Perhatian besar tertuju pada masa depan Jules Koundé. Bek Barcelona dan tim nasional Prancis itu telah kehilangan tempat sebagai starter di kedua timnya, sedang menjalani periode sulit dalam kariernya, dan disebut telah dimasukkan ke daftar jual oleh klub Catalan tersebut. Sementara beberapa klub dari Premier League mulai menaruh minat pada situasinya, mantan pemain Sevilla itu akan menentukan apakah akan membuka lembaran baru mulai Januari atau mencoba membalikkan tren negatif ini.
Apa yang terjadi dengan Koundé? Dicadangkan bersama Barcelona dan Prancis, dia masuk pasar transfer: ke mana dia bisa pergi, termasuk ke Italia
Setelah menanjak di Spanyol, Koundé sempat diperebutkan klub-klub besar dari seluruh Eropa dan kemudian dibeli Barcelona dengan mahar jutaan euro, merebutnya dari Chelsea. Di Catalunya ia sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kemudian menemukan tempat utama dan kesuksesan setelah bergeser dari tengah ke sisi lapangan dan bermain secara konsisten sebagai bek kanan. Selama bertahun-tahun ia menjadi senjata taktis terutama bagi Flick yang, dengan menahannya lebih dalam, bisa memakai susunan yang lebih ofensif.
Namun dalam beberapa bulan terakhir, sentralitasnya dalam proyek blaugrana mulai memudar, menit bermainnya menurun drastis dan, juga mengingat gajinya yang besar, klub tidak akan terlalu keberatan dengan penjualannya yang menguntungkan. Pada bursa-bursa sebelumnya, Koundé memang sudah dikaitkan dengan kemungkinan transfer ke luar negeri, terutama ke Premier League, tetapi kini bisa jadi inilah saat yang tepat untuk membuka babak baru dalam perjalanannya.
Lagi pula, selain telah kehilangan posisi dalam hierarki Flick (yang kini di posisinya lebih mengandalkan Eric Garcia dan Joao Cancelo), pelatih baru timnas Prancis, Zinedine Zidane, memang memanggilnya tetapi lebih sering membiarkannya di bangku cadangan dengan lebih memilih Kalulu. Di level klub dan tim nasional, dalam enam laga terakhir, ia hanya bermain 90 menit dari 540 menit yang tersedia, situasi yang menuntut sebuah refleksi.
Menurut laporan SPORT, untuk saat ini, Jules Koundé tidak berniat meninggalkan Barcelona, meski perannya telah berkurang. Targetnya tetap merebut kembali tempat inti yang hilang dalam beberapa pekan ke depan dan, hanya jika itu tidak terjadi, barulah bisa ada perkembangan, yang saat ini masih sangat kecil kemungkinannya. Memang benar bahwa Arsenal, Chelsea, Manchester United, dan Liverpool telah mencari informasi tentang dirinya, tetapi sang pemain langsung menolak pendekatan tersebut. Di sisi lain, klub Catalan juga tidak berniat melego murah salah satu aset mereka yang, terlebih lagi, masih terikat kontrak dengan klub (meski sangat besar, yakni 6,5 juta per tahun) hingga 2030.
Namun, jika pada akhirnya ia membuka peluang untuk dijual, maka perebutan Koundé akan memicu lelang yang sesungguhnya. Lelang yang juga bisa diikuti oleh tim-tim Italia, meski mereka sadar akan superioritas para pesaing dari Inggris. Pemain seperti itu akan sangat berguna terutama bagi Inter dan Milan yang memiliki beberapa kekurangan di lini belakang, yang bisa ditutupi oleh pemain cepat yang dapat dimainkan baik di tengah maupun di kanan, dalam formasi empat bek maupun tiga bek.
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