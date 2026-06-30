Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Memphis Depay, Nigel de Jong, Ronald KoemanIMAGO/Voetbalzone

Diterjemahkan oleh

Apakah akan ada seleksi lanjutan? Apakah kelima pemain ini, yang secara keseluruhan telah mencatatkan 367 penampilan di tim nasional, akan kembali membela Oranje?

FEATURES
Netherlands vs Morocco
Netherlands
Morocco
World Cup

Bagi tim nasional Belanda, Piala Dunia 2026 berakhir dengan kekecewaan besar. Targetnya adalah mencapai babak semifinal, dengan ambisi untuk menjadi juara dunia. Namun, Oranje sudah tersingkir di babak 16 besar, di mana Maroko terbukti terlalu tangguh. Diperkirakan Ronald Koeman akan mundur sebagai pelatih kepala dan proses seleksi pemain akan dilanjutkan di bawah kepemimpinan pelatih baru. Voetbalzone merangkum daftar pemain yang kemungkinan telah memainkan pertandingan internasional terakhir mereka untuk Oranje.

Jika Koeman memang mundur sebagai pelatih kepala timnas Belanda, maka tugas Nigel de Jong, direktur Sepak Bola Elite KNVB, adalah menunjuk pengganti yang tepat. Sehari setelah tersingkirnya timnas Belanda dari Piala Dunia, satu nama muncul secara menonjol sebagai calon pengganti: Arne Slot. Pelatih berusia 47 tahun ini dipecat dari Liverpool pada akhir Mei dan saat ini tidak terikat dengan klub mana pun.

“Saya akan langsung menelepon Arne Slot,” tulis Hans Kraay junior dalam kolomnya untuk Voetbal International. Martijn Krabbendam juga mengemukakan nama Slot sebagai calon pelatih timnas baru dalam perannya sebagai pengamat timnas Belanda di majalah mingguan tersebut. Koeman telah lama mempertahankan beberapa pemain senior. Beberapa di antaranya kemungkinan akan pensiun atas kemauan sendiri, sementara yang lain menghilang dari skuad setelah bertahun-tahun masuk dalam daftar pemanggilan.


  • Marten de RoonGetty

    Marten de Roon (44 pertandingan internasional)

    Saat mengumumkan skuad Piala Dunia, Koeman memberikan kejutan dengan memanggil kembali Marten de Roon. Gelandang yang sudah lebih dari dua tahun tidak bermain untuk Oranje ini kembali masuk radar pelatih nasional, sebagian karena cedera lutut parah yang dialami Jerdy Schouten. De Roon masuk sebagai pemain pengganti selama sepuluh menit dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan melawan Maroko, dan menyadari setelah pertandingan bahwa ia kemungkinan besar telah memainkan Piala Dunia terakhirnya untuk Belanda.

    "Seharusnya itu menjadi 'last dance'. Namun, semuanya berakhir dengan kekecewaan yang mendalam. Menelan pil pahit dan menelepon anak-anak sebentar, barulah mungkin senyum kecil itu muncul kembali." Saat ditanya apakah ia telah memainkan pertandingan Piala Dunia terakhirnya, ia menjawab dengan tegas. "Sepertinya begitu, ya." Kemungkinan besar pelatih nasional baru akan memilih skema jangka panjang, sehingga De Roon kembali terpinggirkan.


    • Iklan
  • Wout WeghorstImago

    Wout Weghorst (53 penampilan internasional)

    Fakta bahwa Wout Weghorst sudah sejak awal dipastikan mendapat tempat dalam skuad Piala Dunia asuhan Koeman, meski menjalani musim yang mengecewakan bersama Ajax, membuat banyak orang mengernyitkan dahi. Di turnamen final tingkat dunia tersebut, sang penyerang harus puas dengan peran sebagai pemain cadangan, namun saat melawan Maroko, ia kembali membuktikan bahwa dirinya sangat berharga sebagai pemain pengganti.

