Apakah akhir kiprah Russell Martin di Leicester tak terelakkan? Mantan penyerang Leicester City mendesak eks pelatih Rangers yang menuai pro-kontra itu mengubah pendekatannya di tengah keresahan suporter
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Leicester terdegradasi dua musim berturut-turut
Tidak semua orang di East Midlands yakin bahwa orang yang tepat untuk mengatasi kemerosotan mengkhawatirkan hingga turun kasta telah ditemukan ketika kendali diserahkan kepada Martin pada pertengahan Juni. Saat itu, Leicester masih berusaha bangkit setelah terdegradasi dari Premier League hingga ke League One dalam dua musim yang berakhir dengan degradasi dan ingin segera dilupakan.
Leicester membutuhkan inspirasi untuk menghentikan kemerosotan dan kembali melangkah maju. Tugas mengawal proses itu dipercayakan kepada sosok yang memiliki banyak pengalaman di EFL.
Namun, Martin masih dibayangi oleh masa kepelatihannya yang buruk selama 17 pertandingan bersama raksasa Liga Primer Skotlandia, Rangers. Ia juga kehilangan dukungan suporter ketika menolak mengubah rancangan taktiknya di Southampton, sementara langkah naik ke Premier League terbukti sulit dijalani di St Mary's.
Para pendukung Leicester City telah mengungkapkan rasa frustrasi mereka.
Leicester mengawali musim 2026-27 dengan tersendat, hanya meraih dua kemenangan dalam enam pertandingan pertama mereka di semua kompetisi. Kekalahan telak 4-0 di kandang dari Oxford United membuat tekanan terhadap Martin mulai meningkat.
Performa yang tidak konsisten masih menjadi masalah. Leicester baru sekali meraih dua kemenangan beruntun di kasta ketiga, sementara kelayakan Martin untuk memimpin tim terus dipertanyakan. Jumlah penonton laga kandang pun menurun seiring para suporter yang frustrasi terang-terangan menyuarakan kekecewaan mereka.
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Apakah Martin ditakdirkan gagal tanpa dukungan suporter?
Ditanya apakah Martin ditakdirkan gagal, mengingat biasanya hanya ada satu kemungkinan akhir ketika suporter berbalik menentang, mantan penyerang Leicester Beckford, yang berbicara dalam kerja sama dengan FreeBets, tempat menemukan situs taruhan terbaik di Inggris, mengatakan kepada GOAL: “Sering kali memang begitu, kecuali Anda berhasil meraih hasil yang bagus. Leicester saat ini berada dalam situasi yang agak janggal. Saya bilang ‘saat ini’, padahal Leicester sudah berada dalam kondisi yang sangat buruk selama beberapa tahun terakhir.
“Satu hal yang harus dilakukan, dan saya tidak ingin mengkritik Russell Martin karena saya hanya bisa membayangkan betapa sulitnya pekerjaan sebagai pelatih tim mana pun, apalagi klub besar seperti Leicester, terutama setelah turun dua tingkat divisi dan menghadapi banyak hal yang tidak menguntungkan. Dari sudut pandang orang luar, Anda harus menjaga agar suporter tetap mendukung. Dengarkan suporter, dengarkan apa yang mereka minta, dengarkan apa yang mereka suarakan dengan lantang.
“Begitu Anda menentang mereka, pada dasarnya Anda seolah berkata, ‘Saya tidak peduli kepada kalian, saya tidak peduli apa yang kalian pikirkan’. Entah itu yang ada dalam pikirannya atau bukan, begitulah kesan yang ditangkap orang dari luar. Jika Anda punya cara bermain tertentu, dan dia jelas punya filosofi yang sangat spesifik tentang bagaimana dia ingin timnya bermain, terkadang cara itu tidak berhasil.”
Perlukah Martin mengutak-atik pendekatannya?
Ketika ditanya lebih jauh apakah masalah terbesar Martin adalah keengganannya meninggalkan rencana utama, Beckford menambahkan: “Ya, sampai batas tertentu itu patut dikagumi. Namun, itu juga sangat memprihatinkan jika Anda dan para suporter menyaksikan sesuatu yang jelas-jelas tidak berhasil, tetapi Anda tetap mempertahankannya. Itu benar-benar definisi kegilaan.
“Saya ingin melihatnya mengambil pendekatan yang sama sekali berbeda dari segala hal yang telah ia tunjukkan kepada dunia sepakbola selama empat atau lima tahun terakhir. Misalnya, tidak perlu lagi membangun serangan dari belakang. Tidak perlu lagi bermain tiki-taka. Langsung saja kirim bola ke depan. Atau alirkan bola ke pemain sayap agar mereka mengirim umpan silang, sambil menjaga pertahanan tetap rapat dan lini tengah tetap disiplin.
“Itulah yang ingin dilihat para suporter. Mereka ingin melihat sesuatu yang berbeda karena mereka tahu apa yang selama ini mereka saksikan tidak berhasil. Rasanya sangat membuat frustrasi. Cukup saksikan lima menit pertama pertandingan dan dengarkan penonton: keluhan mulai terdengar ketika para pemain masih membangun serangan dari belakang. Padahal, lawan menekan di seluruh lapangan. Anda bisa membaca situasinya, Anda bisa melihat apa yang akan terjadi. Itu tak terelakkan. Saya ingin melihatnya sedikit mengubah pendekatan.
“Namun sekali lagi, saya tegaskan bahwa peran dan pekerjaan seorang manajer adalah salah satu yang tersulit, jika bukan yang paling sulit, dalam sepakbola. Saya sepenuhnya memahami bahwa ia punya cara bermain tertentu dan ingin mempertahankannya. Namun, demi dirinya sendiri dan klub, saya berharap ia bisa melakukan sesuatu yang berbeda dan membalikkan keadaan. Sebab, klub itu terlalu besar untuk terpuruk di League One.”
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Jadwal Leicester 2026-27: Laga Piala FA berikutnya
Leicester saat ini menempati peringkat ke-10 di klasemen kasta ketiga, terpaut tiga poin dari zona play-off setelah 13 pertandingan. Mereka masih punya waktu untuk berjuang meraih promosi.
Mereka akan bertandang ke markas tim kecil National League North, Oxford City, pada Jumat dalam laga putaran pertama Piala FA. Leicester harus menghindari kekalahan mengejutkan di sana. Tim asuhan Martin baru akan kembali berlaga di League One saat bertandang ke Huddersfield pada 21 November.
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