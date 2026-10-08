Setelah menanjak di Spanyol, Koundé sempat diperebutkan klub-klub besar dari seluruh Eropa dan kemudian dibeli Barcelona dengan mahar jutaan euro, merebutnya dari Chelsea. Di Catalunya ia sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kemudian menemukan tempat utama dan kesuksesan setelah bergeser dari tengah ke sisi lapangan dan bermain secara konsisten sebagai bek kanan. Selama bertahun-tahun ia menjadi senjata taktis terutama bagi Flick yang, dengan menahannya lebih dalam, bisa memakai susunan yang lebih ofensif.





Namun dalam beberapa bulan terakhir, sentralitasnya dalam proyek blaugrana mulai memudar, menit bermainnya menurun drastis dan, juga mengingat gajinya yang besar, klub tidak akan terlalu keberatan dengan penjualannya yang menguntungkan. Pada bursa-bursa sebelumnya, Koundé memang sudah dikaitkan dengan kemungkinan transfer ke luar negeri, terutama ke Premier League, tetapi kini bisa jadi inilah saat yang tepat untuk membuka babak baru dalam perjalanannya.





Lagi pula, selain telah kehilangan posisi dalam hierarki Flick (yang kini di posisinya lebih mengandalkan Eric Garcia dan Joao Cancelo), pelatih baru timnas Prancis, Zinedine Zidane, memang memanggilnya tetapi lebih sering membiarkannya di bangku cadangan dengan lebih memilih Kalulu. Di level klub dan tim nasional, dalam enam laga terakhir, ia hanya bermain 90 menit dari 540 menit yang tersedia, situasi yang menuntut sebuah refleksi.



