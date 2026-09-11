Mantan striker England lainnya, Emile Heskey, sebelumnya pernah mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah Kane akan menjadi senturion pencetak gol, seperti ikon GOAT Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo: “Kenapa tidak? Dia adalah pencetak gol, itu yang menjadi kebanggaannya dalam bermain, yakni mencetak gol. Banyak orang bilang dia harus melakukan ini dan itu, tetapi ketika angkanya setumpuk seperti miliknya, Anda jadi cenderung mengabaikan banyak hal.

“Ketika Anda melihat cara dia bermain, semuanya soal menjaga tubuh, jika dia bisa memiliki pola makan yang tepat, istirahat yang tepat, yang merupakan hal kunci ketika Anda melihat jumlah pertandingan dan intensitas pertandingan, hal utamanya adalah apakah dia bisa mendapat cukup istirahat dan pulih untuk pertandingan berikutnya. Dia akan baik-baik saja.”

Darren Anderton mengatakan kepada GOAL menjelang Piala Dunia 2026 saat ditanya setinggi apa Kane akan memasang tolok ukur bersejarahnya bersama England sebelum menggantung sepatu pemecah rekor: “Tinggi! Dia masih punya beberapa tahun lagi jika dia menginginkannya.

“Masalahnya, dia tidak pernah mengandalkan diri sebagai pemain tercepat di dunia. Saya selalu mengatakan hal yang sama tentang Teddy Sheringham. Dia tidak lambat, tetapi kecepatan tidak pernah menjadi bagian terbesar dari permainannya. Saat dia kehilangan sedikit kecepatan, saya rasa itu tidak akan terlalu memengaruhinya seperti terhadap pemain lain. Jadi siapa yang tahu sejauh apa dia bisa melangkah? Isu yang mengkhawatirkan adalah kita sebenarnya belum punya siapa pun untuk menggantikannya, jadi saat ini terlihat dia bisa bermain selama yang dia mau.”