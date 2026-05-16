Hal ini dilaporkan oleh Sport1. Menurut laporan tersebut, juara Bundesliga asal Jerman itu ingin menghindari eskalasi lebih lanjut dengan Asosiasi Sepak Bola Kanada dalam negosiasi rumit seputar Davies dengan segala cara, dan oleh karena itu mengambil langkah yang terarah dan tegas: Keputusan akhir mengenai partisipasi bek sayap tersebut dalam Piala Dunia di kandang bersama tim nasional Kanada akan diambil terutama oleh departemen medis di Säbener Straße, dan secara eksplisit bukan oleh sang pemain profesional sendiri atau federasi.
Apakah ada keributan lagi? FC Bayern München tampaknya ingin memutuskan sendiri apakah sang bintang akan ikut serta dalam Piala Dunia
Masalahnya terletak pada perbedaan prognosis medis dari kedua pihak. Davies mengalami cedera otot parah di bagian belakang paha kiri. Di internal klub Munich, waktu pemulihan pemain berusia 25 tahun itu diperkirakan sekitar enam minggu.
Dengan diagnosis yang menyedihkan ini, partisipasi pemain tersebut di Piala Dunia tampaknya tidak mungkin. Di sisi lain, pihak Kanada dilaporkan memperkirakan masa pemulihan yang jauh lebih singkat bagi bintang sepak bola mereka. Di seberang Samudra Atlantik, kabarnya mereka sangat yakin bahwa Davies dapat bermain di putaran final.
Eberl menegaskan: "Untuk itu, Davies harus pulih dulu"
Secara resmi, jajaran pimpinan olahraga FCB berusaha bersikap diplomatis agar konflik yang sedang memanas tidak meledak sebelum turnamen dimulai. Mereka ingin bersama-sama dengan Davies dan pihak berwenang Kanada "mencari jalan terbaik", tegas Direktur Olahraga Max Eberl pada Jumat lalu dalam konferensi pers FC Bayern menjelang pertandingan terakhir musim Bundesliga melawan 1. FC Köln.
Menyikapi kemungkinan partisipasi bek kiri tersebut di Piala Dunia, Eberl menambahkan bahwa mereka akan "bersama-sama melakukan segala upaya agar ia mungkin memiliki kesempatan itu". Namun, direktur olahraga tersebut mengaitkan lampu hijau untuk turnamen tersebut dengan syarat yang tak terbantahkan: "Tapi untuk itu, ia harus pulih terlebih dahulu."
Sejarah hubungan antara Bayern dan Kanada
Bahwa petinggi klub Munich bersikap tegas dalam kasus Davies dan ingin menyerahkan keputusan akhir kepada departemen medis bukanlah hal yang terjadi begitu saja, karena ada latar belakang di baliknya.
Ketika bek sayap tersebut mengalami cedera ligamen silang yang parah pada Maret 2025, perselisihan sengit yang dipublikasikan secara terbuka telah meletus antara Asosiasi Sepak Bola Kanada dan FC Bayern. Saat itu, pihak Munich menuduh pihak Kanada melakukan pelanggaran berat. Federasi tersebut secara tidak dapat dimengerti telah memainkan dan mengorbankan Davies, yang saat itu sudah dalam kondisi terpuruk, dalam pertandingan perebutan tempat ketiga CONCACAF Nations League melawan AS yang sama sekali tidak berarti secara olahraga.
Bayern mengancam akan mengambil tindakan hukum
Selain itu, penanganan krisis yang dilakukan pihak Kanada justru memperparah situasi. Asosiasi tersebut awalnya secara keliru menyatakan bahwa tidak ada masalah setelah pertandingan tersebut. Tingkat keparahan cedera lutut Davies baru terdiagnosis setelah ia kembali dan menjalani pemeriksaan mendalam di Munich. Ketua Dewan Direksi Jan-Christian Dreesen saat itu sangat marah. Ia bahkan secara terbuka mengancam akan mengambil langkah hukum terhadap asosiasi tersebut.
Kanada, sebagai tuan rumah bersama, akan memulai turnamen Piala Dunia di negaranya sendiri pada 12 Juni melawan Bosnia-Herzegovina. Lawan-lawan lain di grup tersebut adalah Qatar (19 Juni) dan Swiss (24 Juni).
