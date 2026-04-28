FC Bayern München dilaporkan telah menetapkan Yan Diomande dari RB Leipzig sebagai target transfer utama untuk musim panas mendatang. Hal ini dilaporkan oleh The Athletic. Namun, karena menurut petinggi FCB transfer tersebut akan terlalu mahal, Anthony Gordon dari Newcastle United kini menjadi alternatif terbaik yang dipertimbangkan.
Apakah Anthony Gordon satu-satunya pilihan terbaik? FC Bayern tampaknya memiliki target transfer utama yang lain
Sementara itu, Sky dan media lain telah melaporkan bahwa Gordon adalah "pilihan utama" Bayern. Namun, minat juara Bundesliga tersebut terhadap pemain timnas Inggris itu kini dianggap sudah pasti dan konkret. Menurut The Athletic, meskipun Diomande menjadi "target utama", Gordon tetap sangat dihargai oleh para pengambil keputusan Bayern, dan pihak klub di Säbener Straße bahkan saat ini yakin dapat mengamankan jasa pemain berusia 25 tahun tersebut.
Meskipun Bayern dilaporkan telah melakukan pembicaraan setidaknya dengan pihak pemain, menurut The Athletic, belum ada kontak langsung dengan The Magpies. Klub tersebut berharap penjualan Gordon akan menghasilkan biaya transfer tertinggi kedua dalam sejarah klub setelah Alexander Isak, yang pindah ke Liverpool FC musim panas lalu dengan biaya 145 juta euro.
Gordon mungkin tidak akan semahal itu bagi Bayern, namun Newcastle dilaporkan meminta setidaknya 80 juta euro untuk pemain serang serba bisa yang masih terikat kontrak hingga 2030 ini. Kabarnya, alasan The Magpies mempertimbangkan untuk menjual penyerang andalan mereka adalah karena Newcastle harus menghasilkan pendapatan melalui transfer untuk menghindari pembatasan dan sanksi akibat aturan Financial Fair Play.
Liverpool dan PSG mengincar Diomande: RB Leipzig mematok harga minimal 100 juta
Di Bayern, Gordon menjadi target transfer yang sangat diminati dan dihargai karena ia tidak hanya bisa berperan sebagai pesaing dan cadangan bagi Luis Diaz di sayap kiri, tetapi juga dapat meringankan beban Harry Kane di posisi penyerang tengah atau Serge Gnabry dan Jamal Musiala di posisi gelandang serang di belakangnya.
Setidaknya dalam hal ini, ia memiliki "keunggulan kompetitif" kecil dibandingkan Diomande, yang dalam musim Bundesliga pertamanya bersama Leipzig telah menjadi salah satu bintang baru liga, namun "hanya" dapat mengisi kedua posisi sayap. Namun, pemain muda asal Pantai Gading berusia 19 tahun ini melakukannya dengan sukses gemilang. Dalam 33 pertandingan resmi hingga saat ini, Diomande telah mencetak 13 gol dan sembilan assist. Angka-angka tersebut telah menarik minat tidak hanya dari Bayern, tetapi juga di seluruh Eropa.
Seperti dilaporkan oleh Bild, telah terjadi pertemuan antara agensi barunya, Roc Nation, dengan Paris Saint-Germain dan Liverpool FC. Secara internal, batas bawah untuk penjualan Diomande dilaporkan setidaknya 100 juta euro. Baru-baru ini juga dilaporkan adanya skema unik yang melibatkan penjualan Diomande pada musim panas ini dan ia tetap bertahan di Leipzig dengan status pinjaman selama satu tahun lagi.
Namun, menurut bos Red Bull, Oliver Mintzlaff, transfer pada musim panas mendatang sama sekali tidak mungkin terjadi. "Saya bisa katakan: Jika saya menjadi direktur olahraga, saya tidak akan menjual pemain muda ini, yang bahkan belum genap satu musim bersama kami. Tidak peduli berapa pun harga yang ditawarkan. Saya yakin dia adalah pemain yang masih bisa berkembang lebih jauh, karena tentu saja dia masih sangat muda. Dan tentunya nilainya juga bisa meningkat," katanya pada Jumat lalu di Sky.
FC Bayern tampaknya memiliki peluang yang sangat bagus untuk mendapatkan Anthony Gordon
Jadi, sementara RB akan melepas Diomande pada musim panas nanti, peluang FCB dalam upaya merekrut Gordon yang harganya jauh lebih terjangkau kabarnya cukup besar. The Telegraph melaporkan bahwa di kalangan petinggi The Magpies semakin menguat keyakinan bahwa Gordon berencana pindah pada musim panas ini untuk mencari tantangan baru. Hal ini juga menguntungkan Bayern, mengingat Newcastle diperkirakan akan gagal lolos ke kompetisi Eropa.
Selain itu, Gordon dilaporkan telah mengikuti perkembangan Michael Olise dengan cermat setelah kepindahannya dari Liga Premier ke FC Bayern dan ingin meniru jejaknya. Seperti yang dilaporkan oleh pakar transfer Sacha Tavolieri, Gordon memandang kepindahan ke FCB sebagai "langkah logis berikutnya" dalam kariernya, mengingat adaptasi cepat Olise di Jerman dan penampilannya di Munich.
Perbandingan Yan Diomande dan Anthony Gordon Musim 2025/26
Pemain Pertandingan Gol Assist Waktu Bermain dalam Menit Yan Diomande 33 13 9 2.464 Anthony Gordon 46 17 5 2.869