bersama dia, dan prioritas serta fokus mereka adalah memberikan skuad yang mumpuni agar dia bisa meraih kesuksesan."
Menangani penurunan kinerja
Namun, Ornstein tidak segan mengakui bahwa musim ini belum memenuhi ekspektasi bagi juara Liga Premier 2024-25. Liverpool telah menghadapi sejumlah tantangan di dalam dan di luar lapangan, yang mengakibatkan penampilan yang tidak konsisten sehingga mereka harus berjuang untuk finis di lima besar. Meskipun pelatih kepala tentu saja menjadi sorotan selama periode seperti ini, klub percaya bahwa faktor-faktor eksternal harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan drastis.
"Saya tidak di sini untuk membela Arne Slot, musim Liverpool memang buruk menurut standar mereka, baik dari segi penampilan maupun hasil, dan dia berada di pusat dari semua itu," tambah Ornstein. "Namun, jika Anda melihat berbagai faktor di dalam dan di luar lapangan, situasinya cukup luar biasa, dan saya tidak terkejut bahwa Liverpool ingin memberinya waktu lebih lama."
Rumor yang bertentangan dari Jerman
Pembaruan ini berfungsi sebagai bantahan langsung terhadap laporan-laporan yang beredar dari Jerman, yang menyebutkan bahwa mantan pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, sedang dipertimbangkan sebagai penggantinya. Bild mengklaim bahwa Slot berada di ambang pemecatan dan bahwa Alonso, yang menjadi favorit para penggemar sejak masa-masa bermainnya di Merseyside, "diperkirakan akan tiba" musim panas ini.
Namun, Ornstein menegaskan bahwa Slot tetap menjadi bagian integral dari visi jangka panjang klub, terutama mengingat kesuksesannya pada musim sebelumnya. "Arne Slot memiliki profil – seperti yang kita lihat musim lalu saat ia membawa Liverpool meraih gelar liga – yang mereka inginkan untuk mengelola klub," katanya. "Jadi, ia juga akan menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan perekrutan mereka."
Perhatian tetap tertuju pada berbagai bidang
Dengan sejumlah pertandingan besar yang akan datang, termasuk laga perempat final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain dan pertandingan perempat final Piala FA melawan Manchester City, Liverpool khawatir ketidakpastian ini dapat merusak musim mereka.
Meskipun tekanan tetap tinggi, dengan Liverpool juga terancam gagal finis di empat besar Liga Premier, arahan dari petinggi klub untuk saat ini sudah jelas. Evaluasi definitif terhadap masa jabatan Slot kemungkinan besar akan dilakukan setelah peluit akhir musim ini dibunyikan, sehingga klub dapat menilai keseluruhan kinerjanya tanpa terburu-buru di tengah panasnya akhir musim.