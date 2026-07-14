Arsenal baru-baru ini mencatat bahwa Saliba telah tampil sebanyak 50 kali di semua kompetisi untuk klub tersebut, termasuk pertandingan yang melelahkan selama 120 menit saat mereka kalah di final Liga Champions. Saliba secara terbuka mengakui bahwa ia mengalami masalah punggung yang berkepanjangan.

Saat berbicara di babak penyisihan grup Piala Dunia, Saliba mengaku: "Saya mengalami beberapa keluhan ringan selama beberapa bulan terakhir. Saya terus berjuang karena ada Liga Champions dan Liga Premier. Namun, staf pelatih menangani hal ini dengan sangat baik. Piala Dunia hanya digelar sekali dalam empat tahun, jadi Anda harus tetap berjuang. Saya memang belum dalam kondisi 100 persen, tetapi ada banyak pemain lain yang juga belum dalam kondisi 100 persen. Anda tidak bisa mencari-cari alasan."