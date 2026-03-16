Apakah Arne Slot sudah kehilangan dukungan penonton? Jamie Carragher mengatakan kepada manajer Liverpool bahwa ia takkan pernah bisa memenangkan kembali hati para penggemar The Reds setelah reaksi 'kecewa' atas hasil imbang melawan Spurs
Perubahan yang signifikan dalam suasana di Anfield
Dalam wawancara di Sky Sports, Carragher menganalisis suasana yang memanas yang terjadi pada akhir pekan lalu. Suasana mencapai titik kritis pada hari Minggu seiring upaya mempertahankan gelar juara yang terus runtuh. Setelah gol penyama kedudukan pada menit ke-90 yang dicetak oleh mantan penyerang Everton, Richarlison, para pendukung tuan rumah meluapkan kekecewaan mereka dengan sorakan cemoohan yang ditujukan ke arah lapangan dan bangku cadangan. Kekalahan mengejutkan 2-1 dari Wolves ini menjadi pukulan terbaru, membuat klub kini tertinggal 21 poin dari pemuncak klasemen Arsenal. Frustrasi yang ditunjukkan secara terbuka terhadap Spurs menandai titik kritis bagi manajer, yang telah memimpin tim melalui rentetan hasil buruk.
Perbedaan antara penggemar daring dan penggemar yang datang langsung ke stadion
Mantan bek tersebut meyakini bahwa luapan kekecewaan yang begitu keras ini menyoroti masalah besar, sambil menyoroti betapa sabarnya para pendukung hingga saat ini. Ia menyatakan: "Ini mengkhawatirkan, terutama terkait performa Liverpool musim ini. Yang lebih penting lagi adalah betapa mengkhawatirkannya hal ini bagi sang manajer. Saya rasa ada perbedaan antara dukungan mayoritas yang kita lihat di media sosial dengan para penggemar yang datang langsung ke stadion. Sepanjang sebagian besar musim ini, ketika orang-orang mulai mengkritik Arne Slot, para penggemar yang datang ke stadion tetap mendukungnya. Bahkan setelah apa yang terjadi dengan Mo Salah, pertandingan berikutnya adalah laga tandang di San Siro dan para penggemar tetap meneriakkan yel-yel untuk Arne Slot."
Kehilangan ikatan dengan penonton di Anfield
Dia lebih lanjut menjelaskan betapa sulitnya memperbaiki hubungan yang retak ini setelah kemarahan yang ditunjukkan secara terbuka seperti itu. Dia menambahkan: "Tidak mudah bagi suporter Liverpool untuk berbalik melawan manajer yang baru saja memenangkan gelar kurang dari setahun yang lalu, tapi saya merasa ada perubahan besar pada hari Minggu dalam hal bagaimana suporter memandang tim dan manajer. Cemoohan di akhir pertandingan, itu adalah cemoohan yang sesungguhnya dari basis penggemar yang kecewa dan tidak puas. Saya pikir sekarang akan sangat sulit bagi Arne Slot untuk memenangkan kembali hati mereka. Begitu Anda kehilangan dukungan penonton, sangat sulit untuk mendapatkannya kembali."
Apa langkah selanjutnya bagi Liverpool?
Jadwal pertandingan tak memberikan jeda bagi sang manajer yang sedang tertekan. Saat ini berada di peringkat kelima klasemen Liga Premier dengan 49 poin, mereka tertinggal dua poin dari Aston Villa di peringkat keempat dan 21 poin di belakang Arsenal. Fokus mereka saat ini beralih ke kompetisi Eropa saat menjamu Galatasaray pada Rabu, dengan harapan membalikkan defisit 1-0 dari leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Setelah itu, perjalanan tandang yang sulit ke Brighton menanti pada hari Sabtu. Meskipun mengalami kesulitan di liga, trofi domestik masih mungkin diraih, dengan pertandingan perempat final Piala FA yang menantang di kandang Manchester City yang dijadwalkan pada awal April.
