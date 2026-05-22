James bermain di Munich sebagai pemain pinjaman dari Real Madrid pada periode 2017 hingga 2019. "Di tahun pertama, saya beruntung karena Carlo dan Heynckes bisa berbahasa Spanyol," demikianlah pemain asal Kolombia yang kini berusia 34 tahun itu memulai ceritanya tentang masa-masa di FC Bayern. Carlo Ancelotti dipecat pada September 2017 setelah kekalahan 0-3 dari PSG, dan Jupp Heynckes kemudian mengambil alih sebagai pelatih sementara hingga akhir musim dan membawa tim tersebut meraih gelar juara.
"Apakah aku sedang berlatih untuk Tour de France?" Mantan bintang FC Bayern menyerang Niko Kovac
Pada musim panas 2018, Niko Kovac akhirnya mengambil alih jabatan pelatih. "Setiap pelatih punya pemain favoritnya, dan saya bukan salah satunya," kenang James. Hambatan bahasa juga menjadi masalah dalam komunikasi di antara keduanya. Terlebih lagi, menurut pengakuannya sendiri, James tidak berupaya untuk belajar bahasa Jerman dengan serius. "Kami mengikuti pelajaran bahasa Jerman, dan itu sangat membosankan," katanya.
Di saat yang sama, sang gelandang serang juga tidak bisa menerima metode latihan Kovac. "Dia ingin para pemain bersepeda selama 30 menit setelah setiap sesi latihan. Lalu saya berkata kepadanya: 'Tidak, apakah saya berlatih untuk Tour de France? Saya adalah seorang pemain sepak bola.'"
Di bawah Ancelotti dan Heynckes, James masih sering diturunkan dan mencetak total delapan gol serta 14 assist dalam 2.645 menit. Pada musim keduanya di bawah Kovac, waktu bermainnya turun menjadi 1.654 menit. Namun, hal itu juga disebabkan oleh dua cedera yang cukup lama. Pada akhirnya, ia mencetak tujuh gol dan enam assist.
James menjadi bagian dari tim nasional Kolombia — dan hingga kini masih bermain untuk Kolombia
Pada musim panas 2019, masa peminjamannya selama dua tahun dengan biaya 13 juta euro berakhir dan tidak diperpanjang. James kembali ke Real Madrid untuk satu musim lagi, namun tidak mampu kembali ke performa terbaiknya seperti dulu. Setelah penampilan spektakuler di Piala Dunia 2014 bersama tim nasional Kolombia, Real Madrid membelinya dari AS Monaco seharga 75 juta euro.
Kovac dipecat dari FC Bayern pada November 2019 meskipun meraih gelar ganda, setelah mengalami penurunan performa. Saat ini ia bekerja untuk Borussia Dortmund.
Sejak meninggalkan Real pada 2020, James menjadi pemain yang sering berpindah-pindah klub. Ia bermain untuk Everton di Inggris, Al-Rayyan di Qatar, Olympiakos Piraeus di Yunani, FC Sao Paulo di Brasil, Rayo Vallecano di Spanyol, dan Club Leon di Meksiko, sebelum pindah ke Minnesota United di MLS pada Februari.
Di tim nasional Kolombia, James masih menjadi andalan. Di Piala Dunia, Kolombia akan menghadapi Portugal, Uzbekistan, dan Republik Demokratik Kongo di fase grup. Dokumenter Netflix tersebut dirilis pada hari Kamis.