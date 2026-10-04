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"Apa yang terjadi menuntut sanksi dan pengunduran diri": Skandal di Argentina jelang laga perpisahan Messi

Match report
Argentina vs Burkina Faso
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L. Messi
Argentina
Burkina Faso
Benin

Tujuh gol tanpa balas di Burkina Faso dan skandal di balik layar

Timnas Argentina meraih kemenangan mudah atas Burkina Faso dengan skor 7-0, dalam laga persahabatan yang digelar di Stadion "Monumental", Minggu, tanpa kehadiran Lionel Messi.

Gol-gol Argentina dicetak oleh Lautaro Martinez, Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julian Alvarez, Franco Mastantuono, dan Giuliano Simeone, selain gol bunuh diri dari Moumouni Diallo.

Laga ini berlangsung dalam kondisi luar biasa bagi Burkina Faso, yang tampil dengan skuat muda yang didominasi para pemain di bawah 23 tahun, setelah rombongan mereka tiba di Buenos Aires hanya beberapa jam sebelum pertandingan dimulai, sesuatu yang semakin menyulitkan misi mereka menghadapi runner-up Piala Dunia.

Kini Messi bersiap untuk penampilan terakhirnya mengenakan kostum Argentina melawan Benin, dalam laga yang dijadwalkan pada Selasa 6 Oktober di Stadion "Monumental", yang menjadi perpisahan resminya dengan tim nasional.

  • Kondisi luar biasa: "petualangan seumur hidup"

    Jurnalis Prancis Romain Molina mengungkap situasi di balik krisis yang menyertai laga persahabatan antara Argentina dan Burkina Faso, seraya menjelaskan bahwa pertandingan itu digelar dalam kondisi yang luar biasa, setelah timnas Afrika tersebut terpaksa mengandalkan 13 pemain yang tampil secara internasional untuk pertama kalinya, di tengah krisis logistik yang membuat sejumlah bintangnya menolak melakukan perjalanan dengan penerbangan yang berangkat dari Maroko.

    Molina menyebutkan melalui akunnya di situs X bahwa banyak pemain muda di timnas Burkina Faso menjalani "petualangan seumur hidup", karena mereka mendapati diri mereka berhadapan dengan runner-up juara dunia di Stadion "Monumental", meski sebagian dari mereka pada dasarnya bahkan belum memiliki kontrak profesional.

  • Pengalaman yang tak akan terlupakan

    Molina menjelaskan bahwa delegasi timnas Burkina Faso tiba di Argentina kurang dari 6 jam sebelum pertandingan dimulai, setelah perjalanan yang memakan waktu sekitar 12 jam, sebelum kelompok muda ini dihadapkan pada salah satu laga tersulit yang mungkin terjadi melawan tim yang berisikan bintang-bintang terbaik dunia.

    Ia menambahkan: "Apa pun hasilnya, pengalaman ini akan tetap terukir dalam ingatan para pemain ini selamanya.

  • Apa yang terjadi menuntut adanya sanksi dan pengunduran diri

    Molina mengkritik federasi sepak bola Argentina dan Burkina Faso, menilai bahwa suporter Argentina telah membayar harga tiket untuk menyaksikan laga melawan tim nasional Afrika yang kuat, bukan tim muda yang baru saja tiba dari perjalanan dan terdiri dari para pemain non-profesional.

    Ia menegaskan bahwa apa yang terjadi semestinya berujung pada "sanksi dan pengunduran diri" dari para pejabat kedua federasi, serta menggambarkan situasi tersebut sebagai "kekacauan organisasi".


    Ia menutup: "Saya merasa prihatin terhadap para pemain muda ini, lalu apa yang bisa mereka lakukan menghadapi runner-up Piala Dunia dalam kondisi seperti ini?".

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