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Apakah 100 gol untuk England dari Harry Kane akan menjadi rekor yang bertahan selamanya? Mantan striker England Andy Cole menjelaskan mengapa angka yang ‘mengerikan’ itu masih bisa dicatat
Rooney jadi yang pertama mencetak 50 gol untuk Inggris
Baru pada September 2015 ada yang mencapai 50 gol untuk tim nasional putra Inggris, dengan Wayne Rooney menjadi yang pertama membukukan setengah abad gol. Ia juga merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Old Trafford dan menutup karier internasionalnya dengan 53 gol.
Kane melakoni debutnya untuk Inggris bersama Rooney, dan pada tahap itu mustahil memprediksi apa yang kemudian akan ia capai. Tidak ada pemain yang mencetak gol lebih banyak untuk Tottenham sepanjang sejarah mereka.
Angka-angka yang belum pernah terlihat sebelumnya juga tercatat bersama Inggris, dengan pemain berusia 33 tahun yang awet ini, yang telah menjadi kapten talismanik negaranya, melesat melewati Rooney hingga mencapai 85 gol. Ia kini hanya kurang empat caps lagi untuk menyamai rekor penampilan Peter Shilton.
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Jika Kane mencapai 100, akankah rekor itu bertahan selamanya?
Dengan standar yang ia tetapkan, dan mampu ia pertahankan, tampaknya hanya tinggal menunggu waktu sebelum penyerang Bayern Munich itu menembus tiga digit dalam urusan gol. Adakah yang akan bisa mendekati pencapaian supermanusia itu?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Cole, penyerang dengan 15 caps tersebut, yang berbicara atas dukungan dari Unibet Casino, mengatakan kepada GOAL: “Saya tidak tahu. Saya pikir apa yang telah dia lakukan benar-benar fenomenal.
“Siapa pun yang bermain setelah Harry, jika mereka punya kesempatan memainkan jumlah laga yang sudah ia mainkan untuk England, di turnamen-turnamen yang sudah ia ikuti, Anda benar-benar tidak tahu di sepakbola modern seperti sekarang angka seperti apa yang bisa dicatat orang. Itu mengerikan. Seperti yang saya katakan, Anda tidak tahu siapa yang akan menggantikannya, tetapi angkanya benar-benar luar biasa. Salut untuknya.”
Kane didukung bergabung dengan Messi & Ronaldo di klub eksklusif
Mantan striker England lainnya, Emile Heskey, sebelumnya pernah mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah Kane akan menjadi senturion pencetak gol, seperti ikon GOAT Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo: “Kenapa tidak? Dia adalah pencetak gol, itu yang menjadi kebanggaannya dalam bermain, yakni mencetak gol. Banyak orang bilang dia harus melakukan ini dan itu, tetapi ketika angkanya setumpuk seperti miliknya, Anda jadi cenderung mengabaikan banyak hal.
“Ketika Anda melihat cara dia bermain, semuanya soal menjaga tubuh, jika dia bisa memiliki pola makan yang tepat, istirahat yang tepat, yang merupakan hal kunci ketika Anda melihat jumlah pertandingan dan intensitas pertandingan, hal utamanya adalah apakah dia bisa mendapat cukup istirahat dan pulih untuk pertandingan berikutnya. Dia akan baik-baik saja.”
Darren Anderton mengatakan kepada GOAL menjelang Piala Dunia 2026 saat ditanya setinggi apa Kane akan memasang tolok ukur bersejarahnya bersama England sebelum menggantung sepatu pemecah rekor: “Tinggi! Dia masih punya beberapa tahun lagi jika dia menginginkannya.
“Masalahnya, dia tidak pernah mengandalkan diri sebagai pemain tercepat di dunia. Saya selalu mengatakan hal yang sama tentang Teddy Sheringham. Dia tidak lambat, tetapi kecepatan tidak pernah menjadi bagian terbesar dari permainannya. Saat dia kehilangan sedikit kecepatan, saya rasa itu tidak akan terlalu memengaruhinya seperti terhadap pemain lain. Jadi siapa yang tahu sejauh apa dia bisa melangkah? Isu yang mengkhawatirkan adalah kita sebenarnya belum punya siapa pun untuk menggantikannya, jadi saat ini terlihat dia bisa bermain selama yang dia mau.”
- Getty
Siapa yang akan mengenakan nomor 9 Inggris setelah Kane?
Belum ada pewaris takhta Kane yang benar-benar muncul sejauh ini, dengan Ollie Watkins dan Ivan Toney termasuk di antara mereka yang untuk sementara mengisi peran pelapis, tetapi pemain seperti Liam Delap - setelah transfer bernilai besar dari Chelsea ke Nottingham Forest - akan berharap bisa naik level.
Untuk saat ini England tidak perlu khawatir karena kapten mereka telah menyatakan niatnya untuk terus bermain selama beberapa waktu ke depan. Masih harus dilihat apakah ia bisa menuntaskan siklus Piala Dunia empat tahun lainnya dan melewati 100 gol internasional dalam prosesnya.
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