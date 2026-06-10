Apakah akan segera ada kabar mengejutkan terkait transfer David Alaba? Oliver Glasner tampaknya telah mendapatkan pekerjaan baru sebagai pelatih

Untuk misi rekonstruksi ini, sang pelatih tampaknya sudah memiliki rencana yang sangat matang di kepalanya. Dan rencana itu mencakup transfer yang sangat mengejutkan: Menurut informasi dari Gazzetta dello Sport, Glasner sangat ingin mendatangkan kapten timnas Austria, David Alaba, ke Milan.

Pemain serba bisa di lini belakang Real Madrid ini diharapkan menjadi pemimpin pertahanan baru di San Siro. Namun, transfer ini tidak tanpa risiko: Alaba telah berjuang melawan masalah cedera yang cukup serius sejak musim 2023/24. Selain cedera ligamen, pemain asal Wina ini juga berulang kali mengalami masalah otot dan meniskus yang berkepanjangan.

Namun, Glasner tetap sepenuhnya yakin dengan kualitas rekan senegaranya itu. Alaba pun, terlepas dari faktor risiko yang jelas, akan menjadi tambahan yang berharga hanya berdasarkan pengalaman internasional dan kepemimpinannya.

Pemain bertahan ini tampaknya baru-baru ini secara aktif mendorong kepergiannya dari Madrid atau setidaknya sedang ditawarkan ke pasar transfer. Pemain asal Austria ini telah ditawarkan ke beberapa klub. Yang paling menarik: Inter Milan, rival abadi Milan, dilaporkan juga termasuk di antara klub-klub yang dihubungi, seperti yang dilaporkan oleh Gazzetta.

Pada saat yang sama, Milan sedang menghadapi perombakan personel total yang melampaui bangku pelatih. Saat ini, perubahan struktural mendalam sedang dibahas di balik layar di klub. Dalam hal ini, satu nama terus muncul: Menurut Corriere dello Sport, pelatih tim nasional Austria Ralf Rangnick juga masih dianggap sebagai kandidat potensial untuk peran penting di klub. Rangnick disebut-sebut akan menjadi Direktur Teknis baru.