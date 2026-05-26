Apakah 1. FC Köln mulai goyah? Klub Liga Premier mengajukan tawaran menggiurkan baru kepada klub Bundesliga untuk Said El-Mala
Menurut laporan tersebut, tawaran untuk El Mala mencakup biaya transfer dasar sebesar 40 juta euro, ditambah dengan pembayaran bonus sebesar lima juta euro yang cukup mudah dipenuhi. Secara keseluruhan, Köln dapat mengharapkan pendapatan sekitar 45 juta euro jika mereka menerima tawaran tersebut. Awalnya, Köln mematok harga 50 juta euro untuk pemain muda berbakat ini.
Jumlah ini hampir bisa diterima oleh Köln. Selain itu, menurut informasi dari Bild, Geißböcke dapat memperoleh bagian sebesar 15 persen dari transfer pemain berusia 19 tahun tersebut di masa depan melalui klausul penjualan kembali.
Direktur Olahraga Köln, Thomas Kessler, baru-baru ini mengonfirmasi bahwa ada tawaran di mejanya, namun tidak membocorkan informasi lebih lanjut: "Bagaimana mereka menilai pemain tersebut di luar data dan apakah mereka bersedia membayar harga yang diharapkan oleh 1. FC Köln, itu masih menjadi tanda tanya. Ada banyak klub yang tertarik padanya, tidak hanya di Inggris."
Brighton & Hove Albion juga menunjukkan minat pada El Mala
Menurut kabar yang beredar, Brighton & Hove Albion, rival Brentford di liga, sebelumnya telah menunjukkan minat pada El Mala dan, menurut laporan media, berencana mengajukan tawaran sebesar 35 juta euro. Namun, karena hal itu tidak terwujud, negosiasi pun berlarut-larut.
Brentford ingin menghindari negosiasi yang berlarut-larut, sehingga tawaran tersebut tampaknya disertai dengan batas waktu. Jika kesepakatan tidak tercapai dalam beberapa hari ke depan, klub asal London ini akan mundur dan beralih ke kandidat alternatif. Itulah sebabnya kesepakatan mungkin akan segera tercapai.
El Mala tidak ikut serta dalam Piala Dunia
El Mala belakangan ini juga dikaitkan dengan Chelsea FC, Newcastle United, dan berulang kali dengan FC Bayern München. Justru di München, ia menunjukkan kemampuannya pada pekan terakhir Bundesliga. Meskipun timnya harus mengakui kekalahan 1-5, ia berhasil mencuri perhatian dengan gol indah hasil aksi solo.
Secara keseluruhan, El Mala mencetak 13 gol dan lima assist dalam 34 pertandingan Bundesliga musim ini. Namun, pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann tidak memanggilnya untuk Piala Dunia mendatang. Nagelsmann dilaporkan baru memutuskan untuk tidak memilih El Mala dan memilih Leroy Sane pada hari pengumuman skuad; namun, pelatih timnas tersebut secara eksplisit memuji pemain asal Köln itu saat memperkenalkan skuadnya.