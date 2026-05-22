Apakah akan ada mantan rekan Mourinho dari Liga Premier yang bergabung? Real Madrid dikabarkan sedang mempertimbangkan tiga opsi untuk menggantikan Carvajal

Surat kabar Sport melaporkan bahwa Diogo Dalot dari Manchester United menjadi salah satu kandidat. Mourinho dilaporkan berupaya untuk membawa rekan senegaranya asal Portugal itu ke Madrid. Keduanya pernah bekerja sama di Red Devils: Pada musim panas 2018, Dalot pindah dari FC Porto ke United dengan biaya transfer sebesar 22 juta euro. Selama enam bulan berikutnya, Mourinho menjadi pelatihnya di sana.

Dalot, yang juga bisa bermain di posisi bek sayap kiri, masih terikat kontrak di Manchester hingga 2028. Pemain berusia 27 tahun ini menjadi pemain inti pada musim lalu dan tampil dalam 36 pertandingan resmi (satu gol, tiga assist). Diperkirakan bahwa juara Inggris tersebut ingin mempertahankannya dan memberinya kontrak baru.