Bahkan ada beberapa petunjuk yang mengarah ke Liga Premier, tempat calon pelatih baru Real Madrid, Jose Mourinho (63), pernah bekerja selama bertahun-tahun.
Apakah akan ada mantan rekan Mourinho dari Liga Premier yang bergabung? Real Madrid dikabarkan sedang mempertimbangkan tiga opsi untuk menggantikan Carvajal
Surat kabar Sport melaporkan bahwa Diogo Dalot dari Manchester United menjadi salah satu kandidat. Mourinho dilaporkan berupaya untuk membawa rekan senegaranya asal Portugal itu ke Madrid. Keduanya pernah bekerja sama di Red Devils: Pada musim panas 2018, Dalot pindah dari FC Porto ke United dengan biaya transfer sebesar 22 juta euro. Selama enam bulan berikutnya, Mourinho menjadi pelatihnya di sana.
Dalot, yang juga bisa bermain di posisi bek sayap kiri, masih terikat kontrak di Manchester hingga 2028. Pemain berusia 27 tahun ini menjadi pemain inti pada musim lalu dan tampil dalam 36 pertandingan resmi (satu gol, tiga assist). Diperkirakan bahwa juara Inggris tersebut ingin mempertahankannya dan memberinya kontrak baru.
Pedro Porro tampaknya terlalu mahal bagi Real Madrid
Pilihan kedua dari Liga Inggris adalah Pedro Porro dari Tottenham Hotspur, demikian dilaporkan oleh As. Namun, pemain berusia 26 tahun itu dianggap terlalu mahal. Sama seperti Dalot, Porro masih terikat kontrak hingga 2028. The Spurs, yang masih berjuang menghindari degradasi di Liga Premier, membayar 40 juta euro kepada Sporting CP pada 2023.
Jauh lebih murah bagi Real adalah opsi ketiga: mengandalkan pemain muda mereka sendiri. Dengan dua pemain timnas junior, Jesus Fortea (19) dan David Jimenez (22), ada dua talenta menjanjikan yang bisa mengisi posisi di belakang pemain andalan Trent Alexander-Arnold.
Fortea dianggap sebagai talenta besar dan dikaitkan dengan kepindahan ke Como 1907 pada musim panas nanti. Jimenez telah mengumpulkan pengalaman di skuad profesional Real pada musim semi lalu dan tampil dalam empat pertandingan di tim utama.
Transfer-transfer termahal Real Madrid:
Pemain Posisi Didatangkan dari Tahun Biaya transfer Jude Bellingham Gelandang Borussia Dortmund 2023 127 juta euro Eden Hazard Gelandang FC Chelsea 2019 120,8 juta euro Gareth Bale Penyerang Tottenham Hotspur 2013 101 juta euro Cristiano Ronaldo Serangan Manchester United 2009 94 juta euro Aurelien Tchouameni Gelandang AS Monaco 2022 80 juta euro Zinedine Zidane Gelandang Juventus 2001 77,5 juta euro James Rodriguez Gelandang AS Monaco 2014 75 juta euro Kaka Gelandang AC Milan 2009 67 juta euro Luka Jovic Penyerang Eintracht Frankfurt 2019 63 juta euro Dean Huijsen Pertahanan AFC Bournemouth 2024 62,5 juta euro