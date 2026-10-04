Timnas Argentina meraih kemenangan mudah atas Burkina Faso dengan skor 7-0, dalam laga persahabatan yang digelar di Stadion "Monumental", Minggu, tanpa kehadiran Lionel Messi.

Gol-gol Argentina dicetak oleh Lautaro Martinez, Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julian Alvarez, Franco Mastantuono, dan Giuliano Simeone, selain gol bunuh diri dari Moumouni Diallo.

Laga ini berlangsung dalam kondisi luar biasa bagi Burkina Faso, yang tampil dengan skuat muda yang didominasi para pemain di bawah 23 tahun, setelah rombongan mereka tiba di Buenos Aires hanya beberapa jam sebelum pertandingan dimulai, sesuatu yang semakin menyulitkan misi mereka menghadapi runner-up Piala Dunia.

Kini Messi bersiap untuk penampilan terakhirnya mengenakan kostum Argentina melawan Benin, dalam laga yang dijadwalkan pada Selasa 6 Oktober di Stadion "Monumental", yang menjadi perpisahan resminya dengan tim nasional.