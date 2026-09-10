Perselisihan terbuka meletus antara Carlo Ancelotti dan mantan beknya, Thiago Silva, terkait pembangunan ulang tim nasional Brasil. Keduanya sebelumnya menjalin hubungan yang sukses di Paris Saint-Germain pada musim 2012-13, ketika Ancelotti terkenal menyebut Silva sebagai "bek terbaik di dunia" dalam 34 penampilan.

Namun, sejarah kebersamaan mereka tidak menghalangi Silva untuk melontarkan kritik keras terhadap keputusan Ancelotti menyingkirkan figur-figur senior setelah Brasil tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia.

Perdebatan itu muncul ketika Ancelotti mengumumkan skuad berisi 26 pemain, dengan sepuluh pemain yang bermain di kompetisi domestik, untuk laga uji coba melawan Australia dan India.



