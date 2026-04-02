Apa yang terjadi dengan Chido Obi? Pelatih akademi Man Utd menjelaskan alasan absennya pemain muda berbakat itu dari tim utama setelah komentar 'tidak perlu dan merugikan' dari Ruben Amorim

Berbicara untuk pertama kalinya sejak kembali ke klub untuk memimpin tim U-21 sebagai bagian dari perombakan yang dipicu oleh kedatangan Michael Carrick, Adam Lawrence membantah anggapan bahwa Obi mengalami kemunduran. "Chido memiliki kualitas dan potensi yang nyata serta berada dalam kondisi yang sangat baik," tegas Lawrence. "Itu adalah keputusan yang disengaja di awal musim agar Chido dapat memusatkan perkembangannya di lingkungan akademi. Klub telah mengambil langkah yang tepat pada bursa transfer yang baru saja berlalu, yaitu mempertahankan Chido di klub."

Lawrence mengakui bahwa kembali ke sepak bola akademi setelah merasakan pengalaman di tim utama tidak pernah mudah. "Chido mencintai sepak bola. Secara alami, seperti halnya pemain mana pun, ketika Anda sudah merasakan pengalaman di tim utama dan kemudian tidak sering berada di lingkungan itu, hal itu pasti akan berdampak," akunya. "Pasti ada sedikit kekecewaan atau frustrasi. Dia layak mendapat pujian karena menghadapinya dengan cara yang tepat."