Apakah akan ada pendekatan pada musim panas ini? Klub papan atas dikabarkan mengincar pelatih Bayern München, Vincent Kompany

Selain mantan pemain Kompany, yang mengenakan seragam ManCity antara tahun 2008 dan 2019 dan masih memiliki ikatan emosional yang kuat dengan klub tersebut, laporan tersebut menyebutkan bahwa Xabi Alonso, yang dipecat dari Real Madrid pada awal tahun ini, juga menjadi salah satu kandidat untuk menggantikan Pep. Namun, mantan pelatih Leverkusen ini kabarnya lebih tertarik untuk kembali ke klub lamanya, Liverpool, dan "siap" jika Arne Slot harus mundur setelah musim ini berakhir.

Di sisi lain, kepergian Kompany dari FC Bayern juga cenderung tidak mungkin dan menurut informasi Sky, hal itu saat ini sama sekali bukan pertimbangan bagi sang pemain asal Belgia. Di Munich, pria berusia 39 tahun ini melakukan pekerjaan yang luar biasa - di antaranya, ia bersama juara Bundesliga berkali-kali itu berada di jalur perebutan gelar.

Selain itu, Kompany juga menjalin hubungan yang sangat baik dengan para petinggi olahraga di sekitar Direktur Olahraga Christoph Freund dan Ketua Bidang Olahraga Max Eberl. Pada Oktober 2025, para petinggi Bayern telah memperpanjang kontrak pelatih sukses mereka lebih awal hingga 2029. Kontrak kerja ini dilaporkan tidak memuat klausul pelepasan untuk musim panas.