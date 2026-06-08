Apakah ada yang bersedia membayar £115 juta untuk Elliot Anderson? Mantan bintang Man City meragukan bahwa klub-klub Premier League yang tertarik akan memenuhi tuntutan transfer Nottingham Forest

Shaun Wright-Phillips telah mengungkapkan keraguan yang serius terkait angka transfer yang dilaporkan untuk Elliot. Dalam wawancara dengan betway mengenai kemungkinan transfer yang memecahkan rekor, mantan pemain sayap Manchester City dan Chelsea itu menyatakan bahwa meskipun Anderson adalah pemain berbakat, kondisi pasar saat ini mungkin tidak mendukung angka transfer yang begitu fantastis untuk seorang pemain yang masih berusaha membuktikan dirinya di level tertinggi.

"Saya pikir dia pemain yang fantastis, tapi masalahnya di sepak bola adalah pemilik klub kini menempelkan label harga pada pemain, terlepas dari apakah mereka merasa pemain itu layak atau tidak. Ini hanya soal seberapa besar kami ingin mendapatkannya," jelas Wright-Phillips.

Dia menambahkan: "Tapi ini situasi yang menarik karena pengeluaran tertinggi City untuk seorang pemain adalah £100 juta, dan itu pun hanya sekali saja. Saya akan terkejut jika ada tim di Inggris yang bersedia membayar harga sebesar itu. Namun, dia akan menjadi pemain yang diburu oleh semua klub papan atas karena dia memang sangat hebat dalam apa yang dilakukannya".