Seperti dilaporkan Corriere della Sera, Milan tidak akan menggunakan opsi pembelian yang cukup terjangkau untuk pemain berusia 33 tahun tersebut, yang nilainya berkisar antara lima hingga sepuluh juta euro. Dengan demikian, Füllkrug setidaknya untuk sementara akan kembali ke West Ham United setelah musim berakhir, di mana ia masih terikat kontrak hingga 2028.
Apakah akan ada transfer spektakuler? Keputusan terkait Niclas Füllkrug dan AC Milan tampaknya sudah diambil
Namun, pemain timnas Jerman ini tampaknya juga tidak lagi memiliki masa depan di West Ham yang terancam degradasi. Sejak pindah dari BVB ke London pada 2024, ia hanya tampil 29 kali untuk klub Liga Premier tersebut karena cedera. Dalam penampilannya itu, ia mencetak tiga gol dan memberikan dua assist.
Di Milan, segalanya seharusnya menjadi lebih baik dan tiket Piala Dunia sudah dipastikan, namun di kota metropolitan Italia itu pun, segalanya tidak berjalan mulus bagi Füllkrug. Sebagian besar waktu, ia hanya digunakan sebagai pemain pengganti oleh pelatih Massimiliano Allegri, namun baru-baru ini ia setidaknya dua kali berturut-turut masuk dalam starting eleven.
Hingga saat ini, pemain Jerman tersebut baru mencetak satu gol. Angka itu terlalu sedikit untuk membuat kesan pada pelatih timnas Julian Nagelsmann. Füllkrug tidak dipanggil untuk pertandingan uji coba terakhir sebelum pengumuman skuad Piala Dunia, sehingga partisipasinya di ajang tersebut pada musim panas mendatang terancam. Pertandingan internasional terakhirnya hingga saat ini adalah pada musim panas 2025, saat bertanding melawan Prancis dalam perebutan tempat ketiga di Nations League.
Füllkrug dicap sebagai "kasus yang tak ada harapan" di Milan - Rumor seputar Guirassy
Tampaknya, kontribusi serangan Füllkrug juga dianggap kurang memadai bagi Milan untuk merencanakan masa depan jangka panjang bersamanya. Baru-baru ini beredar rumor bahwa Milan berencana untuk merekrut penyerang BVB, Serhou Guirassy, pada musim panas mendatang.
Pakar Rossoneri, Andrea Longoni, menulis dalam kolomnya 'Milan Hello' di situs mitra SPOX, Calciomercato, tentang "dua kasus tanpa harapan" di lini serang Milan, yang merujuk pada Füllkrug serta mantan pemain Leipzig, Christopher Nkunku, yang didatangkan dari Chelsea dengan biaya besar sebelum musim ini. Pendapat Longoni tentang pemain Jerman tersebut: "Dia pasti tidak akan bertahan. Meskipun tidak ada biaya transfer, seharusnya kita bisa mengharapkan sedikit lebih banyak darinya."
Schalke 04: Apakah Füllkrug akan menggantikan Dzeko?
Nasib Füllkrug setelah musim ini berakhir kini semakin tidak jelas. Menurut laporan Calciomercato, Schalke 04 justru bisa menjadi jalan keluarnya. Dikabarkan sudah ada kontak antara sang penyerang dan klub Königsblauen tersebut.
Jika S04 berhasil kembali ke Bundesliga, Füllkrug akan menjadi opsi yang sangat menarik bagi klub tersebut. Terlebih lagi karena masa depan Edin Dzeko setelah musim ini belum jelas. Penyerang bintang yang saat ini mengalami cedera bahu ini tampil gemilang sejak pindah pada musim dingin lalu dan saat ini telah mencetak enam gol serta tiga assist dalam delapan pertandingan liga kedua. Namun, kontraknya hanya berlaku hingga akhir musim.
Jika promosi berhasil diraih, kemungkinan besar pemain berusia 40 tahun ini akan mengakhiri kariernya setelah Piala Dunia musim panas mendatang. Dzeko secara sensasional berhasil mengeliminasi Italia bersama Bosnia & Herzegovina di babak playoff dan akan kembali mengikuti putaran final Piala Dunia bersama timnasnya setelah 2014.
Niclas Füllkrug: Data Kinerja dan Statistik
Klub Pertandingan Gol Assist Werder Bremen 124 49 16 Hannover 96 80 24 8 Nürnberg 59 18 11 Borussia Dortmund 43 15 10 West Ham United 29 3 2 Greuther Fürth 24 6 1 Milan 15 1 -