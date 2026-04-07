Apakah ada lagi talenta Real Madrid yang akan bergabung dengan Como? Cesc Fabregas bertekad untuk membawa bintang akademi ketiga ke Serie A menyusul kesuksesan Nico Paz dan Jacobo Ramon
Mencari bintang Spanyol berikutnya
Menurut jurnalis Italia Nicolo Schira, Como telah mengidentifikasi pemain sayap tersebut sebagai target terbaru untuk memperkuat lini serang mereka. Klub Italia itu terus mengandalkan bakat-bakat muda dari Valdebebas, dengan strategi perekrutan yang difokuskan pada pengembangan pemain muda berbakat. Pemain berusia 19 tahun ini telah mencuri perhatian musim ini, dengan mencatatkan 36 penampilan di semua kompetisi untuk tim muda dan cadangan. Penampilannya membuatnya dipanggil ke skuad senior, di mana ia baru-baru ini mencetak assist dalam laga melawan Elche pada penampilan senior pertamanya saat debut pada 14 Maret.
Hubungan antara Madrid dan Italia
Langkah potensial ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dari kemitraan yang semakin erat antara klub papan atas Italia tersebut dengan raksasa Spanyol. Fabregas telah meraih kesuksesan besar dengan memasukkan para mantan pemain muda Los Blancos ke dalam skema taktisnya. Ia telah membuktikan bahwa pembinaan teknis yang diberikan di La Fabrica dapat diterapkan dengan mulus dalam tuntutan ketat Serie A.
Pemain muda ini berkembang pesat di bawah sistem ini, bersinar dengan mencetak empat gol dalam 28 pertandingan untuk Castilla. Selain itu, ia juga tampil dominan di UEFA Youth League, menyumbang dua gol hanya dalam tujuh penampilan. Dengan menawarkan jalur yang jelas menuju sepak bola profesional, klub ini telah menempatkan diri mereka dengan sangat baik.
Mengikuti cetak biru yang telah terbukti berhasil
Inspirasi utama di balik langkah ini tak diragukan lagi adalah dampak langsung yang ditimbulkan oleh Paz, yang meninggalkan Bernabeu dengan biaya transfer yang dilaporkan sebesar €6 juta pada tahun 2024, dan langsung menjadi sosok sentral. Perkembangannya terlihat jelas dari catatan statistiknya yang fenomenal musim ini, dengan mencetak 11 gol dan enam assist dalam 34 penampilan. Bersamanya, Ramon juga menjadi bagian penting dari jalur pengembangan bakat ini. Bergabung pada Juli lalu dengan biaya €2,5 juta, pemain berusia 21 tahun ini telah mengukuhkan posisinya di lini belakang, tampil dalam 30 pertandingan dan mencetak dua gol. Madrid umumnya bersikeras mempertahankan 50 persen hak ekonomi pemain, memastikan mereka mendapat keuntungan dari biaya penjualan kembali di masa depan.
Madrid terkesan dengan kemunculan Paz sebagai bintang di Serie A dan dilaporkan siap membawanya kembali ke ibu kota Spanyol, dengan memiliki klausul pembelian kembali yang memungkinkan mereka merekrutnya dengan biaya yang sangat murah. Namun, Como berharap dapat menegosiasikan ulang klausul tersebut untuk memastikan mereka menerima biaya yang lebih mendekati nilai pasarnya.
Apa yang akan terjadi di masa depan
Ke depan, terwujudnya transfer ini akan semakin mengukuhkan Como sebagai destinasi utama baru bagi para pemain muda elit Eropa. Jika manajer berhasil mendatangkan pemain incarannya, klub ini memiliki peluang nyata untuk secara konsisten bersaing di papan atas klasemen. Bagi sang pemain sayap muda, kemampuan beradaptasi dengan cepat akan menjadi kunci utama untuk meniru kesuksesan luar biasa para pendahulunya di Italia dan melanjutkan laju karier profesionalnya yang cemerlang.