AFP
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'Apakah Anda ingin saya berbohong atau mengatakan yang sebenarnya?' - Bagaimana perdebatan Carlo Ancelotti vs Thiago Silva mengungkap perpecahan di skuad Brasil
Mantan sekutu di PSG berselisih soal arah Brasil
Perselisihan terbuka meletus antara Carlo Ancelotti dan mantan beknya, Thiago Silva, terkait pembangunan ulang tim nasional Brasil. Keduanya sebelumnya menjalin hubungan yang sukses di Paris Saint-Germain pada musim 2012-13, ketika Ancelotti terkenal menyebut Silva sebagai "bek terbaik di dunia" dalam 34 penampilan.
Namun, sejarah kebersamaan mereka tidak menghalangi Silva untuk melontarkan kritik keras terhadap keputusan Ancelotti menyingkirkan figur-figur senior setelah Brasil tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia.
Perdebatan itu muncul ketika Ancelotti mengumumkan skuad berisi 26 pemain, dengan sepuluh pemain yang bermain di kompetisi domestik, untuk laga uji coba melawan Australia dan India.
- Getty Images Sport
Silva memperingatkan soal perombakan cepat ala Eropa
Berbicara kepada Radio Tupi, setelah kemenangan Fluminense atas Platense di Copa Libertadores, Silva berpendapat bahwa sepakbola internasional menuntut transisi yang jauh lebih bertahap. Veteran dengan 113 caps itu, yang dicoret dari skuad Piala Dunia terbaru meski menjalani masa peminjaman yang kuat di FC Porto, menegaskan bahwa pengalaman tetap vital.
"Anda ingin saya berbohong atau mengatakan yang sebenarnya? Anda tidak bisa menyingkirkan pemain yang berusia 31, 32, atau 33 tahun," tegas Silva. "Di tim nasional Brasil, semuanya harus dilakukan selangkah demi selangkah. Anda tidak bisa begitu saja menyingkirkan semua orang dan mendatangkan pemain-pemain baru."
"Dia datang dari sepakbola Eropa, di mana lebih mudah untuk melakukan perubahan," tambah Silva. "Di sini tidak berjalan seperti itu. Saya tidak setuju dengan itu, tetapi dia yang bertanggung jawab."
Ancelotti menepis kritik dan memaparkan visinya
Ancelotti merespons langsung komentar Silva dalam konferensi persnya di markas CBF di Rio. Juru taktik asal Italia itu menepis kritik tersebut dengan jawaban singkat, "Saya tidak melihatnya," sebelum menjelaskan strateginya untuk jeda internasional mendatang.
Ia menegaskan bahwa meski laga persahabatan berguna untuk mengevaluasi prospek masa depan, usia biologis tidak akan pernah menghalangi seorang veteran yang layak untuk bermain di turnamen besar.
"Untuk tujuan yang kami miliki dalam laga-laga persahabatan ini, ini adalah daftar yang seimbang," jelas Ancelotti. "Saya pada umumnya tidak melihat usia pemain. Saat ini, prioritasnya adalah pemain muda. Tetapi jika seorang pemain berusia 34 atau 35 tahun siap bermain di kompetisi penting, dia akan berada di tim nasional."
- Brazil Photo Press
Sepuluh calon debutan memimpin era baru Brasil
Ancelotti menegaskan fokusnya pada pemain muda dengan memberikan panggilan pertama ke tim senior kepada sepuluh pemain tanpa caps berusia di bawah 30 tahun. Kiper Hugo Souza, Pedro Morisco, dan Otavio memimpin gelombang baru ini bersama para bek Arthur Dias, Jair, Mauro Junior, Matheuzinho, dan Vitor Reis dari Manchester City.
Di lini tengah, Breno Bidon dan Gabriel Bontempo mendapat panggilan debut, bergabung dengan bintang-bintang mapan seperti Vinicius Junior, Endrick, Estevao, dan Raphinha.
Brasil akan menghadapi Australia pada 25 dan 29 September sebelum bertemu India di Kolkata pada 3 Oktober untuk memulai era baru mereka.
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