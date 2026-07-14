AFP
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Apakah akan menjalani operasi? Arsenal cemas setelah William Saliba terpaksa mundur dari laga semifinal Piala Dunia Prancis melawan Spanyol akibat cedera kronis yang dideritanya
Saliba terpaksa ditarik keluar saat melawan Spanyol
Saliba terjatuh di lapangan tanpa mendapat tekanan saat membawa bola dalam laga semifinal Piala Dunia Prancis melawan Spanyol. Bek tersebut menendang bola keluar lapangan dan digantikan oleh Maxence Lacroix. Pertandingan berakhir dengan kemenangan 2-0 bagi Spanyol, yang melaju ke final untuk menghadapi pemenang antara Inggris dan Argentina.
Menurut Daily Mail, Saliba berkata kepada rekan-rekan setimnya: "Punggungku hancur, punggungku hancur." Insiden ini semakin memperparah kekhawatiran yang sudah ada mengenai kebugarannya, karena laporan dari L'Equipe baru-baru ini menunjukkan bahwa ia mungkin perlu menjalani operasi. Arsenal telah memantau situasi ini dengan cermat menjelang bulan Agustus.
- AFP
Tetap bermain meski merasa sakit
Arsenal baru-baru ini mencatat bahwa Saliba telah tampil sebanyak 50 kali di semua kompetisi untuk klub tersebut, termasuk pertandingan yang melelahkan selama 120 menit saat mereka kalah di final Liga Champions. Saliba secara terbuka mengakui bahwa ia mengalami masalah punggung yang berkepanjangan.
Saat berbicara di babak penyisihan grup Piala Dunia, Saliba mengaku: "Saya mengalami beberapa keluhan ringan selama beberapa bulan terakhir. Saya terus berjuang karena ada Liga Champions dan Liga Premier. Namun, staf pelatih menangani hal ini dengan sangat baik. Piala Dunia hanya digelar sekali dalam empat tahun, jadi Anda harus tetap berjuang. Saya memang belum dalam kondisi 100 persen, tetapi ada banyak pemain lain yang juga belum dalam kondisi 100 persen. Anda tidak bisa mencari-cari alasan."
Deschamps menepis kekhawatiran yang muncul sebelumnya
Sebelum turnamen di Amerika Utara dimulai, ada keraguan yang cukup besar mengenai apakah Saliba akan masuk dalam skuad. Pelatih Prancis, Didier Deschamps, awalnya meredam kekhawatiran ini ketika ditanya tentang kondisi fisik Saliba oleh La Dépêche du Midi, dengan penuh keyakinan menyatakan: "Dia ada di sini, semuanya baik-baik saja". Terlepas dari jaminan tersebut, Saliba jelas kesulitan mengatasi beban fisik yang dialaminya. Dia menjadi starter dalam dua pertandingan pembuka Prancis, tetapi diistirahatkan pada pertandingan terakhir fase grup sebelum kembali bermain di babak gugur. Kini, pingsannya yang tiba-tiba saat Prancis kalah 2-0 dari Spanyol menunjukkan bahwa memaksakan diri menahan rasa sakit akhirnya membuahkan akibat, membuat Prancis dan Arsenal sama-sama cemas menanti pemulihannya dalam jangka panjang.
- Getty Images Sport
Bagaimana kelanjutan nasib Arsenal dan Saliba?
Arsenal akan menanti dengan penuh harap hasil pemeriksaan medis menyeluruh begitu Saliba kembali ke London setelah tersingkir di semifinal dengan skor 2-0. Jika kabar mengenai operasi yang akan segera dilakukan itu benar-benar terjadi, klub ini akan menghadapi krisis pertahanan yang serius. Saliba hampir pasti tidak bisa bermain di Community Shield pada 16 Agustus, dan harus berjuang keras agar bisa tampil di pertandingan-pertandingan awal Liga Premier.
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