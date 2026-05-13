Seperti dilaporkan harian Istanbul Habertürk, pihak Gala berencana untuk mendatangkan bek tengah asal Belanda tersebut ke Bosporus.
Diterjemahkan oleh
Apakah Antonio Rüdiger juga masuk dalam daftar? Galatasaray tampaknya sedang mengupayakan transfer bintang berikutnya
Masa depan Van Dijk di The Reds kabarnya masih belum pasti, meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2027. Menurut laporan tersebut, pemain berusia 34 tahun itu dilaporkan mendesak untuk mendapatkan kontrak besar terakhir dan ingin mengambil keputusan setelah Piala Dunia, apakah ia akan mencari tantangan baru atau tetap bertahan di Anfield.
Setelah "musim yang tidak dapat diterima", seperti yang baru-baru ini disimpulkan oleh van Dijk sendiri, perubahan besar lainnya akan terjadi di Liverpool. Namun, sangat diragukan bahwa hal ini akan terjadi tanpa kehadiran kapten pertahanan yang telah lama membela klub tersebut.
Dalam kesimpulannya, ia juga menekankan dengan penuh makna: "Kita harus bekerja, kita harus membalikkan keadaan dan memastikan hal-hal seperti ini tidak terulang musim depan, karena ini bukan Liverpool." Itu tidak terdengar seperti ucapan perpisahan.
- Getty
Apakah Rüdiger bisa menjadi alternatif bagi van Dijk? Masa depannya di Real masih belum jelas
Tentu saja Gala juga menyadari hal ini, itulah sebabnya Los Leones dikabarkan telah mempertimbangkan alternatif berkualitas tinggi. Menurut Habertürk, jika van Dijk tidak bisa didatangkan, Antonio Rüdiger menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan oleh tim manajemen. Terlebih lagi, kontrak pemain timnas Jerman itu bersama Real Madrid akan berakhir pada akhir musim ini.
Pada akhir Maret, media Spanyol melaporkan bahwa ia harus menyetujui pemotongan gaji yang drastis jika ingin tetap bertahan. Gaji tahunannya saat ini sebesar 14 juta euro bruto bisa dipotong setengahnya, seperti yang terjadi pada Luka Modric pada musim terakhirnya bersama Los Blancos.
Namun, beredar rumor bahwa agen Rüdiger telah menjajaki pasar di Arab Saudi. Namun, transfer tersebut tampaknya tidak mungkin terjadi mengingat situasi keamanan yang tegang di Timur Tengah. Sebaliknya, Juventus Turin juga dilaporkan memantau situasi pemain berusia 33 tahun tersebut.
Bahwa Gala dan klub-klub Istanbul lainnya memiliki daya tarik tertentu bagi para bintang yang sudah menua, telah terbukti berkali-kali di masa lalu. Musim panas lalu, Leroy Sane pindah secara gratis dari FC Bayern München ke juara di ibu kota Turki tersebut. Selain itu, Cimbom juga merekrut Victor Osimhen seharga 75 juta euro dari SSC Napoli.