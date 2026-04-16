Apakah Anda menyaksikannya, Aurelio De Laurentiis? Kartu merah yang merugikan Eduardo Camavinga, keputusan Luis Diaz untuk hengkang dari Liverpool, serta para pemenang dan pecundang dari laga klasik Liga Champions antara Bayern Munich dan Real Madrid

Salah satu usulan tak masuk akal dari pelatih asal Italia itu adalah memperpendek durasi babak menjadi 25 menit, dan betapa konyolnya usulan tersebut terungkap dengan jelas di Allianz Arena pada Rabu malam. Ada lima gol tercipta selama babak pertama yang menegangkan, di mana Bayern dua kali berhasil menyamakan kedudukan setelah Real Madrid bangkit, namun Kylian Mbappe kembali membawa Los Blancos unggul tepat sebelum jeda, sehingga skor agregat menjadi 3-3.
Pertandingan masih terbuka pada saat itu, dengan tuan rumah mengendalikan permainan namun Madrid terlihat sangat mematikan dalam serangan balik. Namun, Eduardo Camavinga diusir dari lapangan karena pelanggaran kedua yang layak mendapat kartu kuning saat waktu normal tersisa kurang dari lima menit, dan Bayern memanfaatkannya. Luis Diaz mengembalikan keunggulan bagi Bavarians sebelum Michael Olise memastikan kemenangan dengan tendangan spektakuler di detik-detik akhir.
Di bawah ini, GOAL merangkum semua pemenang dan pecundang utama pada malam dramatis di Munich saat Bayern mengalahkan Real 4-3 pada pertandingan tersebut, dan 6-4 secara agregat...