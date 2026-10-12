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Apa yang ‘seharusnya’ dilakukan Wayne Rooney untuk menghindari kegagalan di Birmingham dan Plymouth, sementara kemungkinan legenda Manchester United itu kembali melatih dalam waktu dekat dikesampingkan
Rooney pernah menghabiskan waktu bersama Derby dan D.C. United
Setelah gantung sepatu saat masih menjadi pemain Derby, Rooney mengawali karier sebagai manajer bersama klub itu dan menjalankan tugasnya dengan baik dalam situasi sulit, ketika pengurangan poin membuat Derby terdegradasi dari Championship.
Ia kemudian kembali ke Amerika Serikat untuk menangani klub MLS D.C. United, klub lain yang pernah ia bela semasa bermain. Namun, ia menghabiskan sedikit lebih dari 14 bulan di Washington tanpa berhasil membawa tim itu lolos ke babak play-off.
- Getty/GOAL
Menghabiskan 83 hari di Birmingham dan bermain dalam 25 pertandingan bersama Plymouth
Tom Brady dan rekan-rekannya, yang tengah menyusun rencana ambisius di Birmingham, mengambil risiko dengan menunjuk Rooney pada Oktober 2023. Ia didepak dari St Andrew’s pada awal Januari 2024 setelah hanya memimpin 15 pertandingan dalam 83 hari menjabat.
Kesempatan lain datang bagi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Manchester United itu pada tahun yang sama, ketika Plymouth mencari sosok yang bisa membangkitkan tim di divisi kedua. Namun, selama 25 pertandingan masa kepemimpinannya, Plymouth terpuruk ke papan bawah klasemen.
Rooney sejak itu kembali bertugas sebagai pengamat sepak bola, sembari tampil dalam serial dokumenter baru bersama istrinya, Coleen, dan keempat putra mereka. Ia tampaknya tidak terburu-buru kembali melatih, meski tetap membuka kemungkinan tersebut.
Apa yang bisa dilakukan Rooney secara berbeda sebagai pelatih?
Ditanya apakah sosok yang kompetitif itu masih berhasrat melatih setelah gagal dalam beberapa tugas yang sulit, mantan bek Everton Stubbs, yang berbicara atas kerja sama dengan Gambler Media, mengatakan kepada GOAL: “Saya tidak begitu yakin. Saya rasa dia menikmati apa yang sekarang dilakukannya di luar lapangan.
“Saya rasa ketika dia mulai menjadi manajer, mungkin dia... Menurut saya, seseorang yang bakatnya begitu sulit dipahami terkadang bisa terlalu cepat terjun menjadi manajer.
“Wayne punya kepribadian yang cukup kuat untuk merasa bahwa dia mampu melakukannya dan tak ada yang akan membuatnya gentar. Namun, jika Anda menanyakan hal itu kepadanya sekarang, mungkin jawabannya akan berbeda. Mungkin dia akan berkata bahwa seharusnya dia menghabiskan sedikit lebih banyak waktu untuk melatih.
“Mungkin seharusnya saya melakukannya, atau mungkin saya bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama para manajer, atau datang dan melihat cara mereka bekerja. Menengok ke belakang memang membuat segalanya tampak jelas. Dan terkadang, Anda baru menanyakan hal-hal itu kepada mereka ketika sudah tidak memiliki pekerjaan dan telah diberhentikan.
“Saya rasa Wayne tidak menyesali apa pun karena dia menerima pekerjaan-pekerjaan itu dengan niat baik dan ingin menjalaninya sebaik mungkin. Namun terkadang, apa pun bekal yang Anda miliki, segala sesuatunya bisa tidak berjalan sesuai harapan karena berbagai alasan.
“Saya rasa Wayne mengalami hal itu di Birmingham. Apa yang dia kira akan dilakukannya di sana mungkin berbeda dari apa yang sebenarnya dituntut oleh pekerjaan itu.”
- Getty/GOAL
Tugas sebagai pengamat sepak bola dan serial dokumenter kini mendominasi kesibukan Rooney
Rooney dikaitkan dengan sejumlah posisi yang lowong sejak meninggalkan Plymouth, pekerjaan yang membuatnya pindah ke pesisir selatan dan menghabiskan waktu lama terpisah dari keluarganya di Cheshire.
Sejauh ini, belum ada posisi yang cukup menarik baginya, sementara kabar mengenai kembalinya ia ke Old Trafford sebagai bagian dari jajaran staf di sana masih sebatas spekulasi. Pria berusia 40 tahun itu tampaknya menikmati perannya memberikan analisis dan opini sebagai pakar dalam program siaran langsung, acara cuplikan pertandingan, dan siniar.
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