Apa yang sedang dilakukan Igor Tudor? Para penggemar yakin manajer Tottenham itu melakukan kesalahan memalukan terkait Arne Slot menjelang laga melawan Liverpool
Kebingungan di pinggir lapangan di Anfield
Tudor tampaknya salah mengira Allan Dixon, petugas hubungan pemain Tottenham Hotspur, sebagai manajer Liverpool, Slot, menjelang kick-off pada Minggu sore. Pria berusia 47 tahun itu, yang mengalami awal masa jabatannya sebagai manajer sementara yang sulit, terlihat mendekati Dixon dari belakang saat sang pemain keluar dari terowongan. Tampaknya mengira sedang menyapa rekan sesama pelatih, Tudor menepuk lengan Dixon dan berbincang sebentar sambil melingkarkan lengannya di bahu sang pemain. Tudor kemudian segera pergi, dan video tersebut menjadi viral di media sosial serta membuat para penggemar yakin bahwa ia telah melakukan kesalahan besar.
Sebuah poin penting berhasil diraih
Meskipun mengalami awal yang memalukan, Tudor akhirnya berhasil menghindari kekalahan untuk pertama kalinya selama masa jabatannya yang singkat, saat timnya bangkit dan berhasil meraih hasil imbang 1-1 yang penuh perjuangan melawan The Reds. Tuan rumah memimpin lebih dulu lewat Dominik Szoboszlai, yang mencetak gol pada menit ke-18. Liverpool mendominasi sebagian besar pertandingan, tetapi tim tamu menunjukkan ketangguhan. Ketekunan mereka terbayar di menit-menit akhir pertandingan ketika Richarlison mencetak gol pada menit ke-90 untuk menyelamatkan satu poin penting. Gol penyama kedudukan yang dramatis di menit-menit akhir itu memberikan secercah harapan yang langka.
Kekhawatiran akan degradasi semakin meningkat
Satu poin yang diraih dengan susah payah di Anfield ini datang di tengah tekanan besar yang dihadapi pelatih asal Kroasia tersebut, yang belum berhasil meraih satu pun kemenangan dalam empat pertandingan pertamanya. Setelah laga akhir pekan ini, tim asal London Utara tersebut kini menduduki peringkat ke-16 di klasemen Liga Premier. Mereka mengoleksi 30 poin, tepat di atas Nottingham Forest dan West Ham United yang masing-masing memiliki 29 poin, dan tetap aman dari zona degradasi dengan selisih yang tipis. Dengan hanya tersisa delapan pertandingan di musim 2025/26, ancaman degradasi yang tak terbayangkan ke Championship terus membayangi klub tersebut.
Apa langkah selanjutnya bagi Tottenham?
Perhatian kini beralih ke jadwal yang menantang, dimulai dengan laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions UEFA di tengah pekan melawan Atlético Madrid, di mana mereka harus membalikkan defisit telak 5-2 dari leg pertama. Setelah penampilan mereka di Eropa, fokus kembali beralih ke upaya krusial untuk bertahan di liga domestik. Mereka akan menjamu Nottingham Forest yang berada di peringkat ke-17 dalam laga krusial enam poin untuk menghindari degradasi pada Minggu depan, sebelum bertandang ke Sunderland. Sisa musim ini juga mencakup ujian berat melawan Brighton, Wolverhampton Wanderers, Aston Villa, dan Chelsea, sebelum Spurs menutup musim di kandang melawan Everton pada 24 Mei. Ini menjanjikan akhir musim yang menegangkan.
