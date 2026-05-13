Apakah Antonio Rüdiger juga masuk dalam daftar? Galatasaray tampaknya sedang mengupayakan transfer bintang berikutnya

Masa depan Van Dijk di The Reds kabarnya masih belum pasti, meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2027. Menurut laporan tersebut, pemain berusia 34 tahun itu dilaporkan mendesak untuk mendapatkan kontrak besar terakhir dan ingin mengambil keputusan setelah Piala Dunia, apakah ia akan mencari tantangan baru atau tetap bertahan di Anfield.

Setelah "musim yang tidak dapat diterima", seperti yang baru-baru ini disimpulkan oleh van Dijk sendiri, perubahan besar lainnya akan terjadi di Liverpool. Namun, sangat diragukan bahwa hal ini akan terjadi tanpa kehadiran kapten pertahanan yang telah lama membela klub tersebut.

Dalam kesimpulannya, ia juga menekankan dengan penuh makna: "Kita harus bekerja, kita harus membalikkan keadaan dan memastikan hal-hal seperti ini tidak terulang musim depan, karena ini bukan Liverpool." Itu tidak terdengar seperti ucapan perpisahan.