Italy v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

Apa yang terjadi jika pertandingan Bosnia-Italia berakhir imbang pada menit ke-90? Perpanjangan waktu atau adu penalti? Apa yang diatur dalam peraturan?

Peraturan babak playoff Piala Dunia terkait perpanjangan waktu dan adu penalti: skenario yang mungkin terjadi jika pertandingan Bosnia-Italia berakhir imbang pada menit ke-90.

Masuk atau tersingkir, Italia mempertaruhkan segalanya. Pada Selasa, 31 Maret 2026, Azzurri akan menghadapi Bosnia-Herzegovina di final babak playoff Piala Dunia, langkah terakhir untuk kembali berlaga di ajang yang sudah tak pernah diikuti timnas kita sejak 2014, setelah absen pada dua edisi berikutnya (Rusia 2018, Qatar 2022).

Tim asuhan Rino Gattuso akan bertanding di Zenica, kandang lawan, untuk merebut tempat di Grup B Piala Dunia, bersama Kanada, Swiss, dan Qatar.

Namun, apa yang terjadi jika pertandingan Bosnia-Italia berakhir imbang pada menit ke-90? Apakah akan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu atau langsung ke adu penalti? Berikut adalah ketentuan yang berlaku.

    Sesuai dengan peraturan babak playoff Piala Dunia, jika pada akhir waktu reguler pertandingan Bosnia-Italia skornya imbang, maka kedua tim nasional tersebut akan melanjutkan perebutan tiket ke babak playoff melalui perpanjangan waktu, yang terdiri dari dua babak masing-masing berdurasi 15 menit. Jika skor imbang tetap berlanjut, maka pertandingan akan ditentukan melalui adu penalti, seperti yang terjadi pada pertandingan Wales-Bosnia yang berakhir 1-1 dan dimenangkan oleh Dzeko dan rekan-rekannya melalui adu penalti setelah perpanjangan waktu.

