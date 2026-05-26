Menurut laporan tersebut, tawaran untuk El Mala mencakup biaya transfer dasar sebesar 40 juta euro, ditambah dengan pembayaran bonus sebesar lima juta euro yang cukup mudah dipenuhi. Secara keseluruhan, Köln dapat mengharapkan pendapatan sekitar 45 juta euro jika mereka menerima tawaran tersebut. Awalnya, Köln mematok harga 50 juta euro untuk pemain muda berbakat ini.

Jumlah ini hampir bisa diterima oleh Köln. Selain itu, menurut informasi dari Bild, Geißböcke dapat memperoleh bagian sebesar 15 persen dari transfer pemain berusia 19 tahun tersebut di masa depan melalui klausul penjualan kembali.

Direktur Olahraga Köln, Thomas Kessler, baru-baru ini mengonfirmasi bahwa ada tawaran di mejanya, namun tidak membocorkan informasi lebih lanjut: "Bagaimana mereka menilai pemain tersebut di luar data dan apakah mereka bersedia membayar harga yang diharapkan oleh 1. FC Köln, itu masih menjadi tanda tanya. Ada banyak klub yang tertarik padanya, tidak hanya di Inggris."