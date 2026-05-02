Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Apa yang terjadi di ruang ganti tetap di sana" - Alvaro Arbeloa yang sensitif menanggapi laporan tentang "pertengkaran hebat" Dani Ceballos di tengah meningkatnya ketegangan di Real Madrid
Arbeloa tetap bungkam soal insiden dengan Ceballos
Suasana di Real Madrid saat ini digambarkan telah mencapai titik didih menyusul "pertemuan tatap muka yang tidak menyenangkan" antara Arbeloa dan Ceballos. Berbagai laporan menyebutkan bahwa gelandang berusia 29 tahun itu telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub tersebut setelah komunikasi dengan manajernya benar-benar putus, yang berujung pada pengucilannya dari skuad yang menghadapi Real Betis pekan lalu.
Ketika ditanya mengenai isu-isu yang diduga terjadi dan keadaan hubungannya dengan mantan pemain Arsenal tersebut, Arbeloa bersikap tegas. “Saya tidak terlibat dalam perdebatan publik mengenai para pemain saya,” kata sang pelatih kepada para wartawan. “Sudah 20 tahun sejak saya berlatih sebagai pemain Real Madrid, dan hal pertama yang saya pelajari dari para pemain senior adalah bahwa apa yang terjadi di ruang ganti Real Madrid, tetap di ruang ganti Real Madrid.”
- Getty Images Sport
Menangani ketegangan dengan anggota tim senior
Ceballos bukanlah satu-satunya pemain yang dilaporkan berselisih dengan manajemen saat ini, karena desas-desus ketidakpuasan yang melibatkan Raul Asencio dan bek sayap veteran Dani Carvajal terus beredar. Namun, Arbeloa dengan cepat membantah segala spekulasi bahwa ia mulai kecewa dengan skuadnya, dan menegaskan bahwa masalah internal akan tetap diselesaikan secara tertutup.
“Tentu saja tidak, saya membela mereka secara terbuka,” kata Arbeloa ketika ditanya apakah ia kecewa dengan para pemainnya. “Saya berada di tangan mereka karena apa yang mereka tunjukkan kepada saya setiap hari. Itulah yang seharusnya dilakukan seorang pelatih. Kami memiliki hubungan yang cukup terbuka dengan sebagian besar dari mereka. Apa pun yang perlu diselesaikan adalah urusan kami. Saya akan selalu membela mereka dari posisi ini.”
Rumor seputar Mourinho tak kunjung mereda
Perselisihan internal ini terjadi di saat masa depan jangka panjang Arbeloa di Bernabeu mulai dipertanyakan. Dengan kegagalan di Liga Champions yang masih segar dalam ingatan dan gelar La Liga yang semakin menjauh, Jose Mourinho santer dikaitkan dengan kembalinya yang sensasional ke ibu kota Spanyol untuk menggantikan pelatih berusia 43 tahun itu.
Arbeloa tetap bersikukuh bahwa spekulasi tersebut tidak mengganggu konsentrasinya maupun stafnya. “Tidak, saya fokus pada pertandingan berikutnya, dan keributan itu tidak mengganggu saya,” jelasnya. “Saya mengerti semua pertanyaan yang harus Anda ajukan kepada saya. Tapi jawaban saya akan tetap sama. Yang saya khawatirkan adalah pertandingan besok, dan tiga poin, yang bagi saya adalah hal yang penting, bagi tim saya, para pemain, dan klub. Begitulah cara saya memahaminya.”
- Getty Images
Mendorong tim untuk lebih berjuang
Dengan hanya tersisa lima pertandingan di La Liga, Real Madrid tertinggal 11 poin dari Barcelona, yang secara efektif membuat gelar juara lepas dari genggaman mereka untuk musim kedua berturut-turut. Kekecewaan terbaru mereka terjadi dalam hasil imbang yang mengecewakan melawan Real Betis, di mana mereka kebobolan gol penyama kedudukan di menit-menit akhir. Meskipun membela karakter tim, Arbeloa mengakui bahwa penampilan belakangan ini belum memenuhi standar yang diharapkan di Bernabeu. Ia mencatat bahwa bakat saja tidak lagi cukup untuk meraih kemenangan di era sepak bola modern, dan menyerukan perubahan mentalitas serta disiplin taktis secara kolektif.
“Masih banyak pertandingan yang tersisa,” tutup Arbeloa. “Hasil-hasil yang diraih sejauh ini jauh dari apa yang seharusnya dicapai Real Madrid. Saat ini, Anda tidak bisa mengalahkan siapa pun hanya dengan turun dari bus. Kami harus banyak meningkatkan diri, secara kolektif. Bakat yang kami miliki tidak cukup hanya untuk menguasai bola dan bermain secara individual. Kami membutuhkan rencana, struktur, dan cara untuk mengganggu lawan.”