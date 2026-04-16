Apakah Anda menyaksikannya, Aurelio De Laurentiis? Kartu merah yang merugikan Eduardo Camavinga, keputusan Luis Diaz untuk hengkang dari Liverpool, serta semua pihak yang diuntungkan dan dirugikan dari laga klasik Liga Champions antara Bayern Munich dan Real Madrid

Pertandingan yang luar biasa! Bahkan, hasil imbang yang luar biasa! Pertandingan perempat final Liga Champions antara Bayern Munich dan Real Madrid menyuguhkan segalanya: gol-gol indah, kesalahan kiper, dan keputusan wasit yang sangat kontroversial. Hasil akhirnya adalah pertandingan yang begitu memikat hingga membuat pernyataan Aurelio De Laurentiis—bahwa kita perlu mengubah permainan agar lebih menarik bagi kaum muda—terdengar konyol.

Salah satu usulan tak masuk akal dari pelatih asal Italia itu adalah memperpendek durasi babak menjadi 25 menit, dan betapa konyolnya usulan tersebut terungkap dengan jelas di Allianz Arena pada Rabu malam. Ada lima gol tercipta selama babak pertama yang menegangkan, di mana Bayern dua kali berhasil menyamakan kedudukan atas Real yang sedang bangkit, hanya untuk kemudian melihat Kylian Mbappe membawa Los Blancos kembali unggul tepat sebelum jeda, sehingga skor agregat menjadi 3-3.

Pertandingan masih terbuka pada saat itu, dengan tuan rumah mengendalikan permainan namun Madrid terlihat sangat mematikan dalam serangan balik. Namun, Eduardo Camavinga diusir dari lapangan karena pelanggaran kedua yang layak mendapat kartu kuning dengan waktu normal tersisa kurang dari lima menit, dan Bayern memanfaatkannya. Luis Diaz mengembalikan keunggulan bagi Bavarians sebelum Michael Olise memastikan kemenangan dengan tendangan spektakuler di detik-detik terakhir.

Di bawah ini, GOAL merangkum semua pemenang dan pecundang utama pada malam dramatis di Munich saat Bayern mengalahkan Real 4-3 pada pertandingan tersebut, dan 6-4 secara agregat...

  FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg

    PEMENANG: Luis Diaz

    Luis Diaz sangat dirindukan di Anfield pada Selasa malam. Liverpool sangat merindukan kemampuan menggiring bola dan insting mencetak gol sang pemain Kolombia itu selama kekalahan yang sangat mengecewakan di Liga Champions melawan Paris Saint-Germain.

    Namun, sejujurnya, hal ini sudah terjadi sepanjang musim ini, dengan para penggemar klub meratapi kehilangan seorang pemain yang memainkan peran sangat penting dalam kemenangan gelar Liga Premier musim lalu - dan performa fantastis Diaz di Bayern Munich hanya semakin memperkuat rasa penyesalan The Reds.

    Secara adil bagi Liverpool, €75 juta (£65 juta/$88 juta) tampak seperti harga yang cukup bagus untuk seorang winger yang akan berusia 29 tahun di tengah musim ini, namun Bayern yakin mereka telah mendapatkan penawaran yang menguntungkan - dan kini tampaknya mereka benar.

    Gol Diaz di Allianz Arena pada Rabu malam adalah gol ke-24-nya musim ini - dan dengan mudah menjadi yang paling penting sejauh ini, karena gol tersebut memecah perlawanan Real Madrid sesaat setelah mereka harus bermain dengan 10 orang.

    Akibatnya, sementara mantan rekan setim Diaz kini tersingkir dari Liga Champions, Diaz tetap berpeluang mengangkat trofi untuk pertama kalinya - dan sambil memainkan sepak bola terbaik dalam kariernya.

    Bagi banyak pemain, meninggalkan Liverpool selalu dianggap sebagai langkah mundur. Namun, dalam kasus Diaz, hal itu justru mengangkatnya ke level yang sama sekali berbeda.

  Manuel Neuer

    PEMENANG: Penjaga gawang

    Terlepas dari semua kualitas yang ditampilkan, ini adalah malam yang buruk bagi para penjaga gawang.

