Dalam upacara penutupan, di mana kapten tim Spanyol, Rodri, menerima trofi Piala Dunia, Presiden AS tampak enggan meninggalkan podium.
Diterjemahkan oleh
Apakah ada rasa tidak suka pribadi terhadap Spanyol? Adegan-adegan yang sangat aneh dari Presiden AS Donald Trump saat upacara penyerahan trofi Piala Dunia
Awalnya, para pemain Spanyol tampak masih menunggu Trump pergi. Namun, ketika hal itu tak kunjung terjadi, Rodri mengangkat trofi ke atas tanpa mempedulikan kehadiran Presiden AS tersebut dan membiarkan dirinya serta timnya merayakan kemenangan dengan semestinya.
Baru setelah Presiden FIFA Gianni Infantino—yang sebenarnya sudah menyerahkan lapangan kepada juara dunia baru tersebut setelah upacara penyerahan medali—lah yang mendorong Trump untuk meninggalkan podium pemenang. Sambil tertawa, ia menghampiri Presiden AS itu dan akhirnya mulai meninggalkan tempat tersebut bersama-sama dengannya.
Yang mencolok: Meskipun Trump berdiri tepat di samping Raja Spanyol Felipe selama upacara penyerahan medali, keduanya hampir tidak bertukar sepatah kata pun. Mungkin hal ini disebabkan oleh hubungan antara AS dan Spanyol yang sangat tegang. Trump telah berulang kali mengkritik negara anggota NATO tersebut dalam beberapa bulan terakhir, karena Spanyol tidak mau mengalokasikan dana yang cukup untuk pertahanan dan hanya mengandalkan perlindungan dari AS. Madrid – berbeda dengan mitra aliansi lainnya – tidak mau berkomitmen pada pengeluaran pertahanan sebesar lima persen dari produk domestik bruto.
“Spanyol itu mengerikan, saya sudah bilang ke Scott (Menteri Keuangan AS Bessent) agar dia menghentikan seluruh perdagangan dengan Spanyol,” kata Trump pada bulan Maret lalu, dan tak lama kemudian ia menambahkan: “Mereka tidak punya apa-apa yang bisa ditawarkan kepada kami, kecuali orang-orang yang hebat. Mereka memang punya orang-orang hebat, tapi tidak punya pemerintahan yang baik.” Pada bulan Juni, ia menegaskan: “Kami menghentikan perdagangan dengan Spanyol, kami tidak ingin berhubungan dengan mereka.” Selain itu, Trump mengancam akan mengenakan tarif dan menyebut Spanyol “benar-benar mengerikan”.
- Getty Images
Thomas Müller melontarkan kritik halus terhadap Donald Trump
Kritik halus terhadap penampilan Trump datang dari Thomas Müller. Dalam perannya sebagai pakar di MagentaTV, mantan pemain tim nasional itu mengkritik bahwa momen penyerahan piala sebenarnya seharusnya hanya menjadi milik para pemenang.
"Saya enggan menjadikan Presiden Amerika Serikat sebagai pusat perhatian di Piala Dunia Sepak Bola. Dia sendiri sudah cukup sering melakukannya. Oleh karena itu, kita tidak perlu memberinya panggung lagi di sana," kata Müller.
Pada Piala Dunia Antarklub tahun lalu, Trump juga telah menuai banyak kritik karena perilaku serupa saat upacara penyerahan trofi. Saat itu pun, ia awalnya tidak mau meninggalkan panggung selama perayaan kemenangan FC Chelsea.
- (C)Getty Images
Donald Trump dicemooh oleh penonton saat final Piala Dunia
Bahkan saat final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina, sudah terdengar siulan penolakan terhadap Presiden AS di MetLife Stadium, East Rutherford. Dalam pertandingan ke-104 sekaligus terakhir turnamen yang digelar di AS, Meksiko, dan Kanada ini, ia muncul untuk pertama kalinya di stadion. Di kotak VIP-nya, ia duduk di antara istrinya, Melania, dan Infantino.
Meskipun ia telah menghindari stadion selama lebih dari enam minggu, Trump telah lama menjadi sorotan akibat skandal terkait pencabutan skorsing bagi penyerang AS, Folarin Balogun. Ia menelepon Infantino dan meminta agar kartu merah tersebut dibatalkan. Komisi Disiplin Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) memang menangguhkan skorsing tersebut dengan masa percobaan. Hal ini memicu gelombang kemarahan; Balogun diturunkan dalam pertandingan babak 16 besar melawan Belgia, namun AS kalah telak dalam pertandingan tersebut (1:4).
Dua hari sebelum final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, Trump telah menyampaikan pandangannya mengenai Piala Dunia di Trump Tower, New York. “Saya kira kita bukan negara sepak bola. Ternyata, kita memang negara sepak bola. Saya yakin hal ini akan terus berlanjut,” kata Trump sambil secara langsung menyinggung pencalonan berikutnya untuk ajang besar tersebut. “Piala Dunia kali ini begitu sukses sehingga kita seharusnya memilih AS lagi,” katanya: “Kali ini, kita tidak akan melibatkan Meksiko dan Kanada.”
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami