"Apakah aku sedang berlatih untuk Tour de France?" Mantan bintang FC Bayern menyerang Niko Kovac

Pada musim panas 2018, Niko Kovac akhirnya mengambil alih jabatan pelatih. "Setiap pelatih punya pemain favoritnya, dan saya bukan salah satunya," kenang James. Hambatan bahasa juga menjadi masalah dalam komunikasi di antara keduanya. Terlebih lagi, menurut pengakuannya sendiri, James tidak berupaya untuk belajar bahasa Jerman dengan serius. "Kami mengikuti pelajaran bahasa Jerman, dan itu sangat membosankan," katanya.

Di saat yang sama, sang gelandang serang juga tidak bisa menerima metode latihan Kovac. "Dia ingin para pemain bersepeda selama 30 menit setelah setiap sesi latihan. Lalu saya berkata kepadanya: 'Tidak, apakah saya berlatih untuk Tour de France? Saya adalah seorang pemain sepak bola.'"

Di bawah Ancelotti dan Heynckes, James masih sering diturunkan dan mencetak total delapan gol serta 14 assist dalam 2.645 menit. Pada musim keduanya di bawah Kovac, waktu bermainnya turun menjadi 1.654 menit. Namun, hal itu juga disebabkan oleh dua cedera yang cukup lama. Pada akhirnya, ia mencetak tujuh gol dan enam assist.