    Tentu saja, baik Andriy Lunin maupun Manuel Neuer pasti akan sibuk. Ini memang selalu menjadi pertandingan yang berlangsung bolak-balik antara dua tim yang memiliki kelemahan di lini pertahanan. Namun, sementara kedua kiper seharusnya menghabiskan malam mereka untuk menjaga tim mereka tetap dalam permainan, mereka justru menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengancam akan membuang peluang tersebut.

    Gol pembuka Madrid sebenarnya bisa dicegah, Neuer hanya mengoper bola ke Guler. Lunin mengunggulinya lima menit kemudian dengan didorong ke gawangnya sendiri sehingga Bayern bisa menyamakan kedudukan. Gol kedua Madrid mungkin juga bisa dihindari - terutama karena Neuer sempat menyentuh tendangan bebas Guler.

    Memang, duo kiper ini melakukan beberapa penyelamatan gemilang. Namun, keduanya juga melakukan kesalahan besar. Bukan iklan yang bagus untuk serikat kiper.


  FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg

    PEMENANG: Bayern Munich

    Bayern telah mengambil langkah penting untuk mengakhiri rentetan empat kekalahan beruntun di babak gugur Liga Champions melawan Real Madrid dengan mengalahkan Los Blancos di Santiago Bernabeu pekan lalu untuk pertama kalinya dalam 25 tahun.

    Namun, tak ada seorang pun di Munich yang menganggap remeh pertandingan leg kedua ini. Legenda klub Karl-Heinz Rummenigge bahkan memperingatkan dalam wawancara dengan DAZN, "Kita tidak boleh membuat kesalahan dengan membiarkan euforia berlebihan menyebar. Real Madrid telah memberi kita banyak kesedihan di Munich selama bertahun-tahun."

    Pada babak pertama Rabu malam, mereka tampak siap untuk menambah penderitaan bagi tim Bavaria. Bayern mungkin lebih unggul selama 45 menit pertama, namun Kylian Mbappe dan kawan-kawan unggul 3-2 dan terlihat mematikan dalam serangan balik.

    Oleh karena itu, pujian yang besar harus diberikan kepada Vincent Kompany dan para pemainnya karena mampu menjaga ketenangan. Sementara Madrid akhirnya kehilangan kendali di akhir pertandingan yang penuh ketegangan, Bayern tetap tenang dan akhirnya mematahkan kutukan Blancos.

    "Real Madrid adalah Real Madrid; mereka selalu menjadi ancaman," kata Kompany kepada DAZN setelah pertandingan. "Namun para pemain hari ini sangat kuat secara mental untuk bangkit dari kemunduran. Kami tetap tenang dan selalu merasa bahwa saat kami akan tiba."

  FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRID

    PEMENANG: Alvaro Arbeloa

    Ke mana Arbeloa akan melangkah selanjutnya? Sejujurnya, tidak jelas apa tugas dan wewenangnya saat ia mengambil alih jabatan tersebut pada Januari lalu. Madrid tidak menyebutkan apakah penunjukannya bersifat sementara atau permanen. Arbeloa mengatakan bahwa ia tahu ia harus menang, tetapi apa sebenarnya yang ia bawa? Kemenangan di sini tidak akan sepenuhnya menjawab pertanyaan itu, tetapi mungkin bisa memberikan sedikit kejelasan. Pada dasarnya, ini terasa seperti referendum bagi pelatih asal Spanyol itu: jika ia berhasil membawa pulang hasil imbang ini, ia mungkin memiliki peluang untuk menduduki jabatan tersebut dalam jangka panjang. Pada akhirnya, ia gagal.

    Namun, ironisnya, Arbeloa tidak melakukan banyak kesalahan. Tentu saja, ada beberapa kritik terhadap keputusannya untuk memainkan Thiago Pitarch di leg pertama—yang terlihat kewalahan dalam kekalahan 2-1. Namun, pemain muda itu telah bermain sangat baik untuknya dalam beberapa pekan sebelumnya, dan Jude Bellingham belum sepenuhnya fit.

