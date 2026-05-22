Goal.com
LiveTiket
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-BENFICA-PRESSERAFP
Falko Blöding

Diterjemahkan oleh

Apakah akan ada mantan rekan Mourinho dari Liga Premier yang bergabung? Real Madrid dikabarkan sedang mempertimbangkan tiga opsi untuk menggantikan Carvajal

LaLiga
Transfers
Real Madrid Castilla
Real Madrid
Tottenham Hotspur
Premier League
Manchester United
P. Porro
D. Dalot
J. Fortea
D. Jimenez

Menurut berbagai laporan media, Real Madrid, runner-up Liga Spanyol, memiliki tiga opsi untuk menggantikan kapten yang akan hengkang, Dani Carvajal (34), di posisi bek kanan.

Bahkan ada beberapa petunjuk yang mengarah ke Liga Premier, tempat calon pelatih baru Real Madrid, Jose Mourinho (63), pernah bekerja selama bertahun-tahun.

  • Surat kabar Sport melaporkan bahwa Diogo Dalot dari Manchester United menjadi salah satu kandidat. Mourinho dilaporkan berupaya untuk membawa rekan senegaranya asal Portugal itu ke Madrid. Keduanya pernah bekerja sama di Red Devils: Pada musim panas 2018, Dalot pindah dari FC Porto ke United dengan biaya transfer sebesar 22 juta euro. Selama enam bulan berikutnya, Mourinho menjadi pelatihnya di sana.

    Dalot, yang juga bisa bermain di posisi bek sayap kiri, masih terikat kontrak di Manchester hingga 2028. Pemain berusia 27 tahun ini menjadi pemain inti pada musim lalu dan tampil dalam 36 pertandingan resmi (satu gol, tiga assist). Diperkirakan bahwa juara Inggris tersebut ingin mempertahankannya dan memberinya kontrak baru.

    • Iklan
  • Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pedro Porro tampaknya terlalu mahal bagi Real Madrid

    Pilihan kedua dari Liga Inggris adalah Pedro Porro dari Tottenham Hotspur, demikian dilaporkan oleh As. Namun, pemain berusia 26 tahun itu dianggap terlalu mahal. Sama seperti Dalot, Porro masih terikat kontrak hingga 2028. The Spurs, yang masih berjuang menghindari degradasi di Liga Premier, membayar 40 juta euro kepada Sporting CP pada 2023.

    Jauh lebih murah bagi Real adalah opsi ketiga: mengandalkan pemain muda mereka sendiri. Dengan dua pemain timnas junior, Jesus Fortea (19) dan David Jimenez (22), ada dua talenta menjanjikan yang bisa mengisi posisi di belakang pemain andalan Trent Alexander-Arnold.

    Fortea dianggap sebagai talenta besar dan dikaitkan dengan kepindahan ke Como 1907 pada musim panas nanti. Jimenez telah mengumpulkan pengalaman di skuad profesional Real pada musim semi lalu dan tampil dalam empat pertandingan di tim utama.

  • Transfer-transfer termahal Real Madrid:

    PemainPosisiDidatangkan dariTahunBiaya transfer
    Jude BellinghamGelandangBorussia Dortmund2023127 juta euro
    Eden HazardGelandangFC Chelsea2019120,8 juta euro
    Gareth BalePenyerangTottenham Hotspur2013101 juta euro
    Cristiano RonaldoSeranganManchester United200994 juta euro
    Aurelien TchouameniGelandangAS Monaco202280 juta euro
    Zinedine ZidaneGelandangJuventus200177,5 juta euro
    James RodriguezGelandangAS Monaco201475 juta euro
    KakaGelandangAC Milan200967 juta euro
    Luka JovicPenyerangEintracht Frankfurt201963 juta euro
    Dean HuijsenPertahananAFC Bournemouth202462,5 juta euro