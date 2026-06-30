Apakah akan ada seleksi lanjutan? Apakah kelima pemain ini, yang secara keseluruhan telah mencatatkan 367 penampilan di tim nasional, akan kembali membela Oranje?

Bagi tim nasional Belanda, Piala Dunia 2026 berakhir dengan kekecewaan besar. Targetnya adalah mencapai babak semifinal, dengan ambisi untuk menjadi juara dunia. Namun, Oranje sudah tersingkir di babak 16 besar, di mana Maroko terbukti terlalu tangguh. Diperkirakan Ronald Koeman akan mundur sebagai pelatih kepala dan proses seleksi pemain akan dilanjutkan di bawah kepemimpinan pelatih baru. Voetbalzone merangkum daftar pemain yang kemungkinan telah memainkan pertandingan internasional terakhir mereka untuk Oranje.

Jika Koeman memang mundur sebagai pelatih kepala timnas Belanda, maka tugas Nigel de Jong, direktur Sepak Bola Elite KNVB, adalah menunjuk pengganti yang tepat. Sehari setelah tersingkirnya timnas Belanda dari Piala Dunia, satu nama muncul secara menonjol sebagai calon pengganti: Arne Slot. Pelatih berusia 47 tahun ini dipecat dari Liverpool pada akhir Mei dan saat ini tidak terikat dengan klub mana pun.

“Saya akan langsung menelepon Arne Slot,” tulis Hans Kraay junior dalam kolomnya untuk Voetbal International. Martijn Krabbendam juga mengemukakan nama Slot sebagai calon pelatih timnas baru dalam perannya sebagai pengamat timnas Belanda di majalah mingguan tersebut. Koeman telah lama mempertahankan beberapa pemain senior. Beberapa di antaranya kemungkinan akan pensiun atas kemauan sendiri, sementara yang lain menghilang dari skuad setelah bertahun-tahun masuk dalam daftar pemanggilan.



