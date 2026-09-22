Tahun baru, hidup lama. Musim 2026-27 seharusnya menjadi tahun kebangkitan bagi Federico Chiesa, tetapi tak ada yang berubah dibandingkan masa lalu yang baru saja dilewatinya. Penyerang eks Juventus dan Fiorentina itu terus menjadi korban masalah fisik, yang terbaru cedera otot beberapa hari sebelum kick-off, yang membuatnya menyaksikan semua pertandingan Liverpool musim ini dari tribun atau dari sofa, di depan televisi. Setelah kepergian Slot dan kedatangan Iraola, pemain kelahiran 1997 itu berharap bisa berbalik arah, benar-benar menjadi sebuah opsi, kembali menjadi pemain yang dikagumi di Euro 2021, tetapi kenyataannya tidak benar-benar seperti itu. Dan ketika ia kembali tersedia, ia akan dipaksa mengejar ketertinggalan, sekali lagi.
Apa yang terjadi dengan Federico Chiesa? Cedera, nol penampilan bersama Liverpool, masih absen dari skuad Italia
Pilihan terakhir Iraola
Menurut media Inggris, Federico Chiesa diperkirakan akan kembali berlatih bersama tim pekan depan, untuk mempersiapkan laga akbar melawan Manchester City yang dijadwalkan pada Minggu, 11 Oktober. Setelah jeda, Reds, seperti semua tim besar, akan bermain setiap tiga hari sekali, Chiesa berharap bisa mendapat sedikit ruang, agar merasa penting, untuk mencoba naik dalam urutan pilihan. Ia tentu akan memiliki peluangnya, tetapi tidak boleh gagal: saat ini ia berada di belakang Barcola, Gakpo, Wirtz, ditambah pendatang terbaru Munoz dan pemain muda Ngumoha, yang kini benar-benar telah menjadi alternatif yang valid bagi para starter.
Ingin membawa Italia ke 2026
Chiesa, yang pada 25 Oktober mendatang akan merayakan ulang tahunnya yang ke-29, masih punya banyak hal untuk dikatakan dan diberikan. Jika ia tak bisa menemukan ruang bermain dengan seragam Red, pada Januari ia akan angkat koper. Dengan 18 bulan tersisa sebelum kontraknya berakhir, ia harus melakukannya demi kebaikan semua pihak. Ia tak bisa membiarkan dirinya berjamur di bangku cadangan, ia ingin bermain, ia harus melakukannya, juga untuk merebut kembali tempat di Timnas Italia. Setelah penolakan dari Gattuso, ia memimpikan kembali ke Timnas Italia dengan Mancini di kursi pelatih, sosok yang bersamanya ia menjuarai Piala Eropa, sosok yang bersamanya versi terbaik dirinya terlihat. Kecil kemungkinan ia akan mendapat tempat untuk agenda UEFA Nations League pada November, targetnya adalah Maret, saat kualifikasi Euro 2028 dimulai. Ia yang memainkan pertandingan terakhirnya bersama Timnas Italia di Piala Eropa terakhir, yaitu edisi 2024 di Jerman: babak 16 besar di Berlin yang kalah dari Swiss.
Berapa biaya dan berapa gaji Chiesa
Pada Januari, Chiesa akan dimasukkan ke pasar transfer. Target Liverpool, saat ini, adalah mendapatkan setidaknya 15 juta euro dari penjualannya. Siapa pun yang menginginkannya (di Italia ia masuk dalam radar Napoli dan Inter) tetap harus mempertimbangkan gajinya: di Inggris, putra Enrico itu menghasilkan sekitar 7 juta euro bersih per musim.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami