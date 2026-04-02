Apa yang terjadi dengan Chido Obi? Pelatih akademi Man Utd menjelaskan alasan absennya pemain muda berbakat itu dari tim utama setelah komentar 'tidak perlu dan merugikan' dari Ruben Amorim
Penilaian kontroversial Amorim terhadap para bintang muda
Suasana di sekitar akademi United menjadi tegang akibat komentar yang dilontarkan Amorim pada bulan Desember. Saat membela keputusannya untuk memprioritaskan pemain berpengalaman, mantan pelatih kepala tim utama itu memberikan penilaian yang blak-blakan terhadap para pemain muda berbakat klub. "[Harry] Amass sedang kesulitan di Championship. Chido tidak selalu menjadi starter di tim U-21," kata Amorim, yang oleh banyak pihak di Carrington dianggap sebagai serangan "yang tidak perlu dan berpotensi merugikan" terhadap pengembangan pemain muda klub, menurut laporan BBC.
Obi dan rekan mudanya, Amass, dilaporkan mengungkapkan rasa frustrasi mereka dengan memposting dan kemudian segera menghapus unggahan di media sosial yang menyoroti prestasi masing-masing.
Staf pelatih membela kemajuan Obi
Berbicara untuk pertama kalinya sejak kembali ke klub untuk memimpin tim U-21 sebagai bagian dari perombakan yang dipicu oleh kedatangan Michael Carrick, Adam Lawrence membantah anggapan bahwa Obi mengalami kemunduran. "Chido memiliki kualitas dan potensi yang nyata serta berada dalam kondisi yang sangat baik," tegas Lawrence. "Itu adalah keputusan yang disengaja di awal musim agar Chido dapat memusatkan perkembangannya di lingkungan akademi. Klub telah mengambil langkah yang tepat pada bursa transfer yang baru saja berlalu, yaitu mempertahankan Chido di klub."
Lawrence mengakui bahwa kembali ke sepak bola akademi setelah merasakan pengalaman di tim utama tidak pernah mudah. "Chido mencintai sepak bola. Secara alami, seperti halnya pemain mana pun, ketika Anda sudah merasakan pengalaman di tim utama dan kemudian tidak sering berada di lingkungan itu, hal itu pasti akan berdampak," akunya. "Pasti ada sedikit kekecewaan atau frustrasi. Dia layak mendapat pujian karena menghadapinya dengan cara yang tepat."
Mengatasi hambatan cedera yang mengkhawatirkan
Tepat ketika pemanggilan kembali ke tim senior tampak mungkin terjadi, Obi justru mengalami hambatan yang nyata. Dalam pertandingan melawan Chelsea U21 awal bulan ini, pemain muda tersebut terpaksa ditarik keluar karena mengalami cedera kepala yang mengkhawatirkan hanya beberapa detik setelah masuk ke lapangan. Insiden tersebut terjadi tepat di hadapan manajer sementara Carrick, yang menyaksikan dari tribun saat sang penyerang menjalani protokol pemeriksaan gegar otak.
Lawrence memastikan bahwa Obi kini telah pulih sepenuhnya dari gegar otak tersebut, sambil menambahkan: "Itu merupakan kemunduran karena dalam dua atau tiga minggu sebelumnya, dia terlihat sangat bagus - Chido dalam performa terbaiknya." Sebelum cedera itu, sang penyerang telah menunjukkan kelasnya dengan mencetak empat gol saat melawan Leicester City, mengingatkan semua orang mengapa dia begitu didambakan saat pindah dari akademi Arsenal.
Program yang telah disusun untuk pertumbuhan di masa depan
Pihak manajemen United mengambil sikap tegas pada bursa transfer Januari dengan menolak semua tawaran peminjaman untuk pemain timnas Denmark U-21 tersebut, karena klub memutuskan untuk mempertahankannya di dalam tim guna memfokuskan pada perkembangan holistiknya. Lawrence yakin stabilitas ini membuahkan hasil, dengan mengatakan: "Dia mendapat manfaat dari rutinitas, ritme, dan program yang teratur. Dia dilatih oleh orang-orang yang sama dan bermain bersama kelompok pemain yang serupa."
Seiring musim mencapai puncaknya, Obi akan menjadi kunci bagi tim muda di Premier League Under-21 International Cup dan FA Youth Cup. Staf akademi terus menuntut standar tinggi dari sang striker untuk memastikan dia siap secara fisik dan psikologis untuk level berikutnya. "Kami mendorong Chido dan menantangnya. Pada akhirnya, tingkat kemajuan dan penampilannya akan menentukan apa yang terjadi di musim panas," Lawrence menyimpulkan.