    Weghorst baru saja masuk ke lapangan ketika ia menyundul bola panjang dari Bart Verbruggen ke arah Crysencio Summerville. Sambil berbaring di tanah, pemain sayap kanan itu memberikan umpan kepada Cody Gakpo yang sedang berlari ke dalam, yang kemudian melepaskan tendangan keras yang menggetarkan gawang: 1-0. Pada akhirnya, skor tersebut ternyata tidak cukup. Maroko menyamakan kedudukan di menit-menit akhir dan akhirnya keluar sebagai pemenang setelah adu penalti yang menegangkan.

    Setelah pertandingan, Weghorst yang menangis berbicara kepada reporter SBS6, Noa Vahle. “Saya akan berusia 34 tahun musim panas ini, jadi saya rasa ini adalah kesempatan terakhir saya untuk merebut trofi ini. Kami sangat ingin mencapai sesuatu yang belum pernah diraih negara kami sebelumnya. Sangat disayangkan bahwa kami kembali gagal.”

    Weghorst masih bisa memberikan kontribusi bagi Oranje sebagai pemain pengganti menjelang Piala Eropa 2028. Namun, saat turnamen itu dimulai, usianya sudah hampir 36 tahun. Selain itu, sangat mungkin bahwa dalam waktu dekat akan muncul alternatif-alternatif yang lebih muda dan lebih baik.


  • Nathan AkéIMAGO

    Nathan Aké (62 penampilan internasional)

    Selama bertahun-tahun, Nathan Aké menjadi pemain inti yang tak terbantahkan di bawah asuhan Koeman, namun setelah bek tengah tersebut mulai semakin jarang diturunkan di Manchester City, statusnya di tim nasional Belanda pun berubah. Micky van de Ven kini menjadi pilihan utama di posisi bek kiri, sementara Jorrel Hato, sebagai talenta muda berbakat, memiliki masa depan yang cerah di depannya. Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah Aké masih akan memainkan peran penting di timnas Belanda menjelang Euro 2028. Kemampuannya yang serba bisa menjadi nilai plus baginya, tetapi banyak hal akan bergantung pada apakah ia akan mendapatkan lebih banyak waktu bermain (di klub lain) pada musim depan dan kemungkinan cedera yang dialami para pesaingnya.


  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    Virgil van Dijk (96 penampilan internasional)

    Virgil van Dijk telah menjadi kapten tim nasional Belanda selama lebih dari delapan tahun. Hal itu juga berarti ia hampir selalu menjadi sorotan. Dalam pertandingan fase grup melawan Jepang, bek ini masih sangat berperan penting dengan mencetak gol pembuka melalui sundulan, namun di babak-babak selanjutnya dalam turnamen tersebut, penampilannya sering kali kurang meyakinkan.

    Van Dijk akan genap berusia 35 tahun pada awal Juli dan sangat mungkin ia akan mengakhiri karier internasionalnya dalam beberapa pekan mendatang. Setidaknya itulah prediksi Martijn Krabbendam. "Kapten ini menutup Piala Dunia yang kurang memuaskan dan kemungkinan besar tidak akan kembali ke tim nasional Belanda," tulis jurnalis VI tersebut dalam sebuah artikel opini.

  • Memphis DepayImago

    Memphis Depay (112 penampilan internasional)

    Dengan 55 gol, Memphis Depay adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim nasional Belanda. Menjelang Piala Dunia, banyak perbincangan mengenai kondisi kebugaran penyerang Corinthians ini. Memphis memang kurang memiliki ritme pertandingan, namun tetap berhasil masuk dalam skuad untuk turnamen final dunia di Amerika Utara.

    Meskipun pada turnamen-turnamen sebelumnya ia berhasil meninggalkan jejak yang mendalam bagi Oranje, kontribusinya kali ini terbatas pada tiga penampilan singkat sebagai pemain pengganti di fase grup. Penyerang ini telah disalip dalam hierarki tim oleh Brian Brobbey dan Donyell Malen, sementara Emmanuel Emegha berharap dapat menjadi pemain tetap dalam skuad Oranje pada musim depan. Terutama jika Memphis terus dilanda cedera, kemungkinan besar ia telah memainkan pertandingan internasional terakhirnya untuk Oranje.

World Cup
Canada crest
Canada
CAN
Morocco crest
Morocco
MAR