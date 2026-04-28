Apakah Anthony Gordon satu-satunya pilihan terbaik? FC Bayern tampaknya memiliki target transfer utama yang lain

Di Bayern, Gordon menjadi target transfer yang sangat diminati dan dihargai karena ia tidak hanya bisa berperan sebagai pesaing dan cadangan bagi Luis Diaz di sayap kiri, tetapi juga dapat meringankan beban Harry Kane di posisi penyerang tengah atau Serge Gnabry dan Jamal Musiala di posisi gelandang serang di belakangnya.

Setidaknya dalam hal ini, ia memiliki "keunggulan kompetitif" kecil dibandingkan Diomande, yang dalam musim Bundesliga pertamanya bersama Leipzig telah menjadi salah satu bintang baru liga, namun "hanya" dapat mengisi kedua posisi sayap. Namun, pemain muda asal Pantai Gading berusia 19 tahun ini melakukannya dengan sukses gemilang. Dalam 33 pertandingan resmi hingga saat ini, Diomande telah mencetak 13 gol dan sembilan assist. Angka-angka tersebut telah menarik minat tidak hanya dari Bayern, tetapi juga di seluruh Eropa.

Seperti dilaporkan oleh Bild, telah terjadi pertemuan antara agensi barunya, Roc Nation, dengan Paris Saint-Germain dan Liverpool FC. Secara internal, batas bawah untuk penjualan Diomande dilaporkan setidaknya 100 juta euro. Baru-baru ini juga dilaporkan adanya skema unik yang melibatkan penjualan Diomande pada musim panas ini dan ia tetap bertahan di Leipzig dengan status pinjaman selama satu tahun lagi.

Namun, menurut bos Red Bull, Oliver Mintzlaff, transfer pada musim panas mendatang sama sekali tidak mungkin terjadi. "Saya bisa katakan: Jika saya menjadi direktur olahraga, saya tidak akan menjual pemain muda ini, yang bahkan belum genap satu musim bersama kami. Tidak peduli berapa pun harga yang ditawarkan. Saya yakin dia adalah pemain yang masih bisa berkembang lebih jauh, karena tentu saja dia masih sangat muda. Dan tentunya nilainya juga bisa meningkat," katanya pada Jumat lalu di Sky.