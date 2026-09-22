Apa yang terjadi dengan Federico Chiesa? Cedera, nol penampilan bersama Liverpool, masih absen dari skuad Italia

Chiesa, yang pada 25 Oktober mendatang akan merayakan ulang tahunnya yang ke-29, masih punya banyak hal untuk dikatakan dan diberikan. Jika ia tak bisa menemukan ruang bermain dengan seragam Red, pada Januari ia akan angkat koper. Dengan 18 bulan tersisa sebelum kontraknya berakhir, ia harus melakukannya demi kebaikan semua pihak. Ia tak bisa membiarkan dirinya berjamur di bangku cadangan, ia ingin bermain, ia harus melakukannya, juga untuk merebut kembali tempat di Timnas Italia. Setelah penolakan dari Gattuso, ia memimpikan kembali ke Timnas Italia dengan Mancini di kursi pelatih, sosok yang bersamanya ia menjuarai Piala Eropa, sosok yang bersamanya versi terbaik dirinya terlihat. Kecil kemungkinan ia akan mendapat tempat untuk agenda UEFA Nations League pada November, targetnya adalah Maret, saat kualifikasi Euro 2028 dimulai. Ia yang memainkan pertandingan terakhirnya bersama Timnas Italia di Piala Eropa terakhir, yaitu edisi 2024 di Jerman: babak 16 besar di Berlin yang kalah dari Swiss.