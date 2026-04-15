"Apakah aku manja?!" - Neymar membalas sindiran penggemar yang menyebutnya "gemuk" saat Santos dicemooh penonton setelah kekalahan mengejutkan di Copa Sudamericana

Insiden itu berubah menjadi masalah pribadi saat Neymar berjalan menuju terowongan, menargetkan seorang suporter tertentu untuk mengejek penampilannya sambil dengan keras membela dedikasinya sendiri.

Marah karena dituduh "manja", Neymar membalas ejekan tersebut: "Kamu seharusnya berlatih lebih keras. Kamu mulai gemuk! Kamu benar... apakah kamu senang sekarang? Apakah aku manja? Aku sudah memberikan segalanya di sini. Aku akan memberimu momen ketenaranmu."

Meskipun mengakui hak para penggemar untuk merasa frustrasi, pemain Brasil itu bersikeras bahwa batas telah terlampaui. "Aku hanya mengeluh, aku tidak berdebat, aku membalas penggemar itu atas cara dia berbicara padaku," katanya. "Aku mengerti penggemar yang mengkritik permainan kami, tapi ketika hal itu menjadi pribadi, ketika dia menyerang dengan cara yang berbeda, aku tidak bisa menerimanya. Saya tidak bisa menerimanya karena saya orang yang sangat konsisten, saya mengabdikan hidup saya untuk sepak bola, untuk klub ini, saya bahkan melakukan lebih dari yang seharusnya, jadi saya tidak boleh diperlakukan seperti ini."

Dia menyimpulkan dengan menarik garis tegas antara kehidupan profesional dan pribadinya: "Saya tidak berbicara tentang tidak mengkritik saya terkait penampilan saya di lapangan, tapi saya tidak akan menerima kritik di luar lapangan. Para penggemar kecewa dengan hasil imbang, terutama melawan tim seperti Recoleta, tapi kami juga kecewa; rasanya lebih seperti kekalahan. Itu saja, kami harus mengangkat kepala dan melanjutkan."