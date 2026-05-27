"Apakah aku sebanding dengan harga itu?" - Jeremy Jacquet yang akan bergabung dengan Liverpool berbagi perasaannya tentang tekanan akibat biaya transfer sebesar £60 juta menjelang kepergiannya dari Rennes
Turun ke lapangan di Anfield
Bek Rennes ini, yang baru akan genap berusia 21 tahun pada bulan Juli, menyepakati transfer pada bulan Februari dengan Liverpool membayar £55 juta di muka ditambah £5 juta sebagai bonus, yang menjadikannya pemain Prancis termahal ke-10 dalam sejarah. Meskipun mata dunia mengawasi setiap gerakannya, pemain muda ini sangat ingin membuktikan bahwa The Reds tepat berinvestasi besar-besaran pada potensinya setelah hanya mencatatkan 31 penampilan di level senior di Ligue 1.
"Saya tidak akan mengatakan [keputusannya] itu diambil dengan terburu-buru, karena saya mengambil waktu untuk mempertimbangkan langkah besar ini, tetapi saya dengan cepat membayangkan diri saya di Liverpool," katanya kepada surat kabar Prancis Ouest-France. "Saya akan berusia 21 tahun pada bulan Juli. Bagi saya, ada proyek olahraga dan proyek pribadi. Di usia saya saat ini, saya memprioritaskan sisi olahraga. Saya fokus pada sepak bola."
Menghadapi tekanan akibat harga yang tertera
Liverpool memandang Jacquet sebagai solusi jangka panjang di lini pertahanan mereka dan bertindak tegas untuk mengalahkan Chelsea dalam perburuan tanda tangannya. Namun, ia tidak menipu diri sendiri mengenai ekspektasi yang menyertai paket finansial sebesar itu bagi seorang pemain dengan pengalaman yang relatif terbatas di level tertinggi sepak bola.
"Pemain muda yang menjanjikan dihargai cukup tinggi dan tentu saja, itu menambah tekanan: apakah saya sebanding dengan harga itu atau tidak? Saya rasa saya memiliki kemampuan minimal untuk bermain di sana. Saya akan pergi ke sana untuk bermain sebanyak mungkin," jelas Jacquet. Ia juga mengungkapkan bahwa awalnya ia mempertimbangkan langkah yang lebih kecil sebelum daya tarik Anfield menjadi terlalu kuat untuk diabaikan, dengan menyatakan: "Jika klub-klub terbesar di Eropa tertarik, kami tidak akan menolaknya. Mereka ada di sana karena suatu alasan."
Menolak Chelsea demi proyek yang jelas
Persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya berlangsung sengit, namun bintang muda asal Prancis itu merasa bahwa Chelsea menawarkan persaingan yang terlalu ketat dan kurangnya kejelasan dibandingkan dengan jalan yang ditawarkan oleh Liverpool. Setelah berhasil pulih dari cedera bahu yang serius, ia berharap sudah sepenuhnya fit dan siap bertanding saat pramusim dimulai di bawah pengawasan staf pelatih Liverpool.
"Di Chelsea, saya merasa ada cukup banyak orang [di posisinya]. Sedangkan di Liverpool, terlepas dari fakta bahwa Virgil van Dijk mendekati akhir kariernya, berlatih bersamanya akan menjadi pengalaman yang luar biasa," tambahnya. "Dia akan mengajari saya banyak hal. Ada juga [rekan senegaranya dari Prancis] Ibou Konate, yang bisa membantu saya beradaptasi. Berlatih bersama orang-orang seperti itu, tidak ada yang lebih baik dari itu."
Beban sejarah
Kedatangan Jacquet terjadi di tengah masa transisi bagi barisan pertahanan Liverpool, di mana masa depan Joe Gomez masih belum pasti dan Giovanni Leoni sedang dalam proses pemulihan dari cedera lutut yang serius. Pemain muda ini yakin bahwa ia telah menemukan lingkungan yang tepat untuk membuktikan nilai transfernya dan mengukuhkan posisinya sebagai pemain inti di Anfield dalam beberapa tahun ke depan. "Saya berbicara dengan manajemen; sejarah klub sangat memengaruhi keputusan saya, namun begitu pula proyek yang mereka tawarkan kepada saya," kata Jacquet.