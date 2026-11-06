Ketika ditanya lebih jauh apakah masalah terbesar Martin adalah keengganannya meninggalkan rencana utama, Beckford menambahkan: “Ya, sampai batas tertentu itu patut dikagumi. Namun, itu juga sangat memprihatinkan jika Anda dan para suporter menyaksikan sesuatu yang jelas-jelas tidak berhasil, tetapi Anda tetap mempertahankannya. Itu benar-benar definisi kegilaan.

“Saya ingin melihatnya mengambil pendekatan yang sama sekali berbeda dari segala hal yang telah ia tunjukkan kepada dunia sepakbola selama empat atau lima tahun terakhir. Misalnya, tidak perlu lagi membangun serangan dari belakang. Tidak perlu lagi bermain tiki-taka. Langsung saja kirim bola ke depan. Atau alirkan bola ke pemain sayap agar mereka mengirim umpan silang, sambil menjaga pertahanan tetap rapat dan lini tengah tetap disiplin.

“Itulah yang ingin dilihat para suporter. Mereka ingin melihat sesuatu yang berbeda karena mereka tahu apa yang selama ini mereka saksikan tidak berhasil. Rasanya sangat membuat frustrasi. Cukup saksikan lima menit pertama pertandingan dan dengarkan penonton: keluhan mulai terdengar ketika para pemain masih membangun serangan dari belakang. Padahal, lawan menekan di seluruh lapangan. Anda bisa membaca situasinya, Anda bisa melihat apa yang akan terjadi. Itu tak terelakkan. Saya ingin melihatnya sedikit mengubah pendekatan.

“Namun sekali lagi, saya tegaskan bahwa peran dan pekerjaan seorang manajer adalah salah satu yang tersulit, jika bukan yang paling sulit, dalam sepakbola. Saya sepenuhnya memahami bahwa ia punya cara bermain tertentu dan ingin mempertahankannya. Namun, demi dirinya sendiri dan klub, saya berharap ia bisa melakukan sesuatu yang berbeda dan membalikkan keadaan. Sebab, klub itu terlalu besar untuk terpuruk di League One.”