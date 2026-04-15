AFP
"Apakah aku manja?!" - Neymar membalas sindiran penggemar yang menyebutnya "gemuk" saat Santos dicemooh penonton setelah kekalahan mengejutkan di Copa Sudamericana
Ketegangan memuncak di Vila Belmiro
Ikon Brasil itu membawa Santos unggul hanya dalam waktu empat menit, namun golnya diimbangi oleh tendangan penalti Richard Ortiz, sehingga membuat Peixe terpuruk di dasar klasemen Grup E Copa Sudamericana. Saat peluit akhir dibunyikan, Neymar menanggapi ejekan penonton dengan membuat gestur "ssst" ke arah tribun dan terlibat dalam adu mulut dengan seorang pendukung, sebelum menuju wawancara pasca-pertandingan yang penuh ketegangan. Hasil mengejutkan melawan tim debutan asal Paraguay ini memicu reaksi marah dari para pendukung tuan rumah.
Neymar membela penampilan timnya
Sebelum situasi memanas dengan para penonton, pemain berusia 34 tahun itu berusaha memberikan sudut pandang profesional mengenai alasan di balik kegagalan timnya meraih kemenangan. Ia memahami rasa frustrasi para pendukung, namun menegaskan bahwa penampilan tim secara keseluruhan tidak seburuk yang tergambar dari reaksi tersebut.
Berbicara kepada ESPN Brasil mengenai penampilan tim dan ketidakpuasan penonton yang terdengar jelas, Neymar mengatakan: "Kami membuat kesalahan. Kami semua membuat kesalahan; itu biasa terjadi. Saya pikir kami menciptakan banyak peluang. Kami bermain dengan baik, kami tentu saja tidak bermain buruk. Para penggemar menjadi gugup dan menuntut agar kami bermain lebih keras, tetapi tim kami sedang bermain dan menciptakan peluang. Saya memahami rasa frustrasi mereka, tetapi mereka harus menyadari bahwa sepak bola memang seperti ini, terkadang bola tidak mau masuk ke gawang."
"Aku tidak bisa menerimanya"
Insiden itu berubah menjadi masalah pribadi saat Neymar berjalan menuju terowongan, menargetkan seorang suporter tertentu untuk mengejek penampilannya sambil dengan keras membela dedikasinya sendiri.
Marah karena dituduh "manja", Neymar membalas ejekan tersebut: "Kamu seharusnya berlatih lebih keras. Kamu mulai gemuk! Kamu benar... apakah kamu senang sekarang? Apakah aku manja? Aku sudah memberikan segalanya di sini. Aku akan memberimu momen ketenaranmu."
Meskipun mengakui hak para penggemar untuk merasa frustrasi, pemain Brasil itu bersikeras bahwa batas telah terlampaui. "Aku hanya mengeluh, aku tidak berdebat, aku membalas penggemar itu atas cara dia berbicara padaku," katanya. "Aku mengerti penggemar yang mengkritik permainan kami, tapi ketika hal itu menjadi pribadi, ketika dia menyerang dengan cara yang berbeda, aku tidak bisa menerimanya. Saya tidak bisa menerimanya karena saya orang yang sangat konsisten, saya mengabdikan hidup saya untuk sepak bola, untuk klub ini, saya bahkan melakukan lebih dari yang seharusnya, jadi saya tidak boleh diperlakukan seperti ini."
Dia menyimpulkan dengan menarik garis tegas antara kehidupan profesional dan pribadinya: "Saya tidak berbicara tentang tidak mengkritik saya terkait penampilan saya di lapangan, tapi saya tidak akan menerima kritik di luar lapangan. Para penggemar kecewa dengan hasil imbang, terutama melawan tim seperti Recoleta, tapi kami juga kecewa; rasanya lebih seperti kekalahan. Itu saja, kami harus mengangkat kepala dan melanjutkan."
Persaingan kebugaran menjelang Piala Dunia semakin memanas
Fokus utama Neymar tetap pada upayanya untuk memastikan penampilannya yang keempat di Piala Dunia bersama Brasil pada Juni mendatang, setelah sang penyerang baru-baru ini menjalani prosedur lanjutan pada lututnya guna memastikan ia benar-benar siap. Santos harus segera bangkit dengan laga kandang melawan Fluminense pada 19 April, yang disusul oleh pertandingan krusial Copa do Brasil melawan Coritiba. Jadwal pertandingan ini menjadi ujian berat bagi skuad yang sedang kurang percaya diri, karena Neymar harus menyeimbangkan tekanan di level domestik dengan ambisinya bersama tim nasional.