    Pada dasarnya, ia berusaha menciptakan semua kondisi yang tepat untuk "sihir Madrid" yang begitu umum dalam kompetisi ini. Namun, semuanya tak kunjung bersatu bagi mereka. Banyak yang akan membicarakan ketegasan kartu merah Camavinga, tapi apakah Madrid akan mencari manajer baru musim panas ini? Adapun Arbeloa, ia mungkin harus melakukan refleksi diri dan mencari tahu di mana kariernya di level manajemen senior bisa dimulai secara penuh.


  Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4

    PEMENANG: Netral

    Madrid memang tampil gemilang dalam laga perempat final yang seru ini, namun tak diragukan lagi bahwa tim yang lebih baiklah yang lolos — dengan penekanan kuat pada kata 'tim'. Bayern memang memiliki kelemahan di lini pertahanan, dengan titik lemah di lini tengah yang menjadi sumber kekhawatiran nyata bagi Vincent Kompany, namun mereka adalah tim luar biasa yang menguasai bola dengan brilian dan bekerja tanpa lelah untuk merebutnya kembali.

    Akibatnya, mereka selalu yakin bahwa mereka akan membalikkan keadaan, dengan Joshua Kimmich dan Olise mengungkapkan setelahnya bahwa mereka merasa kendali mereka atas pertandingan begitu kuat, sehingga hanya masalah waktu sebelum mereka kembali memimpin.

    Dari sudut pandang netral, menyaksikan kombinasi kualitas dan karakter mereka dihargai sungguh menggembirakan—terutama melawan sekelompok pemain yang mencampurkan momen-momen magis dengan penampilan kekanak-kanakan yang memalukan. Memang, tak bisa tidak kita bertanya-tanya apa yang bisa dicapai Vinicius Junior & kawan-kawan jika mereka mengepung lawan dengan energi yang sama seperti saat mereka mengepung wasit setelah peluit akhir berbunyi.

    Jadi, meski akan menarik melihat Kylian Mbappe berhadapan dengan mantan klubnya di semifinal, prospek Bayern bertarung melawan PSG untuk tempat di final sungguh menggugah selera. Sejujurnya, seharusnya itu menjadi final, karena mereka jelas dua tim paling menarik di dunia saat ini, seindah Arsenal dan Atletico Madrid yang bisa sulit ditonton.

    Namun, mari kita lihat sisi positifnya. Kita kini bisa menyaksikan Bayern dan PSG bertarung dua kali dalam rentang delapan hari, dan jika pertemuan mereka di fase liga bisa dijadikan patokan, ada kemungkinan besar kita akan menyaksikan semifinal yang setara dengan pertarungan epik musim lalu antara Barcelona dan Inter.

    Betapa indahnya hal itu bagi para penggemar sepak bola yang memiliki daya tahan perhatian yang baik!

  Bayern Real Madrid Camavinga

    PEMENANG: Eduardo Camavinga

    Betapa anehnya 25 menit yang dilalui Camavinga. Pada menit-menit awalnya di lapangan, ia tampil sangat bagus. Brahim Diaz, yang digantikannya, kurang memiliki kekuatan fisik dan ketajaman. Kecepatan reaksi dan naluri bertahan Camavinga menjadi penyeimbang yang sempurna.

    Namun, pemain asal Prancis ini merusak penampilannya di 20 menit sisa. Kartu kuning pertamanya sangat konyol. Camavinga melakukan tekel ala rugby terhadap Jamal Musiala saat ia berlari melintasi lini tengah. Dan yang kedua sungguh menjengkelkan.

    Pemain berusia 23 tahun itu terlambat melakukan tekel terhadap Harry Kane dan kemudian menunda dimulainya kembali permainan dengan membawa bola menjauh. Hasil yang jelas adalah kartu merah dan permainan pun terbuka setelah itu. Bayern memiliki lebih banyak ruang untuk beroperasi dan, tak terelakkan, dua pemain sayap jenius mereka memanfaatkan kesempatan itu sepenuhnya.

    Camavinga, untuk lebih jelasnya, bukanlah satu-satunya yang harus disalahkan di sini. Namun, kebodohannya memiliki dampak yang sangat besar pada pertandingan, hasil imbang, dan bahkan musim Madrid.