Finn Jeltsch merupakan salah satu talenta muda paling menonjol dalam sepak bola Jerman, namun Barcelona bukan satu-satunya klub yang tertarik dengan bakat ini, karena Real Madrid dan Liverpool telah memasukkan pemain ini ke dalam perhitungan mereka sejak awal musim.

Jeltsch menjalani 37 pertandingan bersama timnya saat ini pada musim lalu, yang turut menjadi alasan ia dipanggil ke Piala Dunia bersama timnas Jerman, meski ia tidak tampil dalam satu laga pun.

Sport menyatakan, "Oleh karena itu, pemain berusia 20 tahun ini akan menjadi pilihan ideal untuk memperkuat posisi yang terkutuk: jantung pertahanan Barcelona, yang masih menjadi mata rantai terlemah di tim Katalan tersebut."

Awal musim ini telah mendorong klub-klub besar untuk meningkatkan ketertarikan mereka terhadap bek Jerman tersebut, dan Stuttgart bermain dengan gaya yang menyerupai Barcelona dalam hal pressing serta memajukan lini pertahanan ke depan.

Pada musim lalu, gaya ini membantunya lolos ke Liga Champions Eropa, sementara pada musim ini timnya meraih tujuh poin dari sembilan poin yang tersedia pada fase liga di kompetisi benua tersebut.

Jeltsch terus berkembang dengan sangat cepat, dan kini ia telah menjadi pemimpin lini pertahanan di timnya, selain itu ia memiliki kemampuan yang baik dalam mengolah bola dengan kakinya, di samping kepiawaiannya dalam melakukan umpan serta pergerakan menyamping.

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