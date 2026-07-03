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Apakah Argentina terlalu bergantung pada Lionel Messi? Lionel Scaloni menyoroti pengaruh kapten Argentina menjelang laga babak 32 besar Piala Dunia melawan Cape Verde
Albiceleste memulai perjalanan di babak gugur
Argentina akan mempertaruhkan rekor kemenangan sempurna mereka pada Jumat ini saat menghadapi tim debutan Cape Verde dalam laga babak 32 besar yang menarik di Miami yang lembap. Skuad bertabur bintang asuhan Scaloni dengan mudah memuncaki Grup J berkat tiga kemenangan beruntun, mengakhiri fase grup dengan kemenangan 3-1 atas Yordania di Dallas. Meskipun lawan mereka dari Afrika lolos berkat tiga hasil imbang berturut-turut, sang juara dunia bertahan tidak akan menganggap remeh lawan mereka seiring turnamen ini beralih ke format gugur yang tanpa ampun.
- AFP
Scaloni menampik anggapan bahwa timnya bergantung pada gol
Saat berbicara kepada wartawan di Fort Lauderdale, Scaloni menanggapi sorotan media terkait kesiapan pertahanan timnya serta persepsi bahwa timnya terlalu bergantung pada kapten ikonik mereka selama babak penyisihan grup. Pelatih tersebut dengan tegas membela sistemnya, menekankan bahwa meskipun ia menyambut baik distribusi gol yang lebih merata di seluruh skuad, meraih kemenangan secara kolektif tetap menjadi prioritas utama menjelang fase gugur yang tak kenal ampun.
Scaloni menyatakan: "Kami tampil baik, dan tentu saja sama bersemangatnya dengan semua orang. Ada lawan yang harus dihormati; mereka telah tampil sangat baik, dan ruang untuk kesalahan semakin sempit. Siapa pun yang kalah akan pulang. Kami menyadari hal itu, tapi ini terjadi pada waktu yang tepat. Ini sepak bola, dan pertandingan-pertandingannya sangat seimbang. Mengesampingkan Prancis atau Meksiko, yang menang dengan sangat meyakinkan, pertandingan-pertandingan lain berlangsung sangat ketat. Ini tidak akan mudah. Itulah kenyataannya.
"Di tim kami, Messi sudah bermain dalam berbagai kondisi, jadi saya kira dia akan diturunkan. Itu akan tergantung pada jalannya pertandingan dan kondisinya. Sangat sulit memprediksi apa yang mungkin terjadi. Kami memang pernah memiliki peluang yang jatuh ke pemain lain, tetapi Leo, yang merupakan salah satu penyerang kami, yang mencetak gol-gol tersebut. Itu bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Saya ingin gol-gol itu dibagi merata, tetapi selama tim bermain baik dan menang, semuanya baik-baik saja."
Tim favorit juara akan berhadapan dengan tim underdog yang gigih
Tim-tim raksasa Amerika Selatan ini harus menemukan cara untuk menembus pertahanan blok rendah Cape Verde yang gigih, yang terkenal telah membuat Spanyol dan Arab Saudi frustrasi selama fase grup. Menghadapi negara debutan yang masih belum terkalahkan sama sekali di turnamen ini, Scaloni memanfaatkan konferensi persnya untuk menganalisis secara cermat kekuatan struktural dan ancaman transisi lawan yang akan dihadapi.
Dia menambahkan: "Cape Verde adalah tim yang belum pernah kalah. Mereka bahkan pantas menang saat melawan Arab Saudi. Saat melawan Spanyol dan Uruguay, mereka memang sedikit lebih kesulitan, tetapi pertahanan mereka sangat solid. Mereka menutup jalur umpan di tengah lapangan dengan efektif dan sangat berbahaya dalam serangan balik. Mereka memiliki pemain-pemain yang berbakat secara teknis. Mereka adalah tim yang bagus, seperti yang sudah kita lihat. Pada akhirnya, mereka lolos, dan hal itu tidak mengejutkan kami. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan; kami harus menghormati mereka, dan itulah yang akan kami lakukan."
- Getty Images Sport
Uji ketahanan menjadi tantangan besar
Argentina memasuki babak gugur dengan kesadaran bahwa ketangguhan historis mereka akan diuji hingga batas maksimal. Mengingat tujuh dari 13 pertandingan babak gugur Piala Dunia terakhir mereka harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu, kondisi fisik yang terjaga di iklim Florida yang melelahkan akan menjadi faktor yang sangat menentukan. Juara dunia ini harus menunjukkan kesabaran yang luar biasa saat menghadapi pertahanan blok rendah yang gigih untuk menghindari hasil yang bergantung pada adu penalti.
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