Sementara tim nasional Prancis bersiap menghadapi laga perempat final yang sangat dinanti melawan Maroko setelah meraih kemenangan 1-0 yang penuh perjuangan atas Paraguay di Philadelphia, sorotan kini beralih dari lapangan ke bangku cadangan. Laporan dari Get French Football News menunjukkan bahwa gelandang PSG, Warren Zaire-Emery, mulai merasa "semakin frustrasi" karena minimnya kesempatan bermainnya di turnamen ini sejauh ini.

Pemain berusia 20 tahun ini diharapkan memainkan peran penting bagi juara dunia bertahan setelah penampilan gemilang di liga domestik, namun ia justru diabaikan. Zaire-Emery dilaporkan "kesulitan" menghadapi situasi ini dan merasa "bingung" karena tidak dipanggil meskipun telah mencatatkan musim yang luar biasa di level klub. Meskipun Prancis meraih kesuksesan, gelandang ini belum pernah bermain satu menit pun dalam lima pertandingan yang telah dilalui.