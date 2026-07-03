Apakah Argentina terlalu bergantung pada Lionel Messi? Lionel Scaloni menyoroti pengaruh kapten Argentina menjelang laga babak 32 besar Piala Dunia melawan Cape Verde

Saat berbicara kepada wartawan di Fort Lauderdale, Scaloni menanggapi sorotan media terkait kesiapan pertahanan timnya serta persepsi bahwa timnya terlalu bergantung pada kapten ikonik mereka selama babak penyisihan grup. Pelatih tersebut dengan tegas membela sistemnya, menekankan bahwa meskipun ia menyambut baik distribusi gol yang lebih merata di seluruh skuad, meraih kemenangan secara kolektif tetap menjadi prioritas utama menjelang fase gugur yang tak kenal ampun.

Scaloni menyatakan: "Kami tampil baik, dan tentu saja sama bersemangatnya dengan semua orang. Ada lawan yang harus dihormati; mereka telah tampil sangat baik, dan ruang untuk kesalahan semakin sempit. Siapa pun yang kalah akan pulang. Kami menyadari hal itu, tapi ini terjadi pada waktu yang tepat. Ini sepak bola, dan pertandingan-pertandingannya sangat seimbang. Mengesampingkan Prancis atau Meksiko, yang menang dengan sangat meyakinkan, pertandingan-pertandingan lain berlangsung sangat ketat. Ini tidak akan mudah. Itulah kenyataannya.

"Di tim kami, Messi sudah bermain dalam berbagai kondisi, jadi saya kira dia akan diturunkan. Itu akan tergantung pada jalannya pertandingan dan kondisinya. Sangat sulit memprediksi apa yang mungkin terjadi. Kami memang pernah memiliki peluang yang jatuh ke pemain lain, tetapi Leo, yang merupakan salah satu penyerang kami, yang mencetak gol-gol tersebut. Itu bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Saya ingin gol-gol itu dibagi merata, tetapi selama tim bermain baik dan menang, semuanya baik-baik saja."