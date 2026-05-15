Menurut Kicker, kontak awal dengan manajemen Hütter telah dilakukan. Namun, atas permintaan majalah olahraga tersebut, penasihatnya, Alen Augustincic, menolak mengonfirmasi hal itu. Pelatih asal Austria berusia 56 tahun itu terakhir kali melatih AS Monaco selama sekitar dua tahun, namun ia dipecat pada bulan Oktober.
Apakah akan ada kembalinya pemain yang spektakuler ke Eintracht Frankfurt? Kabarnya, pihak klub sudah melakukan pendekatan
Antara tahun 2018 dan 2021, Hütter sukses membela Eintracht sebelum pindah ke Borussia Mönchengladbach dengan cara yang kurang memuaskan. Meski demikian, hingga kini ia tetap menjalin ikatan dengan mantan klubnya. Beberapa minggu yang lalu, ia dilaporkan sempat mampir ke Frankfurt.
"Gladbach juga merupakan klub yang hebat, tetapi secara emosional saya masih merasa sangat terikat dengan Frankfurt," kata Hütter kepada Kicker pada 2023 setelah ia meninggalkan Borussia. "Ketika saya menonton pertandingan Eintracht, ada sesuatu yang bergerak di dalam diri saya. Itu adalah masa yang luar biasa."
Sementara itu, belum jelas apakah Hütter akan kembali menjadi pelatih di Eintracht. Baru-baru ini, ia dikabarkan lebih tertarik untuk melatih di Liga Premier. L'Equipe juga mengaitkannya dengan Olympique Marseille.
Siapa saja yang masih dipertimbangkan sebagai pengganti Albert Riera di Eintracht?
Kepergian Albert Riera yang kontroversial setelah hanya tiga setengah bulan memang belum diumumkan secara resmi, namun menurut berbagai laporan yang sejalan, hal itu sudah dipastikan. Bahkan kemungkinan lolos ke Conference League pada pekan terakhir Bundesliga melawan VfB Stuttgart pun tidak akan mengubah apa pun. Hasil di lapangan terlalu buruk, sementara manajemen hubungan masyarakat terlalu kacau.
Selain Hütter, dalam beberapa hari terakhir sudah ada beberapa kandidat pelatih lain yang dikaitkan dengan Eintracht. Di antaranya: Matthias Jaissle (Al-Ahli), Kjetil Knutsen (Bodö Glimt), Jacob Neestrup (tanpa klub), Domenico Tedesco (tanpa klub), Roger Schmidt (Direktur Olahraga Global Liga Jepang), Mike Tullberg (FC Midtjylland), Tobias Strobl (SC Verl), Tonda Eckert (FC Southampton), dan Danny Röhl (Glasgow Rangers).