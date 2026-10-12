Ditanya apakah sosok yang kompetitif itu masih berhasrat melatih setelah gagal dalam beberapa tugas yang sulit, mantan bek Everton Stubbs, yang berbicara atas kerja sama dengan Gambler Media, mengatakan kepada GOAL: “Saya tidak begitu yakin. Saya rasa dia menikmati apa yang sekarang dilakukannya di luar lapangan.

“Saya rasa ketika dia mulai menjadi manajer, mungkin dia... Menurut saya, seseorang yang bakatnya begitu sulit dipahami terkadang bisa terlalu cepat terjun menjadi manajer.

“Wayne punya kepribadian yang cukup kuat untuk merasa bahwa dia mampu melakukannya dan tak ada yang akan membuatnya gentar. Namun, jika Anda menanyakan hal itu kepadanya sekarang, mungkin jawabannya akan berbeda. Mungkin dia akan berkata bahwa seharusnya dia menghabiskan sedikit lebih banyak waktu untuk melatih.

“Mungkin seharusnya saya melakukannya, atau mungkin saya bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama para manajer, atau datang dan melihat cara mereka bekerja. Menengok ke belakang memang membuat segalanya tampak jelas. Dan terkadang, Anda baru menanyakan hal-hal itu kepada mereka ketika sudah tidak memiliki pekerjaan dan telah diberhentikan.

“Saya rasa Wayne tidak menyesali apa pun karena dia menerima pekerjaan-pekerjaan itu dengan niat baik dan ingin menjalaninya sebaik mungkin. Namun terkadang, apa pun bekal yang Anda miliki, segala sesuatunya bisa tidak berjalan sesuai harapan karena berbagai alasan.

“Saya rasa Wayne mengalami hal itu di Birmingham. Apa yang dia kira akan dilakukannya di sana mungkin berbeda dari apa yang sebenarnya dituntut oleh pekerjaan itu.”