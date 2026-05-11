Apa yang terjadi jika terjadi kesamaan poin di Bundesliga dan 2. Bundesliga setelah pekan ke-34?

Jika terjadi kesamaan poin di Bundesliga dan Liga 2, berbagai kriteria digunakan untuk menentukan peringkat – kriteria-kriteria ini diatur dalam urutan tetap dan memiliki bobot yang berbeda-beda.

1. Selisih gol: Pertama-tama, selisih gol yang menentukan. Tim dengan selisih gol yang lebih baik (jumlah gol yang dicetak dikurangi gol yang kebobolan) berada di posisi teratas.

2. Jumlah gol yang dicetak: Jika selisih gol tidak cukup, jumlah gol yang dicetak yang lebih tinggi akan menjadi penentu.

3. Pertandingan langsung: Jika masih imbang, hasil keseluruhan dari pertandingan kandang dan tandang tim-tim yang memiliki poin sama akan digunakan.

4. Gol tandang dalam pertandingan langsung: Jika pertandingan langsung juga berakhir imbang, tim yang mencetak lebih banyak gol tandang dalam pertandingan langsung akan unggul.

5. Jumlah total gol tandang: Selanjutnya, jumlah total semua gol tandang sepanjang musim akan dipertimbangkan.

6. Pertandingan penentuan: Jika semua hal tersebut tidak menghasilkan keputusan, maka sebagai langkah terakhir akan diadakan pertandingan penentuan di tempat netral.