AFP
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Apakah ada masalah yang mulai muncul di kubu Prancis? Bintang PSG itu semakin frustrasi di Piala Dunia karena minimnya waktu bermain
Ketegangan internal menjelang laga melawan Maroko
Sementara tim nasional Prancis bersiap menghadapi laga perempat final yang sangat dinanti melawan Maroko setelah meraih kemenangan 1-0 yang penuh perjuangan atas Paraguay di Philadelphia, sorotan kini beralih dari lapangan ke bangku cadangan. Laporan dari Get French Football News menunjukkan bahwa gelandang PSG, Warren Zaire-Emery, mulai merasa "semakin frustrasi" karena minimnya kesempatan bermainnya di turnamen ini sejauh ini.
Pemain berusia 20 tahun ini diharapkan memainkan peran penting bagi juara dunia bertahan setelah penampilan gemilang di liga domestik, namun ia justru diabaikan. Zaire-Emery dilaporkan "kesulitan" menghadapi situasi ini dan merasa "bingung" karena tidak dipanggil meskipun telah mencatatkan musim yang luar biasa di level klub. Meskipun Prancis meraih kesuksesan, gelandang ini belum pernah bermain satu menit pun dalam lima pertandingan yang telah dilalui.
- Getty
Kontras yang sangat mencolok dengan dominasi PSG
Sumber kemarahan Zaire-Emery berasal dari statusnya saat masih di Paris. Dalam skuad PSG yang dipenuhi bintang-bintang dan berhasil menjuarai Liga Champions untuk kedua kalinya secara berturut-turut, pemain muda ini tampil dalam 54 pertandingan di semua kompetisi dan menjadi pemain kunci bagi Luis Enrique, bahkan sempat diturunkan sebagai bek kanan. Fleksibilitas dan kedewasaannya menjadikannya pemain inti yang tak tergantikan di Parc des Princes, sehingga perannya yang terpinggirkan di tim nasional semakin sulit untuk diterima.
Manajer klubnya tentu saja tidak pernah meragukan kualitasnya. Luis Enrique memuji gelandang ini dengan antusias pada bulan Februari, menyebutnya sebagai pemain yang “luar biasa”. Pelatih asal Spanyol itu menyatakan: “Warren telah berubah, tetapi itu bukan berkat saya, melainkan berkat dirinya sendiri. Dia adalah pemain yang luar biasa, dia bisa bermain di posisi mana pun. Bagi saya, sebagai pelatih, sungguh luar biasa memiliki pemain seperti dia.”
Masalah pemilihan pemain yang dihadapi Deschamps terus berlanjut
Deschamps lebih memilih duet Manu Kone dan Adrien Rabiot sebagai tulang punggung lini tengah, terutama saat Aurelien Tchouameni absen. Sementara rekan-rekan setimnya di PSG, Bradley Barcola, Desire Doue, dan Ousmane Dembele, semuanya tampil menonjol dalam lini serang Prancis, Zaire-Emery tetap menjadi pemain yang terpinggirkan. Keputusan untuk tidak memainkannya, bahkan sebagai pemain pengganti, selama pertandingan yang penuh pertarungan fisik melawan Paraguay tampaknya semakin memperkuat rasa terisolasi sang pemain di dalam skuad.
Situasi ini terasa semakin mencolok mengingat kekhawatiran cedera yang menimpa Tchouameni, yang berpotensi absen di perempat final Piala Dunia akibat cedera paha. Gelandang Real Madrid tersebut memang absen karena alasan tersebut saat melawan Paraguay, namun Deschamps justru memilih untuk menduetkan Kone dan Rabiot di lini tengah. Pengabaian taktis ini dilaporkan membuat Zaire-Emery mempertanyakan posisinya dalam hierarki tim seiring dengan meningkatnya tekanan di turnamen ini.
- AFP
Adakah secercah harapan di ujung terowongan?
Zaire-Emery dilaporkan telah mendapat kesempatan untuk menyampaikan kekecewaannya secara langsung kepada staf kepelatihan tim nasional Prancis. Meskipun tidak ada indikasi adanya pemberontakan terbuka atau kemarahan yang dapat mengganggu keharmonisan tim, perasaannya terkait hal tersebut telah disampaikan dengan jelas kepada tim teknis saat mereka mempersiapkan diri untuk babak perempat final. Namun, peluang untuk bermain mungkin muncul karena faktor eksternal, bukan karena perubahan taktik. Di tengah kekhawatiran mengenai kondisi kebugaran Tchouameni, Zaire-Emery tetap waspada agar akhirnya dapat memulai turnamen ini dengan serius.
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