Apakah Anda menyaksikannya, Aurelio De Laurentiis? Kartu merah yang merugikan Eduardo Camavinga, keputusan Luis Diaz untuk hengkang dari Liverpool, serta semua pihak yang diuntungkan dan dirugikan dari laga klasik Liga Champions antara Bayern Munich dan Real Madrid

Luis Diaz sangat dirindukan di Anfield pada Selasa malam. Liverpool sangat merindukan kemampuan menggiring bola dan insting mencetak gol sang pemain Kolombia itu selama kekalahan yang sangat mengecewakan di Liga Champions melawan Paris Saint-Germain.

Namun, sejujurnya, hal ini sudah terjadi sepanjang musim ini, dengan para penggemar klub meratapi kehilangan seorang pemain yang memainkan peran sangat penting dalam kemenangan gelar Liga Premier musim lalu - dan performa fantastis Diaz di Bayern Munich hanya semakin memperkuat rasa penyesalan The Reds.

Secara adil bagi Liverpool, €75 juta (£65 juta/$88 juta) tampak seperti harga yang cukup bagus untuk seorang winger yang akan berusia 29 tahun di tengah musim ini, namun Bayern yakin mereka telah mendapatkan penawaran yang menguntungkan - dan kini tampaknya mereka benar.

Gol Diaz di Allianz Arena pada Rabu malam adalah gol ke-24-nya musim ini - dan dengan mudah menjadi yang paling penting sejauh ini, karena gol tersebut memecah perlawanan Real Madrid sesaat setelah mereka harus bermain dengan 10 orang.

Akibatnya, sementara mantan rekan setim Diaz kini tersingkir dari Liga Champions, Diaz tetap berpeluang mengangkat trofi untuk pertama kalinya - dan sambil memainkan sepak bola terbaik dalam kariernya.

Bagi banyak pemain, meninggalkan Liverpool selalu dianggap sebagai langkah mundur. Namun, dalam kasus Diaz, hal itu justru mengangkatnya ke level yang sama sekali berbeda.