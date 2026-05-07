Apakah akan terjadi perpecahan dengan Infantino? Presiden Donald Trump terkejut dengan harga tiket Piala Dunia

Presiden AS Donald Trump mengaku terkejut dengan tingginya harga tiket untuk pertandingan perdana Tim Nasional AS di Piala Dunia.

"Saya tidak tahu apa-apa tentang jumlah itu," kata Trump kepada New York Post: "Saya ingin hadir, tapi sejujurnya, saya tidak akan mau membayar itu."

Sebagai tuan rumah bersama, Amerika Serikat akan menghadapi Paraguay pada pertandingan pembuka Piala Dunia pada 12 Juni (waktu setempat) di Los Angeles. Tiket termurah di situs penjualan FIFA berharga 1.940 dolar (1.650 euro), sedangkan di situs penjualan kembali resmi FIFA harganya minimal 1.150 dolar (980 euro).

  • Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya membela harga-harga tersebut dan menekankan bahwa harga tersebut mencerminkan kondisi pasar Amerika Utara. Selain itu, pria asal Swiss itu juga menyebutkan bahwa seperempat tiket untuk babak penyisihan grup dijual dengan harga di bawah 300 dolar.

    Trump mengisyaratkan bahwa pemerintah AS juga mungkin akan meninjau harga-harga tersebut. "Saya belum melihatnya, tapi saya harus meninjaunya," katanya. Baginya, penting agar para pemilihnya dapat menonton pertandingan. Di saat yang sama, Trump mengakui bahwa turnamen ini merupakan kesuksesan besar secara ekonomi dan melampaui semua rekor sebelumnya.

    Piala Dunia 2026 akan digelar dari 11 Juni hingga 19 Juli di AS, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan 104 pertandingan, ini merupakan babak final terbesar sejauh ini. Menurut data FIFA, sekitar lima juta dari total tujuh juta tiket telah terjual, dan fase penjualan berikutnya telah dimulai sejak Kamis.

