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FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-REAL MADRIDAFP
Diterjemahkan oleh

"Apakah Anda menderita sindrom Vinicius?": Jurnalis Madrid melontarkan ramalan mengejutkan usai trigol ke gawang Valencia

Valencia vs Real Madrid
Valencia
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
P. Maffeo
Vinicius Junior
Spanyol
Portugal
Argentina
Brasil

"Kekuatan dahsyat yang menghancurkan para pesaing dengan keunggulan telak"

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Real Madrid meraih catatan sempurna (delapan kemenangan dalam delapan pertandingan) setelah jeda internasional pada Oktober, dan seiring kita mendekati jeda berikutnya, tim meninggalkan laga dengan penampilan yang meyakinkan serta perasaan yang lebih baik.

Tim asuhan Jose Mourinho menggilas Valencia (3-0) pada hari Sabtu di Stadion Mestalla, dan jurnalis terkenal Tomas Roncero menganalisis pertandingan tersebut untuk surat kabar "AS", tempat ia menjabat sebagai wakil pemimpin redaksi, dalam sebuah video yang tersebar luas di YouTube dan di berbagai platform media sosial.

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  • Ramalan gelar? Tim tanpa cela

    Dan menurut apa yang diberitakan oleh Defensa Central, Roncero berkata: "Kemenangan kedelapan secara beruntun, delapan kemenangan dari delapan sejak jeda terakhir, dan kami menuju jeda berikutnya".

    Jurnalis yang dikenal sebagai pendukung Real Madrid dan memiliki popularitas luar biasa di kalangan suporter Los Blancos itu melanjutkan: "Bellingham, Arda Guler, Valverde, dan Mbappe membuktikan bahwa Real Madrid lebih dari mampu untuk meraih kemenangan, dan di Stadion Mestalla, mereka tidak membutuhkan penampilan luar biasa dari Diomande untuk meraih kemenangan".

    Roncero memprediksi musim yang berbeda bagi Los Blancos, di mana ia menunjukkan keyakinannya untuk meraih gelar La Liga, dengan berkata: "Real Madrid di bawah kepemimpinan Mourinho adalah kandidat terkuat untuk memenangkan gelar Liga Spanyol. Ini adalah tim yang tanpa cela, tim yang (semua orang harus berjuang untuk) mengalahkannya".

    Ia melanjutkan: "Sejak kekalahan kami dalam laga derby dengan cara seperti itu, dan dengan kepemimpinan wasit yang berreputasi buruk, Mourinho berhasil mengatur segalanya dengan lancar sejak jeda, dan Real Madrid saat ini menjelma menjadi kekuatan yang dahsyat, menghancurkan para lawannya dengan keunggulan telak".

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  • Kekasaran Valencia

    Roncero mengkritik keras apa yang ia sebut sebagai "permainan kasar" dari para pemain Valencia sepanjang sembilan puluh menit.

    "Tahukah kamu berapa banyak pelanggaran yang dilakukan Valencia melawan Real Madrid? 26 pelanggaran. Itu adalah jumlah pelanggaran tertinggi yang dilakukan lawan Madrid dalam empat musim terakhir. Maksudku, analisislah statistik ini," demikian kritik presenter terkenal itu dalam acara "El Chiringuito".

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  • Serangan bertubi-tubi untuk Mavuba: Apakah kamu mengidap sindrom Vinicius?

    Roncero juga menyebut pemain Valencia, Pablo Mafeo, yang seharusnya bisa saja diusir sebelum akhir babak pertama karena pelanggaran-pelanggarannya terhadap Marc Cucurella, Jan Diomande, dan Kylian Mbappe, menurut pernyataannya.

    Ia menegaskan: "Saya ingin meminta satu hal kepada Mafeo, atau kepada para pelatih: jangan mainkan dia melawan Real Madrid, karena pria itu menjadi tegang, mengalami ledakan amarah, dan punya masalah dengan Real Madrid".

    Ia melanjutkan: "Jangan khawatir, Mafeo, gelarmu sebagai pemain yang paling dibenci oleh Real Madrid terjamin, karena sudah jelas kamu tidak menyimpan rasa simpati sedikit pun terhadap Real Madrid. Kamu beruntung karena wasit seharusnya mengusirmu".

    Ia menambahkan: "Ada apa, apakah kamu sedang mengidap sindrom Vinicius? Karena Vinicius tidak ada, kamu hampir gila, sebab kamu begitu merindukan Vinicius sampai-sampai kamu mencari-cari masalah dengan (pemain Brasil) yang malang itu. Kamu perlu bersantai".

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TDV

TDV

Copa del Rey

10 Nov 2026

VAL

VAL

RMA

RMA

LaLiga

21 Nov 2026

CEL

CEL