Dan menurut apa yang diberitakan oleh Defensa Central, Roncero berkata: "Kemenangan kedelapan secara beruntun, delapan kemenangan dari delapan sejak jeda terakhir, dan kami menuju jeda berikutnya".

Jurnalis yang dikenal sebagai pendukung Real Madrid dan memiliki popularitas luar biasa di kalangan suporter Los Blancos itu melanjutkan: "Bellingham, Arda Guler, Valverde, dan Mbappe membuktikan bahwa Real Madrid lebih dari mampu untuk meraih kemenangan, dan di Stadion Mestalla, mereka tidak membutuhkan penampilan luar biasa dari Diomande untuk meraih kemenangan".

Roncero memprediksi musim yang berbeda bagi Los Blancos, di mana ia menunjukkan keyakinannya untuk meraih gelar La Liga, dengan berkata: "Real Madrid di bawah kepemimpinan Mourinho adalah kandidat terkuat untuk memenangkan gelar Liga Spanyol. Ini adalah tim yang tanpa cela, tim yang (semua orang harus berjuang untuk) mengalahkannya".

Ia melanjutkan: "Sejak kekalahan kami dalam laga derby dengan cara seperti itu, dan dengan kepemimpinan wasit yang berreputasi buruk, Mourinho berhasil mengatur segalanya dengan lancar sejak jeda, dan Real Madrid saat ini menjelma menjadi kekuatan yang dahsyat, menghancurkan para lawannya dengan keunggulan telak".

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