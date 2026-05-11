Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Bundesliga, LogoGetty Images
GOAL

Diterjemahkan oleh

Apa yang terjadi jika terjadi kesamaan poin di Bundesliga dan 2. Bundesliga setelah pekan ke-34?

Bundesliga
2. Bundesliga

Bundesliga akan memasuki putaran terakhir pada hari Sabtu, sedangkan pertandingan terakhir Liga 2 akan digelar pada hari Minggu. Namun, bagaimana jika ada beberapa tim yang memiliki jumlah poin yang sama?

Juara liga sudah ditentukan – kini, sorotan pada pekan terakhir (17 Mei) tertuju pada persaingan sengit untuk memperebutkan sisa tempat di Liga Champions. Saat ini, RB Leipzig (peringkat 3), VfB Stuttgart (peringkat 4), dan Bayer Leverkusen (peringkat 5) tengah bersaing ketat untuk lolos ke kompetisi bergengsi tersebut. Di bagian bawah klasemen, ada tiga tim yang memiliki poin yang sama. Dan di Liga 2, semuanya masih terbuka kecuali dua keputusan. 

Namun, apa yang sebenarnya terjadi jika tim-tim memiliki poin yang sama setelah hari pertandingan terakhir? Artikel berikut ini memberikan jawabannya.

Temukan penawaran terbaik untuk Anda Mulai dari 24,99 Euro/bulan

  • Apa yang terjadi jika terjadi kesamaan poin di Bundesliga dan 2. Bundesliga? Berbagai skenario

    Bukan hanya di papan atas, beberapa tim masih berjuang habis-habisan pada pekan ke-34. Belum ada tim yang dipastikan terdegradasi. Berkat perburuan poin yang gemilang, 1. FC Heidenheim (peringkat ke-17) kembali memiliki peluang realistis untuk merebut posisi play-off degradasi. Dengan kemenangan atas FSV Mainz 05, yang kini hanya bertarung untuk posisi ke-16, tim asuhan pelatih Frank Schmidt sebenarnya bisa melompat ke peringkat ke-16. Pasalnya, VfL Wolfsburg (16) dan FC St. Pauli (18) akan saling berhadapan. 

    Di Liga 2 pun, persaingan di akhir musim sangat seru. Tiga tim berebut posisi promosi kedua di belakang juara Schalke 04: SV Elversberg, Hannover 96, dan SC Paderborn - ketiganya sama-sama mengoleksi 59 poin. Di bagian bawah klasemen, persaingan juga tak kalah sengit. Jika Greuther Fürth menang melawan Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld meraih satu poin melawan Hertha BSC, dan Braunschweig kalah di kandang Schalke, maka akan ada empat klub yang memiliki 37 poin. Hanya Preußen Münster yang sudah dipastikan terdegradasi. 

    • Iklan
  • Preußen Münster v SV Elversberg - 2. BundesligaGetty Images Sport

    Apa yang terjadi jika terjadi kesamaan poin di Bundesliga dan 2. Bundesliga?

    Jika terjadi kesamaan poin di Bundesliga dan Liga 2, berbagai kriteria digunakan untuk menentukan peringkat – kriteria-kriteria ini diatur dalam urutan tetap dan memiliki bobot yang berbeda-beda.

    1. Selisih gol: Pertama-tama, selisih gol yang menentukan. Tim dengan selisih gol yang lebih baik (jumlah gol yang dicetak dikurangi gol yang kebobolan) berada di posisi teratas.

    2. Jumlah gol yang dicetak: Jika selisih gol tidak cukup, jumlah gol yang dicetak yang lebih tinggi akan menjadi penentu.

    3. Pertandingan langsung: Jika masih imbang, hasil keseluruhan dari pertandingan kandang dan tandang tim-tim yang memiliki poin sama akan digunakan.

    4. Gol tandang dalam pertandingan langsung: Jika pertandingan langsung juga berakhir imbang, tim yang mencetak lebih banyak gol tandang dalam pertandingan langsung akan unggul.

    5. Jumlah total gol tandang: Selanjutnya, jumlah total semua gol tandang sepanjang musim akan dipertimbangkan.

    6. Pertandingan penentuan: Jika semua hal tersebut tidak menghasilkan keputusan, maka sebagai langkah terakhir akan diadakan pertandingan penentuan di tempat netral.

  • Apa yang terjadi jika terjadi kesamaan poin di Bundesliga dan 2. Bundesliga? Siaran TV dan streaming langsung

    Pada hari Sabtu, Anda dapat memilih di antara dua saluran untuk menonton langsung pertandingan terakhir Bundesliga. Di DAZN, Anda dapat menyaksikan siaran langsung sembilan pertandingan sekaligus mulai pukul 15.30.

    Sementara itu, di Sky, Anda memiliki kesempatan untuk menonton semua pertandingan secara terpisah. Jadi, Anda bisa berganti-ganti saluran sesuai dengan ketegangan pertandingan. 

    Saluran TV berbayar ini juga menayangkan pertandingan Bundesliga 2. Dalam hal ini, Anda dapat memilih antara siaran langsung gabungan atau pertandingan tunggal. 

    Tonton sekarang!Tempat Anda untuk siaran langsung olahraga

  • Bundesliga: Klasemen menjelang pekan ke-34

    PeringkatTimPertandinganGolSelisihPoin
    1FC Bayern München33117:358286
    2Borussia Dortmund3368:343470
    3RB Leipzig3365:432265
    4VfB Stuttgart3369:472261
    5TSG Hoffenheim3365:481761
    6Bayer Leverkusen3367:462158
    7SC Freiburg3347:56-944
    8Eintracht Frankfurt3359:63-443
    9FC Augsburg3345:57-1243
    101. FSV Mainz 053342:53-1137
    11Hamburger SV3339:53-1437
    121. FC Union Berlin3340:58-1836
    13Bor. Mönchengladbach3338:53-1535
    141. FC Köln3348:58-1032
    15SV Werder Bremen3337:58-2132
    16VfL Wolfsburg3342:68-2626
    171. FC Heidenheim 18463341:70-2926
    18FC St. Pauli3328:57-2926

  • schoeppner heidenheim koelngetty

    Bundesliga 2: Klasemen menjelang pekan ke-34

    PeringkatTimPertandinganGolSelisihPoin
    1FC Schalke 043349:311867
    2SV 07 Elversberg3361:392259
    3Hannover 963357:411659
    4SC Paderborn 073357:451259
    5SV Darmstadt 983357:431452
    6Hertha BSC3346:38851
    71. FC Kaiserslautern3351:47449
    81. FC Nürnberg3344:42245
    9Karlsruher SC3352:62-1044
    10VfL Bochum3347:46141
    11Holstein Kiel3343:46-341
    121. FC Magdeburg3352:57-539
    13Dynamo Dresden3352:52038
    14Eintracht Braunschweig3336:53-1737
    15Fortuna Düsseldorf3333:50-1737
    16Arminia Bielefeld3347:50-336
    17SpVgg Greuther Fürth3346:68-2234
    18Preußen Münster3338:58-2030