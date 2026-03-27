Apa yang terjadi jika pertandingan Bosnia-Italia berakhir imbang pada menit ke-90? Perpanjangan waktu atau adu penalti? Apa yang diatur dalam peraturan?

Masuk atau tersingkir, Italia mempertaruhkan segalanya. Pada Selasa, 31 Maret 2026, Azzurri akan menghadapi Bosnia-Herzegovina di final babak playoff Piala Dunia, langkah terakhir untuk kembali berlaga di ajang yang sudah tak pernah diikuti timnas kita sejak 2014, setelah absen pada dua edisi berikutnya (Rusia 2018, Qatar 2022).

Tim asuhan Rino Gattuso akan bertanding di Zenica, kandang lawan, untuk merebut tempat di Grup B Piala Dunia, bersama Kanada, Swiss, dan Qatar.

Namun, apa yang terjadi jika pertandingan Bosnia-Italia berakhir imbang pada menit ke-90? Apakah akan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu atau langsung ke adu penalti? Berikut adalah ketentuan yang berlaku.