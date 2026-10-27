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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Apakah Araujo yang akan menyelamatkan mereka? Pelajaran dari El Clasico mendorong Barcelona ke arah transfer ideal untuk posisi terkutuk!

Transfers
Barcelona
Real Madrid
Liverpool
F. Jeltsch
R. Araujo
H. Flick
A. Ruediger
Eder Militao
VfB Stuttgart
Spanyol
Inggris
Jerman
Uruguay
Brasil

Persaingan sengit dari Real Madrid dan Liverpool

Klub Barcelona terus mencari dan memantau para pemain di berbagai posisi, dengan syarat memenuhi salah satu dari dua kriteria utama: pemain tersebut masih muda dan memiliki potensi yang sangat besar, atau menjadi peluang di bursa transfer.

Kriteria pertama berlaku bagi pemain Jerman, Finn Jeltsch, yang berusia 20 tahun, bermain di posisi bek tengah dan memiliki potensi yang sangat menjanjikan.

Pemain ini saat ini membela warna Stuttgart, yang tampil di Liga Champions Eropa musim ini, hal yang menarik minat sejumlah klub besar Eropa, di antaranya Barcelona, menurut surat kabar Sport.


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  • Jantung pertahanan: posisi yang terkutuk

    Finn Jeltsch merupakan salah satu talenta muda paling menonjol dalam sepak bola Jerman, namun Barcelona bukan satu-satunya klub yang tertarik dengan bakat ini, karena Real Madrid dan Liverpool telah memasukkan pemain ini ke dalam perhitungan mereka sejak awal musim.

    Jeltsch menjalani 37 pertandingan bersama timnya saat ini pada musim lalu, yang turut menjadi alasan ia dipanggil ke Piala Dunia bersama timnas Jerman, meski ia tidak tampil dalam satu laga pun.

    Sport menyatakan, "Oleh karena itu, pemain berusia 20 tahun ini akan menjadi pilihan ideal untuk memperkuat posisi yang terkutuk: jantung pertahanan Barcelona, yang masih menjadi mata rantai terlemah di tim Katalan tersebut."

    Awal musim ini telah mendorong klub-klub besar untuk meningkatkan ketertarikan mereka terhadap bek Jerman tersebut, dan Stuttgart bermain dengan gaya yang menyerupai Barcelona dalam hal pressing serta memajukan lini pertahanan ke depan.

    Pada musim lalu, gaya ini membantunya lolos ke Liga Champions Eropa, sementara pada musim ini timnya meraih tujuh poin dari sembilan poin yang tersedia pada fase liga di kompetisi benua tersebut.

    Jeltsch terus berkembang dengan sangat cepat, dan kini ia telah menjadi pemimpin lini pertahanan di timnya, selain itu ia memiliki kemampuan yang baik dalam mengolah bola dengan kakinya, di samping kepiawaiannya dalam melakukan umpan serta pergerakan menyamping.

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  • Krisis likuiditas: karakteristik ideal untuk lini pertahanan Flick

    Sport mengutip laporan dari surat kabar "Bild" yang menyoroti dua keunggulan pada bek tengah muda tersebut, yang sepenuhnya sesuai dengan konsep yang diterapkan Hansi Flick untuk lini pertahanan timnya, yaitu kemampuan yang baik dalam menguasai ruang terbuka dan penempatan posisi yang baik dalam garis offside.

    Pelatih asal Jerman itu mengenal baik Liga Jerman, dan setelah mempelajari pemain tersebut, ia memberikan persetujuannya untuk mengupayakan kemungkinan merekrutnya, pada prinsipnya selama bursa transfer musim panas.

    Namun sejumlah sumber sudah membicarakan kemungkinan mengajukan tawaran untuk merekrut Yeltsch selama bursa transfer musim dingin saat ini, sebuah langkah yang tampaknya sulit terwujud.

    Surat kabar Spanyol itu melanjutkan: "Menurut Sports Illustrated, Stuttgart akan meminta lebih dari 60 juta euro untuk melepas pemain tersebut, sebuah angka yang membuat kepindahannya ke Stadion Spotify Camp Nou dalam waktu dekat menjadi hal yang sulit dicapai.

    Sebab, meski Joan Laporta dan klub telah kembali ke aturan keuangan 1:1, Barcelona tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk menuntaskan transaksi sebesar ini selama bursa transfer musim dingin.

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  • Apakah Araujo akan menyelamatkan mereka?

    Real Madrid juga menempatkan pemain itu dalam daftar incaran mereka. Dalam upaya berkelanjutan untuk keluar dari krisis dua musim tanpa gelar, klub ibu kota menyadari kebutuhan untuk memperbaiki lini pertahanan mereka, karena tidak mungkin lagi mengandalkan kenangan, dan Antonio Rudiger serta Eder Militao tidak lagi menjadi sumber ketenangan yang bisa diandalkan.

    Atletico Madrid dan Arsenal juga muncul dalam daftar klub yang berminat, namun lini pertahanan kedua tim tampak lebih stabil dan terorganisir, tanpa adanya kebutuhan yang jelas untuk mendatangkan pemain baru.

    Adapun yang terakhir bergabung dalam potensi perburuan ini adalah Liverpool di bawah asuhan Andoni Iraola. Ketertarikan ini memiliki arti khusus bagi Barcelona, karena Yeltsch bermain di posisi yang sama dengan yang ditempati Ronald Araujo, yang dipinjamkan klub Catalan itu ke tim Inggris tersebut.

    Oleh karena itu, kesepakatan transfer pemain asal Uruguay itu serta pengaktifan klausul pelepasan dalam kontraknya yang bernilai 55 juta euro bisa saja berkaitan dengan masa depan bek tengah Stuttgart tersebut.

    Masa depan Yeltsch tampak sangat menjanjikan, dan akan menjadi penting untuk memantau perkembangannya sepanjang musim guna mengetahui bagaimana levelnya akan meningkat, atau mungkin Barcelona akan mengambil langkah untuk merekrutnya sebelum itu.

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