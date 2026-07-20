Awalnya, para pemain Spanyol tampak masih menunggu Trump pergi. Namun, ketika hal itu tak kunjung terjadi, Rodri mengangkat trofi ke atas tanpa mempedulikan kehadiran Presiden AS tersebut dan membiarkan dirinya serta timnya merayakan kemenangan dengan semestinya.

Baru setelah Presiden FIFA Gianni Infantino—yang sebenarnya sudah menyerahkan lapangan kepada juara dunia baru tersebut setelah upacara penyerahan medali—lah yang mendorong Trump untuk meninggalkan podium pemenang. Sambil tertawa, ia menghampiri Presiden AS itu dan akhirnya mulai meninggalkan tempat tersebut bersama-sama dengannya.

Yang mencolok: Meskipun Trump berdiri tepat di samping Raja Spanyol Felipe selama upacara penyerahan medali, keduanya hampir tidak bertukar sepatah kata pun. Mungkin hal ini disebabkan oleh hubungan antara AS dan Spanyol yang sangat tegang. Trump telah berulang kali mengkritik negara anggota NATO tersebut dalam beberapa bulan terakhir, karena Spanyol tidak mau mengalokasikan dana yang cukup untuk pertahanan dan hanya mengandalkan perlindungan dari AS. Madrid – berbeda dengan mitra aliansi lainnya – tidak mau berkomitmen pada pengeluaran pertahanan sebesar lima persen dari produk domestik bruto.

“Spanyol itu mengerikan, saya sudah bilang ke Scott (Menteri Keuangan AS Bessent) agar dia menghentikan seluruh perdagangan dengan Spanyol,” kata Trump pada bulan Maret lalu, dan tak lama kemudian ia menambahkan: “Mereka tidak punya apa-apa yang bisa ditawarkan kepada kami, kecuali orang-orang yang hebat. Mereka memang punya orang-orang hebat, tapi tidak punya pemerintahan yang baik.” Pada bulan Juni, ia menegaskan: “Kami menghentikan perdagangan dengan Spanyol, kami tidak ingin berhubungan dengan mereka.” Selain itu, Trump mengancam akan mengenakan tarif dan menyebut Spanyol “benar-benar mengerikan”.



