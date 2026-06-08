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Apakah ada yang bersedia membayar £115 juta untuk Elliot Anderson? Mantan bintang Man City meragukan bahwa klub-klub Premier League yang tertarik akan memenuhi tuntutan transfer Nottingham Forest
Forest tetap teguh pada penilaian yang sangat tinggi
City menolak untuk mundur dalam upaya mereka merekrut bintang Forest, Anderson, meskipun tawaran awal untuk gelandang tersebut telah ditolak. Klub raksasa Liga Premier ini telah menjadikan lini tengah sebagai prioritas utama pada bursa transfer mendatang, seiring persiapan mereka untuk melakukan perombakan besar-besaran pada skuad di era pasca-Guardiola.
Forest bersikukuh dengan penilaian mereka, dilaporkan meminta biaya yang bisa mencapai £115 juta, dengan menggunakan transfer rekor terbaru seperti kepindahan Declan Rice ke Arsenal sebagai patokan. Namun, ada keraguan yang semakin besar dari para mantan pemain dan pakar mengenai apakah ada peminat yang akan menyerah pada tuntutan transfer Nottingham Forest untuk pemain berusia 23 tahun tersebut.
- GOAL
Wright-Phillips mempertanyakan valuasi yang sangat tinggi
Shaun Wright-Phillips telah mengungkapkan keraguan yang serius terkait angka transfer yang dilaporkan untuk Elliot. Dalam wawancara dengan betway mengenai kemungkinan transfer yang memecahkan rekor, mantan pemain sayap Manchester City dan Chelsea itu menyatakan bahwa meskipun Anderson adalah pemain berbakat, kondisi pasar saat ini mungkin tidak mendukung angka transfer yang begitu fantastis untuk seorang pemain yang masih berusaha membuktikan dirinya di level tertinggi.
"Saya pikir dia pemain yang fantastis, tapi masalahnya di sepak bola adalah pemilik klub kini menempelkan label harga pada pemain, terlepas dari apakah mereka merasa pemain itu layak atau tidak. Ini hanya soal seberapa besar kami ingin mendapatkannya," jelas Wright-Phillips.
Dia menambahkan: "Tapi ini situasi yang menarik karena pengeluaran tertinggi City untuk seorang pemain adalah £100 juta, dan itu pun hanya sekali saja. Saya akan terkejut jika ada tim di Inggris yang bersedia membayar harga sebesar itu. Namun, dia akan menjadi pemain yang diburu oleh semua klub papan atas karena dia memang sangat hebat dalam apa yang dilakukannya".
Angka-angka yang mengejutkan di City Ground
Anderson tidak hanya lolos dari penilaian sekilas; data menunjukkan bahwa ia saat ini merupakan anomali statistik di Liga Premier. Selama musim 2025-26, ia memuncaki daftar pemain dengan duel terbanyak yang dimenangkan dan sentuhan bola terbanyak, membuktikan dominasinya dalam peran yang lebih bertahan. Evolusi ini menjadi "No. 6 atau No. 8" telah menarik perhatian para klub elit, meskipun harga transfernya kini ditetapkan pada level yang memecahkan rekor.
Berbicara tentang perkembangan taktisnya, gelandang ini baru-baru ini menjelaskan bagaimana ia telah matang sejak meninggalkan Timur Laut. “Saya merasa seperti telah menguasai suatu posisi. Saya tahu saya melakukannya musim lalu, tetapi saya merasa sangat nyaman di tengah lapangan, No. 6, No. 8,” katanya kepada Guardian, menyoroti keserbagunaan yang membuat calon penerus Pep Guardiola dan Manchester United terus mengawasinya dengan cermat.
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Etalase Piala Dunia
Piala Dunia yang akan datang menjadi ajang ujian pamungkas bagi Anderson untuk membuktikan bahwa ia layak masuk dalam kategori pemain bernilai ratusan juta poundsterling. Jika ia mampu membawa Inggris meraih kejayaan bersama Rice dan Bellingham, nilai pasar Forest mungkin mulai terlihat sebagai tawaran yang menggiurkan, bukan lagi angka yang terlalu tinggi. Ia telah membuktikan bahwa ia mampu mengatasi tekanan, setelah terpilih masuk dalam tim terbaik turnamen pada Kejuaraan Eropa U-21.