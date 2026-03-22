Diterjemahkan oleh
"Apa yang sudah aku lakukan?!" - Bagaimana tendangan terhadap Cristiano Ronaldo membuat bek Real Madrid itu didepak
Ronaldo seharusnya tak tergantikan di Real Madrid
Tidak ada niat jahat dalam tekel tersebut, namun hal itu justru membuatnya bermasalah. Selama masa kejayaannya yang memecahkan rekor di Santiago Bernabeu, Ronaldo—pemenang Ballon d’Or lima kali—dianggap tak tersentuh, sementara rival abadinya, Lionel Messi, menikmati status serupa di Barcelona.
Rekan setim didorong untuk tidak memberikan perlakuan kasar yang tidak perlu kepada para pemain bintang, karena kebugaran mereka dianggap krusial bagi kepentingan tim. Hal terakhir yang dibutuhkan Real adalah melihat Ronaldo absen dari pertandingan setelah terkena benturan dari rekan setimnya.
Bagaimana rekan setim Ronaldo di Real Madrid menjatuhkannya dengan tekel yang 'kejam'
Hernando mengakui bahwa ia telah melewati batas dalam satu sesi latihan. Pemain berusia 27 tahun itu—yang kini bermain untuk Racing Santander—menceritakan kepada Cadena SER bagaimana ia berisiko dikucilkan oleh Real: “Aku secara tidak sengaja menendang Cristiano. Serius, saya bahkan tidak bermaksud untuk menginjaknya. Tapi dalam sebuah permainan di mana saya melihat dia pasti akan datang, saya terjatuh, dia menyentuh bola sedikit, dan saya menendang tendon Achilles-nya, yang merupakan tendangan yang kejam.
“Saya berpikir: 'Ya Tuhan, apa yang sudah saya lakukan?' Saya tidak berlatih lagi sepanjang tahun itu! Saya kira itu sekitar bulan Maret, saya tidak ingat tepatnya kapan, waktu yang tersisa hingga akhir musim tidak banyak, tapi saya tidak dipanggil lagi sepanjang tahun itu!”
Selama bertahun-tahun sejak itu, diklaim bahwa Hernando sepenuhnya diabaikan oleh Madrid setelah insiden di lapangan latihan dengan Ronaldo. Dia berusaha mengklarifikasi situasi tersebut, menambahkan: “Tahun itu, Cristiano pindah ke Juventus, dan tahun berikutnya saya kembali berlatih bersama tim utama. Lalu berita mulai beredar seperti 'pemain muda yang menghancurkan kariernya'. Dan saya berpikir, 'Ya Tuhan, ini jadi bola salju yang besar.'
“Ada juga laporan yang mengatakan bahwa saya tidak pernah dipanggil ke tim utama lagi, bahwa saya telah dikucilkan, dan itu bohong. Memang benar bahwa dalam dua atau tiga bulan tersisa musim itu saya tidak dipanggil lagi, tapi saya kembali pada musim panas berikutnya. Faktanya, mereka mengandalkan saya untuk pramusim berikutnya dan saya tidak bisa ikut karena cedera, tapi mereka benar-benar mengandalkan saya.”
Hernando menikmati waktunya bersama para bintang Real Madrid
Meskipun pernah mengalami satu momen yang tak terlupakan bersama Ronaldo, Hernando memiliki banyak kenangan indah selama bekerja bersama ‘Galacticos’ di Madrid. Ia mendapat kesempatan untuk berlatih di bawah bimbingan legenda Los Blancos peraih Piala Dunia, Zinedine Zidane.
Hernando mengatakan tentang pengalaman itu: “Awalnya, Anda tidak bisa mempercayainya, dan di atas itu semua, saya pergi ke pramusim untuk pertama kalinya tanpa pernah berlatih bersama mereka bahkan sehari pun di Valdebebas. Tiba-tiba, saya menemukan diri saya berlatih, makan bersama mereka, menjalani kehidupan sehari-hari di hotel, dan saya sedikit terkejut, tanpa menyadari apa yang sedang terjadi pada saya.
“Tahun itu, saya mulai berlatih banyak bersama mereka dan menyadari dampaknya, dan saya pikir, karena Anda tidak menyadarinya, mungkin Anda tidak memanfaatkannya sebaik yang seharusnya, karena pada akhirnya Anda menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa saja. Ketika saya meninggalkan sana dan tahun-tahun berlalu, saya mulai memberikan arti penting yang seharusnya pada hal itu.”
Pencetak gol terbanyak sepanjang masa Real Madrid masih aktif bermain di usia 41 tahun
Mantan pemain timnas Spanyol U-21, Hernando, meninggalkan Real Madrid pada tahun 2021 dan kini bermain di divisi kedua liga Spanyol. Ronaldo memutuskan hubungan dengan Real Madrid pada tahun 2018 — sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub tersebut — dan masih tampil gemilang di usia 41 tahun bersama klub Liga Pro Arab Saudi, Al-Nassr.
