"Apa yang terjadi di ruang ganti tetap di sana" - Alvaro Arbeloa yang sensitif menanggapi laporan tentang "pertengkaran hebat" Dani Ceballos di tengah meningkatnya ketegangan di Real Madrid

Suasana di Real Madrid saat ini digambarkan telah mencapai titik didih menyusul "pertemuan tatap muka yang tidak menyenangkan" antara Arbeloa dan Ceballos. Berbagai laporan menyebutkan bahwa gelandang berusia 29 tahun itu telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub tersebut setelah komunikasi dengan manajernya benar-benar putus, yang berujung pada pengucilannya dari skuad yang menghadapi Real Betis pekan lalu.

Ketika ditanya mengenai isu-isu yang diduga terjadi dan keadaan hubungannya dengan mantan pemain Arsenal tersebut, Arbeloa bersikap tegas. “Saya tidak terlibat dalam perdebatan publik mengenai para pemain saya,” kata sang pelatih kepada para wartawan. “Sudah 20 tahun sejak saya berlatih sebagai pemain Real Madrid, dan hal pertama yang saya pelajari dari para pemain senior adalah bahwa apa yang terjadi di ruang ganti Real Madrid, tetap di ruang ganti Real Madrid.”



