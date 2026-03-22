"Apa yang sudah aku lakukan?!" - Bagaimana tendangan terhadap Cristiano Ronaldo membuat bek Real Madrid itu didepak

Hernando mengakui bahwa ia telah melewati batas dalam satu sesi latihan. Pemain berusia 27 tahun itu—yang kini bermain untuk Racing Santander—menceritakan kepada Cadena SER bagaimana ia berisiko dikucilkan oleh Real: “Aku secara tidak sengaja menendang Cristiano. Serius, saya bahkan tidak bermaksud untuk menginjaknya. Tapi dalam sebuah permainan di mana saya melihat dia pasti akan datang, saya terjatuh, dia menyentuh bola sedikit, dan saya menendang tendon Achilles-nya, yang merupakan tendangan yang kejam.

“Saya berpikir: 'Ya Tuhan, apa yang sudah saya lakukan?' Saya tidak berlatih lagi sepanjang tahun itu! Saya kira itu sekitar bulan Maret, saya tidak ingat tepatnya kapan, waktu yang tersisa hingga akhir musim tidak banyak, tapi saya tidak dipanggil lagi sepanjang tahun itu!”

Selama bertahun-tahun sejak itu, diklaim bahwa Hernando sepenuhnya diabaikan oleh Madrid setelah insiden di lapangan latihan dengan Ronaldo. Dia berusaha mengklarifikasi situasi tersebut, menambahkan: “Tahun itu, Cristiano pindah ke Juventus, dan tahun berikutnya saya kembali berlatih bersama tim utama. Lalu berita mulai beredar seperti 'pemain muda yang menghancurkan kariernya'. Dan saya berpikir, 'Ya Tuhan, ini jadi bola salju yang besar.'

“Ada juga laporan yang mengatakan bahwa saya tidak pernah dipanggil ke tim utama lagi, bahwa saya telah dikucilkan, dan itu bohong. Memang benar bahwa dalam dua atau tiga bulan tersisa musim itu saya tidak dipanggil lagi, tapi saya kembali pada musim panas berikutnya. Faktanya, mereka mengandalkan saya untuk pramusim berikutnya dan saya tidak bisa ikut karena cedera, tapi mereka benar-benar mengandalkan saya.”